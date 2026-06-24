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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 09:45 24 Haziran 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 09:47 24 Haziran 2026 09:47
Okuma Okuma:  1 dakika

LGBTİ+’ların arkadaşlık ve flört uygulamalarına toplu erişim engeli

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla HeeSay, Taimi, SCRUFF, Jack’d, Surge, ROMEO, BEARWWW, Shuggr, Daddyhunt, Gabile, Heaven ve Spicy, Türkiye’den görünmez kılındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
LGBTİ+’ların arkadaşlık ve flört uygulamalarına toplu erişim engeli
Görsel: Canva

LGBTİ+’ların kullandığı sosyal ağ, arkadaşlık ve iletişim platformlarına yönelik sansür genişliyor.

HeeSay, Taimi, SCRUFF, Jack’d, Surge, ROMEO, BEARWWW, Shuggr, Daddyhunt, Gabile, Heaven ve Spicy’nin internet siteleri, uygulamaları ve sosyal medya hesapları İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla 12 Haziran’da erişime engellendi. 

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (“İFÖD”) aktardığına göre, aynı karar kapsamında platformların X ve Instagram hesapları da hedef alındı ve X, hesapları Türkiye’den görünmez kıldı.

Daha önce Hornet’in alan adı ve uygulamaları erişime engellenmişti, Grindr ise 2013’ten bu yana Türkiye’de yasaklı. (TY)

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17 Haziran 2026
Haber Yeri
İstanbul
flört uygulamaları LGBTİ+ karşıtlığı dating app gabile Grindr Hornet erişim engeli Pride 2026
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