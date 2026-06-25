Gazeteci ve LGBTİ+ hak savunucusu Yıldız Tar tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Haziran sabahı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteci ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, tutuklama talebiyle çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamuoyunda “NATO operasyonu” olarak da anılan soruşturma kapsamında tutuklanan 103 kişi arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, Umut-Sen sözcülerinden Burcu Arıkan ve Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Hediye Yıldırım da bulunuyor.

Kaos GL’nin aktardığına göre, Tar’a ifade işlemleri sırasında NATO’ya ilişkin herhangi bir soru yöneltilmedi. Bunun yerine, hükümetin 2025 yılı için ilân ettiği “Aile Yılı” politikalarına ilişkin açıklamaları soruldu.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında ise, şüphelilerin “Türkiye’nin terörle anılan bir ülke olması gayreti içinde terör eylemi gerçekleştirebilecekleri” iddiasına yer verildi.

TUTUKLU GAZETECİ YILDIZ TAR İLE SÖYLEŞİ "Geldiler, aldılar, tutukladılar; süreç bundan ibaret"

DİSK Basın-İş: Dayanışmayı büyüteceğiz

Tar’ın tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) şöyle dedi:

“NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan gazeteci, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın da aralarında olduğu onlarca kişinin tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Meslektaşımıza ifade işlemleri sırasında hükümetin ‘Aile Yılı’ politikalarına dair açıklamalarının sorulması, sürecin siyasi saiklerle yürütüldüğünün alenen kanıtıdır.

“Gazetecilik faaliyetlerinin, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki açıklamaların suç unsuru haline getirilmesi ve muhalifleri yargı eliyle susturma girişimlerine karşı dayanışmamızı daha güçlü ve örgütlü bir şekilde sürdüreceğiz. Yıldız Tar gazetecidir, gazetecilik suç değildir!”

📢 NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan gazeteci, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın da aralarında olduğu onlarca kişinin tutuklanmasını kabul etmiyoruz.



Meslektaşımıza ifade işlemleri sırasında hükümetin “Aile Yılı” politikalarına… https://t.co/jlelZFy2Ol — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 25, 2026

LGBTİ+ dernekleri: Yıldız Tar yalnızca bir gazeteci değildir Türkiyeli 15 LGBTİ+ derneği de Tar’ın tutuklanmasının ardından ortak açıklama yayımladı ve söz konusu kararın “uzun süredir insan hakları savunucularını, gazetecileri, feminist hareketi, LGBTİ+ hareketini ve demokratik muhalefeti hedef alan siyasal baskı rejiminin yeni bir halkası” olduğunu belirterek özetle şöyle dedi: “Yıldız Tar yalnızca bir gazeteci değildir. Yıllardır nefret suçlarını kayıt altına alan, ayrımcılığı görünür kılan, LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı hak ihlallerini belgeleyen ve kamuoyunu bilgilendiren bir insan hakları savunucusudur. Onun tutuklanması yalnızca kişisel özgürlüğünün elinden alınması anlamına gelmemektedir. Bu karar, bağımsız haberciliği susturmayı, hak ihlallerinin görünür olmasını engellemeyi ve toplumun haber alma hakkını ortadan kaldırmayı amaçlayan siyasal bir mesaj niteliği taşımaktadır. “Gazetecilerin cezalandırıldığı bir ülkede toplum gerçeğe ulaşamaz. İnsan hakları savunucularının hedef gösterildiği bir ülkede eşitlikten ve demokrasiden söz edilemez. LGBTİ+ haklarını savunan bir gazetecinin özgürlüğünden mahrum bırakılması; yalnızca bir kişiye yönelik değil, bütün LGBTİ+ hareketine, bağımsız medyaya ve insan hakları mücadelesine verilmek istenen bir gözdağıdır. Ancak biliyoruz ki hakikat tutuklanamaz. Dayanışma kriminalize edilemez. İnsan hakları mücadelesi yargı kararlarıyla susturulamaz. Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak; Yıldız Tar’ın derhal serbest bırakılmasını,

Gözaltı ve tutuklamalara dayanak yapılan hukuka aykırı uygulamalardan vazgeçilmesini,

Gazetecilik faaliyetlerinin, insan hakları savunuculuğunun ve demokratik örgütlenme çalışmalarının kriminalize edilmesine son verilmesini,

İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve örgütlenme hakkının güvence altına alınmasını talep ediyoruz. “Gazetecileri, hak savunucularını, feministleri, avukatları, akademisyenleri, sendikaları, emek örgütlerini ve demokratik muhalefeti hedef alan baskı politikalarına karşı dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bugün Yıldız Tar’ın özgürlüğüne yönelen saldırı, hepimizin temel hak ve özgürlüklerine yönelmiştir. Yıldız Tar yalnız değildir. Gazetecilik suç değildir. LGBTİ+ hak savunuculuğu suç değildir. Hak savunuculuğu suç değildir. Yıldız Tar derhal serbest bırakılsın!”

(TY)