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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 30.06.2026 11:45 30 Haziran 2026 11:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.06.2026 11:46 30 Haziran 2026 11:46
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Instagram, Kaos GL’nin hesabına ve Pride hesaplarına erişim kısıtlaması getirdi

Platform, söz konusu hesapların Türkiye içinden erişilemediğini; ancak yurt dışından görünmeye devam ettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Instagram, Kaos GL’nin hesabına ve Pride hesaplarına erişim kısıtlaması getirdi

Sosyal medya platformu Instagram, Kaos GL’nin hesabına “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

Kaos GL, LGBTİ+ hakları alanında haber ve içerik üreten bir platform olmasının yanı sıra, bu alanda faaliyet yürüten bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Haber mecrasının Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ise 25 Haziran’dan bu yana tutuklu.
Gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar tutuklandı
Gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar tutuklandı
25 Haziran 2026

Kaos GL’nin aktardığına göre, kararla birlikte İstanbul Onur Haftası, İstanbul Trans Onur Haftası, Ankara Pride ve İzmir Pride hesapları da Türkiye’den görünmez hâle getirildi.

Platform, söz konusu hesapların Türkiye içinden erişilemediğini; ancak yurt dışından görünmeye devam ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, LGBTİ+ derneklerinin yanı sıra LGBTİ+ hakları üzerine içerik üreten kurumlar, gazeteciler ve hak savunucularının hesapları X ve Instagram tarafından erişime engellenmişti. 

LGBTİ+ haberleri yapan gazetecilerin X hesaplarına erişim engeli
LGBTİ+ haberleri yapan gazetecilerin X hesaplarına erişim engeli
27 Haziran 2026

Instagram’ın sansür politikası

Instagram’ın (Meta’nın) içerik moderasyonu ve “erişim kısıtlama / görünmezleştirme” politikası yıllardır özellikle işgaller, protestolar ve insan hakları konularında tartışma yaratıyor. 

Instagram söz konusu sansürlerde genellikle “topluluk kuralları + otomatik moderasyon + devletlerin talepleri” ile hareket ettiğini söylüyor.

Filistin içerikleri (özellikle Gazze bağlamı): 2021 ve sonrasında Filistin’le ilgili paylaşımlarda kullanıcılar, hikâyelerin (story), etiketlerin ve gönderilerin görünürlüğünün düşürüldüğünü, bazı içeriklerin “şiddet”, “terörle bağlantı” gibi gerekçelerle kaldırıldığını ya da algoritmik olarak bastırıldığını rapor etti. İnsan hakları örgütleri bu durumu “orantısız içerik moderasyonu” olarak eleştirdi. 

#BlackLivesMatter protestoları (ABD): 2020 George Floyd protestoları sırasında bazı kullanıcılar, BLM içeriklerinin keşfete düşmediğini, etiketlerin kısıtlandığını veya geçici olarak aramada sorun yaşandığını bildirdi. Meta bunu “teknik hata” olarak açıkladı.

Kürtçe ve siyasi içerikler (Türkiye örneği): Türkiye’de dönem dönem Kürtçe paylaşımlar, siyasi içerikler veya bazı haber sayfaları “topluluk kuralları” gerekçesiyle kaldırılıyor ya da erişime kısıtlanıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kaos GL instagram sansür yıldız tar Pride 2026
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