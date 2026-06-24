LGBTİ+’ların arkadaşlık ve flört uygulamalarına toplu erişim engeli

LGBTİ+’ların kullandığı sosyal ağ, arkadaşlık ve iletişim platformlarına yönelik sansür genişliyor.

HeeSay, Taimi, SCRUFF, Jack’d, Surge, ROMEO, BEARWWW, Shuggr, Daddyhunt, Gabile, Heaven ve Spicy’nin internet siteleri, uygulamaları ve sosyal medya hesapları İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla 12 Haziran’da erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (“İFÖD”) aktardığına göre, aynı karar kapsamında platformların X ve Instagram hesapları da hedef alındı ve X, hesapları Türkiye’den görünmez kıldı.

Daha önce Hornet’in alan adı ve uygulamaları erişime engellenmişti, Grindr ise 2013’ten bu yana Türkiye’de yasaklı. (TY)