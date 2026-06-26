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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 26.06.2026 13:39 26 Haziran 2026 13:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.06.2026 13:52 26 Haziran 2026 13:52
Okuma Okuma:  3 dakika

Yıldız Tar’a ifadesinde “Aile Yılı değil, mücadele yılı” söyleşisi soruldu

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın emniyet ifadesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesine karşı yapılan söyleşiyi paylaşması soru konusu yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yıldız Tar’a ifadesinde “Aile Yılı değil, mücadele yılı” söyleşisi soruldu

Ankara’da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gazeteci Yıldız Tar’ın emniyet ifadesinin ayrıntıları netleşti.

Tar’a ifadesinde, TKP/ML ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığına dair sorular yöneltildi. İfade tutanağında ayrıca Kaos GL’nin ve LGBTİ+ hareketinin “Aile Yılı” politikalarına yönelik eleştirileri de yer aldı.

“Söyleşiyi neden paylaştınız?”

Tar’a yöneltilen sorulardan biri şöyleydi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ocak 2025 tarihinde 2025 yılının aile yılı ilan edilmesine karşı olarak ‘Aile Yılı Değil Mücadele Yılı’ başlığı adı altında yapılacağı söyleşiyi neden paylaştınız/açıklamada bulundunuz, anlatınız?”

Gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar tutuklandı
Gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar tutuklandı
25 Haziran 2026

Tar: Gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamında

Tar, ifadesinde Kaos GL’nin İçişleri Bakanlığı’na kayıtlı yasal bir dernek ve yayın organı olduğunu söyledi.

“Aile Yılı” uygulamalarına ilişkin haber, röportaj, söyleşi ve yazılarının bulunduğunu belirten Tar, bunların gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ifade etti.

Tar, “Aile Yılı uygulamalarına dair çeşitli haber, röportaj, söyleşi ve yazılarım mevcuttur. Bunların hepsi gazeteci olarak mesleğimin gereği ve ifade özgürlüğü kapsamındadır” dedi.

“Şiddeti övmem, teşvik etmem söz konusu olamaz”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Tar, bugüne kadar örgüt propagandası sayılabilecek herhangi bir haber ya da yazısının yayımlanmadığını söyledi.

Tar, ifadesinde şunları kaydetti:

Gazeteci olarak bırakın terör suçlarını, herhangi bir şiddet olayını övmem, teşvik etmem olamaz. Ben mensubu olduğum LGBTİ+ topluluğunun temel hak ve özgürlükleri ve bu topluluğa karşı önyargıyı kırmak için gazetecilik ve yazarlık yapıyorum. Açıklamalarımda eleştirel olarak ifade özgürlüğünü kullandım.

"Merhaba Canım, Nasılsın?": Yıldız Tar
"Merhaba Canım, Nasılsın?": Yıldız Tar
20 Haziran 2025

Ne olmuştu?

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, 23 Haziran sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 209 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın yanı sıra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Yıldırım, avukatlar, akademisyenler, sendikacılar, öğrenciler, insan hakları savunucuları ve LGBTİ+ aktivistleri vardı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen Tar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakimlik, kararında Tar hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu öne sürdü.

Kararda, şüpheli savunmaları, sosyal medya araştırma raporu, tutuklamaya sevk yazısı ve dosyadaki kolluk tutanaklarına atıf yapıldı.

Hakimlik ayrıca delillerin henüz toplanma aşamasında olduğunu, isnat edilen suçun niteliği nedeniyle kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunduğunu belirterek Tar’ın tutuklanmasına karar verdi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
yıldız tar Kaos GL Aile Yılı NATO 2026 Ankara Zirvesi 36. NATO Zirvesi LGBTİ +
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