Tutuklu gazeteci Yıldız Tar için mektup çağrısı

7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında “örgüt üyeliği” iddiası ile 25 Haziran’da tutuklanan gazeteci Yıldız Tar’ın mektup adresi belli oldu.

Kaos GL’nin aktardığına göre “Bir süre sizden uzağım; ama sosyal medyada sizi rahat bırakmayı düşünmüyorum. Burada asayiş berkemal. Herkese selamlar, kokulu mektuplarınızı bekliyorum,” diyen Tar’ın mektup adresi şöyle:

Yıldız Tar Yıldız

Sincan Cezaevi F1 / B1 - 3/43

Gazeteci Tar’ın tutuklanmasına basın meslek ve LGBTİ+ örgütleri tepki göstermiş, çok sayıda insan hakları kurumu da serbest bırakılması için çağrı yapmıştı. (TY)