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Yayın Tarihi: 14 Mart 2025 17:08
 ~ Son Güncelleme: 14 Mart 2025 23:57
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Sarıyer Belediyesi eski Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

Maltepe, Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sarıyer Belediyesi eski Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
Sarıyer Belediyesi eski Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Maltepe, Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 11 Mart'ta gözaltına alınan 34 kişi sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden DHKP-C’ye finansman sağladıkları” iddiasıyla gözatına alınanlardan 26'sı savcılık sorgusu tamamladıktan sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcı, 8 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

9. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararıyla sevk edilen Ali Aslan, Cavit Durmaz, Elif Mordeniz, Hacı Kuru, Murat Eren, Mustafa Ayra, Perihan Sönmez ve Sadullah Yalman'ın yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Sarıyer Belediyesi eski Başkanı Şükrü Genç ve aynı dönem belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten İsmail Erdem ile Sinan Çetiz, Haydar Battal, Melih Morsünbül, Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut "terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçu" iddiasıyla tutuklandı. 

14 kişi hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu
Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine Kazova operasyonu
11 Mart 2025

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi 11 Mart’ta “DHKP/C'ye finans sağladıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin ifadesine dayandırılan soruşturmada, "Kazova Tekstil’in 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinin yaptığı ihalelere girdiği", usulsüzlükler yapıldığı öne sürülen bu ihaleler yoluyla da belediyelerin DHKP/C'ye finans sağladığı iddia ediliyor.

Kazova Direnişi

Kazova fabrikası Ocak 2013'te kapandı, 94 işçi tazminatları ve maaşları verilmeden işten çıkarıldı. Patronlar Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Somuncu fabrikanın çoğunu bir gecede boşaltarak kayıplara karıştı.

11 işçi önce fabrika önüne çadır açıp direnişe başladı. Sonra işçilerin toplu olarak düzenlediği Cumartesi eylemlerine katıldılar, haklarını alamadan işten atılan diğer işçilerle Taksim'den Galatasaray'a yürüdüler.

1 Mayıs 2013'ten sonra Taksim'de eylem yapmak istediklerinde, polis copu ve biber gazıyla engellendiler. 28 Haziran'da, kendi deyimleriyle "Gezi direnişinden aldıkları güçle" fabrikayı işgal ettiler.

14 Eylül'de fabrikada kalan malzemelerle ilk kez kazak üretmeye başladılar. İlk ürettikleri kazakları, hapisten kendilerine destek mektubu gönderen kadın ve çocuk mahpuslara yolladılar. Kasım 2013'te açtıkları davalardan birini kazanan işçiler, alacaklarına karşılık işgal ettikleri fabrikadaki makinelerin sahibi oldular.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
kazova direnişi sarıyer belediyesi ataşehir belediyesi
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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