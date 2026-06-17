AYM kararı sonrası açılan Hornet’e bir kez daha erişim engeli
Dünya genelinde 100, Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kullanıcısı bulunan kuir sosyal ağ ve flört uygulaması Hornet’e yeniden erişim engeli getirildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, next.hornet.com alan adı, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 5 Haziran 2026 tarihli kararıyla erişime kapatıldı.
Kaos GL’nin aktardığına göre, uygulama daha önce de Türkiye’de benzer bir erişim engeli ile karşılaşmış; ancak bu karar 2023 yılında kaldırılarak yeniden erişime açılmıştı.
Erişim engeli kararı 2023’te kaldırılmıştı
Hornet, ilk olarak 2020 yılında Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın başvurusu üzerine, “kişilik haklarının ihlâli” gerekçesiyle Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti.
Şirketin karara itirazı duruşma yapılmaksızın reddedilmişti.
Bunun üzerine şirket, avukatı Kerem Dikmen aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.
AYM, 21 Kasım 2023 tarihli kararında erişim engelinin ifade özgürlüğü ve haberleşme hürriyeti kapsamında hak ihlali oluşturduğuna hükmetmiş; kararın ardından Hornet’in web sitesi ile Google Play ve App Store üzerinden yeniden erişimi sağlanmıştı. (TY)