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YT: Yayın Tarihi: 02.07.2026 13:40 2 Temmuz 2026 13:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 13:48 2 Temmuz 2026 13:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Tutuklu gazeteci Yıldız Tar için mektup çağrısı

“Bir süre sizden uzağım; ama sosyal medyada sizi rahat bırakmayı düşünmüyorum. Burada asayiş berkemal. Herkese selamlar, kokulu mektuplarınızı bekliyorum.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tutuklu gazeteci Yıldız Tar için mektup çağrısı

7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında “örgüt üyeliği” iddiası ile 25 Haziran’da tutuklanan gazeteci Yıldız Tar’ın mektup adresi belli oldu.

Kaos GL’nin aktardığına göre “Bir süre sizden uzağım; ama sosyal medyada sizi rahat bırakmayı düşünmüyorum. Burada asayiş berkemal. Herkese selamlar, kokulu mektuplarınızı bekliyorum,” diyen Tar’ın mektup adresi şöyle:

Yıldız Tar Yıldız
Sincan Cezaevi F1 / B1 - 3/43

Gazeteci Tar’ın tutuklanmasına basın meslek ve LGBTİ+ örgütleri tepki göstermiş, çok sayıda insan hakları kurumu da serbest bırakılması için çağrı yapmıştı. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
yıldız tar Kaos GL NATO 2026 Ankara Zirvesi NATO gözaltıları tutuklu gazeteciler
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/haber/gazeteciler-yildiz-tar-ve-ercument-akdeniz-icin-iddianame-silahli-orgut-uyeligi-307188
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