Taksim'e bu kez de "12. Trans Onur Yürüyüşü" OHAL'i

Genellikle 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 31 Mayıs Gezi Direnişi günlerinde polisin yoğun olarak konuçlandırıldığı ve adeta OHAL görüntülerine sahne olan Taksim ve çevresinde bu kez 12. Trans Onur Yürüyüşü nedeni ile yasaklama kararları kamuoyuna duyuruldu.

Beyoğlu Kaymakamlığı, 21 Haziran'da lçede yapılması planlanan tüm toplanma ve gösteri etkinliklerini yasakladığını açıkladı.

12. İstanbul Trans Onur Haftası’nın programı açıklandı

Kaymakamlık, bu kararla birlikte 21 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi planlanan 12. İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında düzenlenecek Trans Onur Yürüyüşü’nü engellemeyi planlıyor.

Kaymakamlık, sosyal medya üzerinden Beyoğlu sınırları içinde toplanma çağrıları yapıldığını tespit ettiğini belirtti. Bu çağrıların kamu düzenini ve toplumsal barışı olumsuz etkileyebileceğini değerlendirdiğini ifade etti. Bu değerlendirme doğrultusunda ilçede geniş kapsamlı bir yasak kararı aldı.

21 Haziran günü saat 00.01 itibarıyla Beyoğlu sınırları içindeki tüm açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi ve benzeri tüm etkinlikleri 24 saat boyunca yasakladı.

Kaymakamlık ayrıca Taksim Meydanı ve çevresi için de geniş güvenlik önlemleri planladı. Saat 10.00 itibarıyla Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı çevresini bariyerlerle kapatacağını, meydanın belirli bölümlerinde yaya ve araç trafiğini gerektiğinde tamamen durduracağını duyurdu.

Gezi Parkı çevresinde de benzer şekilde bariyerleme yapacağını ve gerektiğinde yaya geçişlerini sınırlayacağını açıkladı. İstiklal Caddesi ile caddeye bağlanan tüm ara sokakları Tünel Meydanı’na kadar bariyerlerle kapatacağını, ihtiyaç halinde bu bölgelerde araç ve yaya geçişine izin vermeyeceğini bildirdi.

Karaköy Meydanı ve çevresinde de aynı güvenlik tedbirlerini uygulamayı planladı. Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, Meşelik Sokak, Divan Kavşağı, Kazancı Yokuşu, Balo Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Şişhane Meydanı ve çevresi ile Firuzağa Meydanı ve bağlantılı sokaklarda da bariyerleme yapacağını duyurdu.

Kaymakamlık, gün içinde yaşanabilecek toplumsal olayları dikkate alarak Beyoğlu’nun farklı noktalarında da gerektiğinde araç ve yaya trafiğini geçici olarak durdurabileceğini belirtti.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliği’nin talebi doğrultusunda Metro İstanbul da Taksim bölgesine ilişkin geçici düzenlemeler yaptığını açıkladı. Metro İstanbul, 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu’nu kapattı. Aynı şekilde F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı’nı da işletmeye kapalı hale getirdi.

Şirket ayrıca M2 hattındaki Şişhane İstasyonu’nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışlarını yolcu kullanımına kapattı. Metro seferleri Taksim İstasyonu’nda durmadan yoluna devam edecek.

Hangi yollar açık

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında Beyoğlu ve Şişli’de birçok cadde ve sokağı trafiğe kapatma kararı aldı. 21 Haziran saat 10.00 itibarıyla Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi başta olmak üzere Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer ve Galip Dede caddeleri trafiğe kapalı olacak.

Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Akyol, Halas ve Nuri Ziya sokaklarında da araç geçişi duracak.

Emniyet, Selime Hatun Cami, Çiftevav ve Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddelerinde de gerek duyulursa trafiği kapatacağını açıkladı.

Alternatif güzergah olarak Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdülhak Hamit, Dolapdere ve Taksim caddeleri ile Barbaros, Piyalepaşa ve Tarlabaşı bulvarlarını gösterdi.

Şişli’de ise Taşkışla ve Askerocağı caddeleri gerektiğinde trafiğe kapatılacak. Bu bölgede sürücüler Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddelerini alternatif olarak kullanabilecek.

(EMK)