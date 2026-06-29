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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 15:19 29 Haziran 2026 15:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 17:18 29 Haziran 2026 17:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Sosyalistlerin Onur Yürüyüşü pankartına “Cumhurbaşkanına hakaret”ten adli kontrol tedbiri

Avukat Mehmet Eroldu: “Müvekkillere ifadelerinde pankartın içeriğine dair hiçbir soru sorulmadı. Onur Haftası olduğu için ‘Hangi suçlamayı yöneltebiliriz?’ diye düşünülüp verilmiş bir karar bu.”

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Sosyalistlerin Onur Yürüyüşü pankartına “Cumhurbaşkanına hakaret”ten adli kontrol tedbiri
Fotoğraf: Kaldıraç Maltepe

Kaldıraç Hareketi’nden iki sosyalist, 27 Haziran’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı Altgeçidi’ne astıkları ve üzerinde “LGBTİ+’lar kalacak, Saray rejimi yıkılacak” yazan pankart nedeniyle Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye çağrıldı.

Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla ifadeye çağrılan sosyalistler, savcılık tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve karakolda imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Başlangıçta, pankartta “Saray” yazdığı için suçlamanın “Cumhurbaşkanına hakaret” olduğu düşünülse de Avukat Mehmet Eroldu, ifadelerinde müvekkillerine söz konusu suç iddiasına ilişkin hiçbir soru sorulmadığını belirtti.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesine göre, Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun basın-yayın yoluyla veya topluluk önünde alenen işlenmesi durumunda ceza oranı altıda bir oranında artırılır. Bu suçtan yargılama yapılabilmesi Adalet Bakanlığı’nın iznine tabidir.

“Pankartı astınız mı, asmadınız mı?”

Eroldu, müvekkillerine verilen adli kontrol tedbiri kararlarını ve süreçteki hukuksuzlukları şöyle anlattı:

“Aslında savcılık hangi ifadelerin Cumhurbaşkanı’na hakaret olduğu konusunda hiçbir somutlaştırma yapmıyor. ‘Şu ifade ya da bu ifade’ demiyor, suçu bir bütün olarak ele alıyor. Keza müvekkillere ifadelerinde pankartın içeriğine dair hiçbir soru sorulmadı. Sadece ‘Pankartı siz mi astınız, asmadınız mı?’ diye soruldu. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla pankartın içeriğinin bir ilgisi yok. Buna rağmen iki kişiye de yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi.”

Eroldu, kararın hem ölçüsüz olduğunu hem de Onur Haftası nedeniyle gözdağı amacı taşıdığını savunarak şöyle dedi:

“Onur Haftası olduğu için ‘Hangi suçlamayı yöneltebiliriz?’ diye düşünülüp verilmiş bir karar bu. Amaç tamamen gözdağı vermek ve cezalandırmak. Başka bir suçlama da seçebilirlerdi. Bu tamamen savcının takdiri… Takdirden kastım olumlu anlamda değil tabii. Genel olarak ‘Bir suç uydurmamız lazım, hangisini uyduralım?’ yaklaşımı var. Ki karar ölçülü olmadığı gibi teknik olarak da uygun değil. Çünkü yurt dışı çıkış yasağı ve imza tedbiri için kaçma şüphesinin bulunması ve delillerin henüz toplanmamış olması gerekir. Oysa kişiler ifade vermek üzere kendileri karakola gittiler. Pankarta zaten el konulmuş, MOBESE görüntüleri de mevcut. Dolayısıyla toplanacak yeni bir delil de bulunmuyor. Sadece gözdağı amacıyla, ‘Tutuklamıyoruz ama imza ve yurt dışı çıkış yasağı verelim’ dendi. Olay bundan ibaret.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Pride 2026 Cumhurbaşkanına hakaret Maltepe onur yürüyüşü
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve...

bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık” başlıklı dosyayı hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. 2019’dan beri birlikte yaşadığı köpeği Küba, hayatında kelimelerle anlatması zor bir yer tutuyor. 

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