Instagram, Kaos GL’nin hesabına ve Pride hesaplarına erişim kısıtlaması getirdi

Sosyal medya platformu Instagram, Kaos GL’nin hesabına “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

Kaos GL’nin aktardığına göre, kararla birlikte İstanbul Onur Haftası, İstanbul Trans Onur Haftası, Ankara Pride ve İzmir Pride hesapları da Türkiye’den görünmez hâle getirildi.

Platform, söz konusu hesapların Türkiye içinden erişilemediğini; ancak yurt dışından görünmeye devam ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, LGBTİ+ derneklerinin yanı sıra LGBTİ+ hakları üzerine içerik üreten kurumlar, gazeteciler ve hak savunucularının hesapları X ve Instagram tarafından erişime engellenmişti.

Instagram’ın sansür politikası

Instagram’ın (Meta’nın) içerik moderasyonu ve “erişim kısıtlama / görünmezleştirme” politikası yıllardır özellikle işgaller, protestolar ve insan hakları konularında tartışma yaratıyor.

Instagram söz konusu sansürlerde genellikle “topluluk kuralları + otomatik moderasyon + devletlerin talepleri” ile hareket ettiğini söylüyor.

Filistin içerikleri (özellikle Gazze bağlamı): 2021 ve sonrasında Filistin’le ilgili paylaşımlarda kullanıcılar, hikâyelerin (story), etiketlerin ve gönderilerin görünürlüğünün düşürüldüğünü, bazı içeriklerin “şiddet”, “terörle bağlantı” gibi gerekçelerle kaldırıldığını ya da algoritmik olarak bastırıldığını rapor etti. İnsan hakları örgütleri bu durumu “orantısız içerik moderasyonu” olarak eleştirdi.

#BlackLivesMatter protestoları (ABD): 2020 George Floyd protestoları sırasında bazı kullanıcılar, BLM içeriklerinin keşfete düşmediğini, etiketlerin kısıtlandığını veya geçici olarak aramada sorun yaşandığını bildirdi. Meta bunu “teknik hata” olarak açıkladı.

Kürtçe ve siyasi içerikler (Türkiye örneği): Türkiye’de dönem dönem Kürtçe paylaşımlar, siyasi içerikler veya bazı haber sayfaları “topluluk kuralları” gerekçesiyle kaldırılıyor ya da erişime kısıtlanıyor. (TY)