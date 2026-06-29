24. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest

24. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 65 kişi, dün gece (29 Haziran) tutuldukları Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı.Ç

Bazıları ters kelepçe ve kötü muamele ile gözaltına alınan hak savunucuları hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla işlem yapıldı.

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“Savcılık talimatıyla her yerden alırız”

Eylem bittikten sonra ise hak savunucularının aktardığına göre, polisler bir aktivisti sokakta parmakla işaret ederek “Sen bizimle geliyorsun,” diyerek gözaltına aldı.

Olay sırasında birlikte bulunan beş kişinin kimlikleri de polis tarafından toplandı. Hak savunucuları, tüm gruba Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapılmak istendiğini; ancak GBT biriminde görevli bulunmaması nedeniyle işlemin gerçekleştirilemediğini aktardı.

Bunun üzerine diğer kişilere kimlikleri iade edilirken, parmakla işaret edilen hak savunucusu gözaltına alındı.

Polisin, gözaltı işlemini savcılık talimatına dayandırarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında işlem yapacağını söylediği belirtildi.

Hak savunucuları ise “2911’in şartları oluşmuş değil,” diyerek itiraz ettiklerini, buna karşılık polisin “Savcılık talimatıyla her yerden alırız” yanıtını verdiğini ifade ettiler.

Tüm gözaltıların serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan İstanbul Onur Haftası Komitesi, şöyle dedi:

“Arkadaşlarımızı bir kere daha aldık. Geceyi uzattınız, yolu uzattınız, bekleyişi uzattınız. Ama biz de inadımızı uzattık. Arkadaşlarımız çıkana kadar bekledik. Birbirimizi görene kadar gitmedik. Yalanınız biter, oyalamanız biter. Bizim birbirimize dönüşümüz bitmez.” (TY)