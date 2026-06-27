İstanbul’un en eski gey barlarından “Tek Yön” kapatıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 18 yıldır faaliyet gösteren gey gece kulübü “Tek Yön”, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri olduğu iddiasıyla Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldı.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

“İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde, Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tek Yön adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır.”

Takvime göre geminin 7 Temmuz’da Kuşadası’na, 8 Temmuz’da ise İstanbul’a gelmesi ve İstanbul programının 9 Temmuz akşamına kadar sürmesi planlanıyordu.

Tek Yön’ün kapatılma sürecine gerekçe olarak ise Atlantis Events tarafından “ Mediterranean Gay Cruise 2026 ” adıyla duyurulan LGBTİ+ odaklı kruvaziyer turunun İstanbul programına ilişkin paylaşımları gösterildi. Oysa mekân söz konusu duyuruda, gemi yolcularını Tek Yön’deki bir partiye davet ediyordu.

Mekân, dün (26 Haziran) iktidara yakın Yeni Şafak tarafından “ Bu ne cüret: Gay kulübü boğazda parti yapacak ” ve benzeri başlıklarla hedef gösterildi.

Kapatılma sürecine dair Instagram hesabından açıklama yapan Tek Yön ise şöyle dedi:

26/06/2026 günü yenisafak.com internet sitesinde “Bu ne cüret: Gay kulübü boğazda parti yapacak” başlığıyla işletmemizin ticari itibarını hedef alan, kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeğe aykırı şekilde yayımlanan habere karşı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla işbu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Söz konusu haberde, Instagram sosyal medya hesabımızda kısa süre yayında kalan bir parti duyurusunun içeriği yanlış aktarılarak “Türk aile yapısını ve toplumsal ahlâkı hedef alan oluşum” şeklinde işletmemiz hakkında gerçek dışı ithamlarda bulunulmuş; 8 Temmuz’da İstanbul Boğazı’nda büyük bir gemiyle gemi üzerinde parti yapacağımız, bunun için yurt dışındaki eşcinselleri de Türkiye’ye davet ettiğimiz vb. gibi asılsız iddialara yer verilmiştir.

Oysa haber ekinde yer alan afiş içeriğine bakıldığında, söz konusu iddiaların aksine 8 Temmuz 2026 günü İstanbul’a gelecek olan ATLANTIS kruvaziyer gemisine hitaben “İstanbul partisine hoş geldiniz” denilerek, geminin yolcularının işletmemizin faaliyet gösterdiği adreste saat 23.00’te başlayacak olan partiye davet edildiği açık ve net olarak görülmektedir.

Bunun haricinde işletmemizin ATLANTIS gemisinin organizasyonuyla, işletilmesiyle veya kiralanmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı gibi; gemi üzerinde parti yapmak gibi bir yetkisi, planı ya da programı veya bu kapsamda yurt dışındaki kişileri Türkiye’ye davet etmek gibi bir niyeti ve çağrısı da kesinlikle söz konusu değildir.

Gerçekte ise işletmemizin bugüne kadar herhangi bir gemi yolcularına özel parti düzenlemek gibi bir faaliyeti olmadığı gibi, 8 Temmuz 2026 günü için ATLANTIS gemisi yolcularına özel bir parti hazırlığı da bulunmamaktadır. Haber konusu görsel, sosyal medya uzmanı çalışanımız tarafından hatalı şekilde hazırlanmıştır. Söz konusu tarihte işletmemiz normal faaliyetlerine devam edecek olup tüm misafirlerine kapılarını açık tutacaktır.

İşletmemiz on sekiz yıldır T.C. kanunları ve yürürlükteki diğer yasal mevzuat hükümlerine azami şekilde riayet ederek, idari makamların her türlü denetimi altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk aile yapısını ve toplumsal ahlâkı hedef almamız söz konusu değildir. Bundan sonra da aynı anlayış ve hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

İşletmemizin tüzel kişiliğini ve ticari itibarını hedef alan, gerçeğe aykırı bu ve benzeri içerikte haberleri yapan ve bunları medya ve sosyal medya vasıtasıyla yayanlara karşı her türlü maddi ve manevi tazminat davası ile şikâyet haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz.