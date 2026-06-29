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YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 10:05 29 Haziran 2026 10:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 16:31 29 Haziran 2026 16:31
Okuma Okuma:  2 dakika

24. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest

“Geceyi uzattınız, yolu uzattınız, bekleyişi uzattınız. Ama biz de inadımızı uzattık. Arkadaşlarımız çıkana kadar bekledik. Yalanınız biter, oyalamanız biter. Bizim birbirimize dönüşümüz bitmez.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
24. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest
Fotoğraf: İstanbul Onur Haftası Komitesi

24. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 65 kişi, dün gece (29 Haziran) tutuldukları Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı.Ç

Bazıları ters kelepçe ve kötü muamele ile gözaltına alınan hak savunucuları hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla işlem yapıldı.

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“Savcılık talimatıyla her yerden alırız”

Eylem bittikten sonra ise hak savunucularının aktardığına göre, polisler bir aktivisti sokakta parmakla işaret ederek “Sen bizimle geliyorsun,” diyerek gözaltına aldı.

Olay sırasında birlikte bulunan beş kişinin kimlikleri de polis tarafından toplandı. Hak savunucuları, tüm gruba Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapılmak istendiğini; ancak GBT biriminde görevli bulunmaması nedeniyle işlemin gerçekleştirilemediğini aktardı. 

Bunun üzerine diğer kişilere kimlikleri iade edilirken, parmakla işaret edilen hak savunucusu gözaltına alındı.

Polisin, gözaltı işlemini savcılık talimatına dayandırarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında işlem yapacağını söylediği belirtildi. 

Hak savunucuları ise “2911’in şartları oluşmuş değil,” diyerek itiraz ettiklerini, buna karşılık polisin “Savcılık talimatıyla her yerden alırız” yanıtını verdiğini ifade ettiler.

Tüm gözaltıların serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan İstanbul Onur Haftası Komitesi, şöyle dedi:

“Arkadaşlarımızı bir kere daha aldık. Geceyi uzattınız, yolu uzattınız, bekleyişi uzattınız. Ama biz de inadımızı uzattık. Arkadaşlarımız çıkana kadar bekledik. Birbirimizi görene kadar gitmedik. Yalanınız biter, oyalamanız biter. Bizim birbirimize dönüşümüz bitmez.” (TY)

“Korkmadan, saklanmadan, boyun eğmeden buradayız”
24. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ
“Korkmadan, saklanmadan, boyun eğmeden buradayız”
28 Haziran 2026
Haber Yeri
İstanbul
24. İstanbul Onur Yürüyüşü 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu Pride 2026 toplantı ve örgütlenme özgürlüğü
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