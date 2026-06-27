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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 27.06.2026 11:54 27 Haziran 2026 11:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.06.2026 12:10 27 Haziran 2026 12:10
Okuma Okuma:  2 dakika

İzmir 14. Onur Yürüyüşü’ne yasak: Baro yürütmeyi durdurma istedi

İzmir Valiliği, 27-28 Haziran’da “İzmir 14. Onur Yürüyüşü” kapsamında yapılması planlanan açık alan etkinliklerini yasakladı. İzmir Barosu, kararın iptali için yargıya başvurduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir 14. Onur Yürüyüşü’ne yasak: Baro yürütmeyi durdurma istedi

İzmir Valiliği, “İzmir 14. Onur Yürüyüşü” kapsamında düzenlenmesi planlanan etkinliklere yasak getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yasağın 27 Haziran saat 08.00’den 28 Haziran saat 23.59’a kadar geçerli olacağı belirtildi.

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Valilik “kamu düzeni” ve “genel ahlak” dedi

Karar, İzmir il sınırları içindeki açık alanlarda yapılmak istenen toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant ya da çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş ve pankart asma, protesto, piknik, şenlik ve festival gibi etkinlikleri kapsıyor.

Valilik, yasak kararına gerekçe olarak “kamu düzeni”, “genel asayiş”, “güvenlik”, “genel sağlık” ve “genel ahlak” ifadelerini gösterdi.

Açıklamada, LGBTİ+ dernekleri, oluşumları ve grupları tarafından yapılmak istenen etkinliklerin “toplumun tepkisine yol açabileceği” ve “provokasyona açık olduğu” ileri sürüldü.

Valilik, farklı görüşteki grupların bir araya gelmesiyle “kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceğini” savundu.

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Kararın dayanağı

Kararın dayanağı olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi gösterildi.

Anayasası’nın 34. maddesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını güvence altına alır. Buna göre herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olmak kaydıyla barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

İzmir Barosu yargıya başvurdu

İzmir Barosu, İzmir Valiliği’nin 14. Onur Yürüyüşü kapsamında düzenlenmesi planlanan tüm açık alan etkinliklerini yasaklayan kararına karşı yargıya başvurduğunu duyurdu.

Baro açıklamasında, LGBTİ+’ların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının “genel ahlak”, “toplumun tepkisi”, “provokasyon ihtimali” ve “kamu düzeni” gibi gerekçelerle sınırlandırıldığı belirtildi.

İdarenin görevinin barışçıl toplantı ve gösteri hakkını kullanan yurttaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Baro, “Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere ve hukuk devleti ilkesine aykırı olan bu idari işlemin iptali için yürütmeyi durdurma istemli dava açtığımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ + Onur Yürüyüşleri izmir izmir valiliği
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