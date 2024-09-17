Pezeşkiyan: "Ahlak devriyeleri kimseyi rahatsız etmesin"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve gelmesinin ardından başkent Tahran'da düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İrşad devriyelerinin kimseyi

rahatsız etmemesi gerekiyor"

Pezeşkiyan, kendisine soru sormak üzere, toplantı alanına gelmek isteyen bir kadın muhabirin "İrşad devriyeleri" olarak adlandırılan ahlak polisine yakalanmamak için çaba harcamak zorunda kaldığını söylemesi üzerine, "İrşad devriyesi yine mi sizi rahatsız ediyor?" diye sordu. Cumhurbaşkanı "Bunu yapmamaları gerekiyordu. Artık kimseyi rahatsız etmesinler diye bu konuyu takip edeceğiz." dedi.

"Türkiye ile ilişkilerimizi

kesinlikle güçlendirmeliyiz"

Pezeşkiyan, AA muhabirinin sorusu üzerine "Türkiye bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Komşuluk ilişkisinden öte akrabalık ilişkilerine sahibiz. Aramıza bir sınır çektiler, yoksa sınırın bu tarafı da öbür tarafı da birdir. İnançlarımız ve kültürümüz iç içedir. Türkiye ile ilişkilerimizi kesinlikle güçlendirmeliyiz." dedi.

Türkiye ve İran arasında 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine nasıl ulaşacakları sorusuna ortak yatırımlara işaret ederek yanıt veren İran Cumhurbaşkanı, "Türkiye ve İran'da ortak yatırımların sadece bu iki ülkede değil, Pakistan ve Afganistan ve diğer bölge ülkelerinde de yapılması bizim arzumuzdur" dedi. "[Kendilerinin] rahatlıkla Türkiye'ye gelebileceği, [Türkiyelilerin de] İran'a rahatlıkla gelip İran üzerinden Türkmenistan, Pakistan ve Afganistan'a seyahat edebilece[kleri] bir rota oluşturabil[eceklerini]" söyledi.

Pezeşkiyan, kesinlikle Türkiye'yi yakın zamanda ziyaret edeceğini belirterek, "Mutlaka Türkiye'yi ziyaret edeceğiz ve siyasetçileri, akademisyenleri ve yatırımcıları davet edeceğiz. Türkiye ve İslam ülkeleriyle ilişkilerden çok umutluyuz." dedi.

"Husilere füze göndermedik"

İran'ın Yemen'deki Husilere füze gönderip göndermediğine ilişkin soruya İran Cumhurbaşkanı, "Füze gücümüz var ancak Yemen'e füze vermiyoruz. Yemen, savaştan önce roket yapma teknolojisini öğrenmiş[ti] ve üretmekteydi." diye yanıt verdi.

Pezeşkiyan "İsrail dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor ve kimse buna karşı çıkmıyor. Batı, İsrail'in güvenliğinden endişe ediyor da neden Gazze ve Filistin'den endişe duymuyor?" diye sordu.

"Rusya, Çin, İran ilişkileri stratejik"

İran Cumhurbaşkanı konuşmasının bir bölümünde Rusya ve Çin ile İran arasında stratejik ilişkiler olduğunu söylerken ABD Başkanı ile görüşme olasılığına ilişkin soruyu, "Amerikalılar bize düşman olmadıklarını göstermeliler. Ülkelerinin çevresine üs kurmadık veya onlara ambargo uygulamadık." şeklinde yanıtlayarak şartların oluşması durumunda ABD ile görüşme konusunda kapıyı açık bıraktı.

(AEK)