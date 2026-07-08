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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 11:30 8 Temmuz 2026 11:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 11:32 8 Temmuz 2026 11:32
Okuma Okuma:  6 dakika

“Haziran ayında LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri kaygı verici boyutta”

İnsan Hakları Derneği Merkezi LGBTİ+ Komisyonu, haziran ayını kapsayan “Onur Raporu”nu yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Haziran ayında LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri kaygı verici boyutta”
Fotoğraf: ÜniKuir

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi LGBTİ+ Komisyonu, bu yıl haziran ayında yaşanan hak ihlâllerini belgelediği “Onur Raporu”nu yayımladı.

Rapora göre ay boyunca, Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik hak ihlâlleri kaygı verici boyutlara ulaştı.

Onur Ayı’nda ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, örgütlenme özgürlüğü ve ayrımcılık yasağı başta olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğe yönelik sistematik müdahaleler yaşandı.

Kaos GL’de yer alan habere göre, rapor basına yansıyan bilgiler, hak örgütlerinin açıklamaları ve kamuoyuna açık kaynaklardan derlenen veriler doğrultusunda hazırlandı. 

Rapor; LGBTİ+’lara yönelik yasakları, polis müdahalelerini, gözaltıları, işkence ve kötü muamele iddialarını, dijital sansür uygulamalarını, nefret söylemi ve hedef göstermeleri ile idari ve yargısal işlemleri kronolojik olarak ele aldı.

İHD, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığın insan hakları ihlâli olduğunu hatırlattı; devletin ulusal ve uluslararası insan hakları yükümlülükleri gereğince LGBTİ+’ların tüm hak ve özgürlüklerini güvence altına alması gerektiğini vurguladı.

İhlâller

Raporda yer verilen hak ihlâlleri şöyle:

1 Haziran: 12. Yargı Paketi kapsamında LGBTİ+’ların cinsiyet uyum süreçlerini kısıtlayacak düzenlemeler basına servis edildi.
7 Haziran: İstanbul’da trans aktivist Arjin "bayrak astığı" iddiasıyla karakola götürüldü.

Trans aktivist ‘bayrak astığı’ iddiasıyla karakola götürüldü
Trans aktivist ‘bayrak astığı’ iddiasıyla karakola götürüldü
7 Haziran 2026

14 Haziran: Kuşadası Onur Yürüyüşü’ne katılanlar ters kelepçeyle gözaltına alındı; katılımcılar saçlarından sürüklenerek polis şiddetine maruz bırakıldı.
17 Haziran: LGBTİ+’ların kullandığı flört uygulaması Hornet, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

AYM kararı sonrası açılan Hornet’e bir kez daha erişim engeli
AYM kararı sonrası açılan Hornet’e bir kez daha erişim engeli
17 Haziran 2026

19 Haziran: Aralarında İHD İstanbul Şubesi LGBTİ+ Komisyonu hesabının da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı BTK kararıyla erişime engellendi.
19 Haziran: İHD Genel Merkezi’nin 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün paylaşımı BTK kararıyla Türkiye’de görünmez hâle getirildi.
20 Haziran: 21 Haziran’da yapılması planlanan 12. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde Beyoğlu Kaymakamlığı tüm toplantı ve gösterileri yasakladı.

Taksim'e bu kez de "12. Trans Onur Yürüyüşü" OHAL'i
Taksim'e bu kez de "12. Trans Onur Yürüyüşü" OHAL'i
20 Haziran 2026

20 Haziran: 5. Ankara Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti; çok sayıda kişi gözaltına alındı.
21 Haziran: İstanbul’daki 12. Trans Onur Yürüyüşü yoğun polis ablukası ve yasaklar altında gerçekleştirilmeye çalışıldı.
21 Haziran: İstanbul’da gerçekleştirilen 12. Trans onur yürüyüşünde 10 kişi gözaltına alındı.

12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü yasak dinlemedi
12. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü yasak dinlemedi
21 Haziran 2026

21 Haziran: Kaos GL Derneği’nin internet gazetesi KaosGL.org'un X ve Facebook hesapları İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 21 Haziran 2025 tarihli ve 2025/7155 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Türkiye’den erişime engellendi.
24 Haziran: İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla LGBTİ+’ların kullandığı HeeSay, Taimi, SCRUFF, Jack'd, Surge, ROMEO, BEARWWW, Shuggr, Daddyhunt, Gabile, Heaven ve Spicy, Türkiye’den görünmez kılındı.

LGBTİ+’ların arkadaşlık ve flört uygulamalarına toplu erişim engeli
LGBTİ+’ların arkadaşlık ve flört uygulamalarına toplu erişim engeli
24 Haziran 2026

26 Haziran: Yeni Şafak gazetesi, Taksim’de 18 yıldır faaliyet gösteren TEKYÖN isimli gey barı hedef gösteren bir haber yayımladı.
26 Haziran: İzmir Valiliği, 27-28 Haziran’da 14. İzmir Onur Yürüyüşü kapsamında planlanan tüm açık hava etkinliklerini yasakladı.
26 Haziran: NATO Zirvesi öncesi Ankara merkezli yürütülen operasyonda 225 kişi gözaltına alındı. Aralarında KaosGL yayın yönetmeni gazeteci Yıldız Tar’ın ve LGBTİ+ aktivistlerinin de olduğu 178 kişi tutuklandı.

Gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar tutuklandı
Gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar tutuklandı
25 Haziran 2026

27 Haziran: Yeni Şafak’ın hedef göstermesinin ardından Beyoğlu Kaymakamlığı kararıyla TEKYÖN kapatıldı.

İstanbul’un en eski gey barlarından “Tek Yön” kapatıldı
İstanbul’un en eski gey barlarından “Tek Yön” kapatıldı
27 Haziran 2026

27 Haziran: LGBTİ+ haberciliği yapan gazeteciler ile LGBTİ+ aktivistlerinin de bulunduğu yüzlerce sosyal medya hesabı Türkiye’den erişime engellendi.
27 Haziran: 14. İzmir Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti; 30’u aşkın kişi işkence ve kötü muamele iddiaları eşliğinde gözaltına alındı.
27 Haziran: 14. İzmir Onur Yürüyüşünde gözaltına alınan 36 kişiye idari para cezası uygulandı.

İzmir 14. Onur Yürüyüşü’ne yasak: Baro yürütmeyi durdurma istedi
İzmir 14. Onur Yürüyüşü’ne yasak: Baro yürütmeyi durdurma istedi
27 Haziran 2026

27 Haziran: Eş Genel Başkanımız Oya Ersoy’un X hesabı 2021 yılında yaptığı Onur Haftası paylaşımı nedeniyle ve MYK üyemiz Besna Tosun’un hesabı da onur haftası paylaşımı nedeniyle kapatıldı.
27 Haziran: 7 Temmuz 2026 tarihinde Kuşadası Limanı’na yanaşması planlanan, LGBTİ+ yolcuların ağırlıklı olarak yer aldığı kruvaziyer seferi Aydın Valiliği tarafından iptal edildi.
28 Haziran: Beyoğlu Kaymakamlığı kararıyla Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı çevresi ve çok sayıda cadde-barikatlarla kapatıldı.
28 Haziran: İstanbul Valiliği’nin talebiyle Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ulaşıma kapatıldı.
28 Haziran: Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm açık alanlarda toplantı ve gösterileri yasakladığını duyurdu.

24. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesi Beyoğlu ve Kadıköy'de yasak kararları
24. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesi Beyoğlu ve Kadıköy'de yasak kararları
28 Haziran 2026

28 Haziran: Kaldıraç Hareketi’nden iki sosyalist, 27 Haziran’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı Altgeçidi’ne astıkları ve üzerinde "LGBTİ+’lar kalacak, Saray rejimi yıkılacak" yazan pankart nedeniyle Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye çağrıldı. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sosyalistlerin Onur Yürüyüşü pankartına “Cumhurbaşkanına hakaret”ten adli kontrol tedbiri
Sosyalistlerin Onur Yürüyüşü pankartına “Cumhurbaşkanına hakaret”ten adli kontrol tedbiri
29 Haziran 2026

28 Haziran: Kadıköy’de yapılan 24. İstanbul Onur Yürüyüşü'nde 63 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınırken ve araç içinde çeşitli işkencelere maruz kaldılar.

24. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest
24. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest
29 Haziran 2026

29 Haziran: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Barosu’nun binasına 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' yazılı pankart asılmasına tepki gösterdi, baroyu ve LGBTİQ+’ları hedef aldı. "Artık vakit, milletimizin hassasiyetlerini esas alan güçlü ve kararlı yasal düzenlemelerle bu tartışmaları ülke gündeminden tamamen çıkarmanın vaktidir" dedi.
29 Haziran: İnsan Hakları Derneği Mersin Şubemizin Onur Haftası kapsamında binasına astığı gökkuşağı bayrağının, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dernekler Masası tarafından indirilmesi istendi. Aksi halde görevlilerin gelerek bayrağı kendilerinin indireceği bildirildi.
30 Haziran: KaosGL.org’un Instagram hesabı (@kaosglhaber), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve Instagram tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Instagram, Kaos GL’nin hesabına ve Pride hesaplarına erişim kısıtlaması getirdi
Instagram, Kaos GL’nin hesabına ve Pride hesaplarına erişim kısıtlaması getirdi
30 Haziran 2026

30 Haziran: Trans Pride, Ankara Pride, İstanbul Pride ve İzmir Pride hesaplarına erişim engeli getirildi.
30 Haziran: Üniversiteli kuir feministlere ait olan Demir Leblebi hesabına erişim engeli getirildi.
30 Haziran: Cinsiyet değişikliği için mahkeme izni gerektiren düzenlemenin iptali için yapılan başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

AYM, cinsiyet uyum sürecine ilişkin düzenlemeyi Anayasa’ya uygun buldu
AYM, cinsiyet uyum sürecine ilişkin düzenlemeyi Anayasa’ya uygun buldu
30 Haziran 2026

Kaos GL’nin yeni hesapları

Öte yandan, Kaos GL, bugün yaptığı açıklama ile yeni X ve olası sansüre karşı yedek Instagram hesaplarını duyurdu:

X: @KaosGLHaber
Instagram (yedek hesap): @kaosglhaber1

LGBTİ+ haber mecrası, yaptığı açıklamada ise “Gazetecilik suç değildir. İfade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı erişim engelleriyle susturulamaz. Yeni hesaplarımızı takip ederek ve paylaşarak dayanışmayı büyütebilirsiniz,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları derneği İnsan Hakları Derneği LGBTİ+ Komisyonu hak ihlalleri lgbti+ hakları onur ayı Pride 2026 ayrımcılık
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