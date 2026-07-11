LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: Erişim engelleri derhal kaldırılsın

LGBTİ+ hakları alanında çalışan 15 dernek, 100'ü aşkın LGBTİ+ örgütü ve gazetecinin X ve Instagram hesaplarına yönelik erişim engellerine karşı yaptığı ortak açıklamada, "Dijital karartmaya da, sansüre de, nefret politikalarına da boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

LGBTİ+ hakları alanında çalışan 15 dernek, LGBTİ+ örgütleri ile bu alanda habercilik yapan gazetecilerin X ve Instagram hesaplarına yönelik erişim engellerine karşı ortak açıklama yayımladı.

LGBTİ+ haklarını savunan ve anlatan X hesaplarına erişim engeli

kaosgl1.org’un aktardığı açıklamada dernekler, 100’ü aşkın kurumun ve çok sayıda gazetecinin sosyal medya hesabına yönelik erişim engellerini münferit bir sansür uygulaması değil, LGBTİ+’ları kamusal alandan dışlamayı hedefleyen politikaların devamı olarak değerlendirdi.

İmzacılar: 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Muamma LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve ÜniKuir Derneği.

“Sistematik bir dijital karartma girişimi”

LGBTİ+ dernekleri, erişim engellerinin ifade ve basın özgürlüğünün yanı sıra örgütlenme özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını da ihlal ettiğini kaydetti.

100’ü aşkın kurumun ve çok sayıda gazetecinin sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi, münferit bir sansür uygulaması değil; uzun süredir LGBTİ+’ları kamusal yaşamdan dışlamayı hedefleyen politikaların yeni bir halkasıdır.

Dernekler, erişim engellerini son yıllarda ‘Aile Yılı’ politikalarıyla artan nefret söylemi, örgütlere yönelik idari ve yargısal baskılar, Onur Yürüyüşü yasakları ve barışçıl toplantılara yönelik müdahalelerle aynı siyasal çizginin parçası olarak değerlendirdi.

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“Sosyal medya hesapları kamusal alanlardır”

LGBTİ+ dernekleri, sosyal medya hesaplarının hak ihlallerini belgelemek, hukuki bilgi paylaşmak, dayanışma ağları kurmak ve nefret suçlarını görünür kılmak açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Gazetecilerin hesaplarını da kamuoyunun hak ihlallerinden haberdar olmasını sağlayan önemli haber mecraları olarak niteleyen dernekler, “Bu alanlara yönelik dijital karartma; ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne ve bilgiye erişim hakkına yönelmiş bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

LGBTİ+ haberleri yapan gazetecilerin X hesaplarına erişim engeli

X ve Meta’ya sorumluluk çağrısı

Küresel teknoloji ve sosyal medya şirketleri X ile Meta’ya da sorumluluk çağrısı yapan LGBTİ+ dernekleri, bu şirketlerin yalnızca teknik altyapı sağlayan platformlar olmadığını belirtti:

İnsan haklarına saygı gösterme sorumluluğu bulunan bu şirketler, hak savunucularını ve gazetecileri hedef alan erişim engeli kararlarının aracı olmamalıdır. Devletlerin sansür politikalarını sorgulamaksızın uygulamak yerine, uluslararası insan hakları standartlarına uygun, şeffaf ve hesap verebilir politikalar benimsemeli; hak savunucularının ve bağımsız medyanın dijital alandaki varlığını korumalıdır.

“Sansüre boyun eğmeyeceğiz”

Erişim engellerinin LGBTİ+’ların birbirine ulaşmasını, dayanışma ağlarını, bağımsız haberciliği ve hak ihlallerine ilişkin bilgiye erişimi hedef aldığını belirten dernekler, şu talepleri sıraladı:

Sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerini derhal kaldırın.

LGBTİ+ örgütlerini ve gazetecileri hedef alan dijital karartma uygulamalarına son verin.

İfade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, örgütlenme özgürlüğünü ve bilgiye erişim hakkını herkes için güvence altına alın.

LGBTİ+ varoluşunu ve hak ihlallerini görünmez kılmayı amaçlayan baskı politikalarından vazgeçin.

Açıklama, “Biz buradayız. Dijital karartmaya da, sansüre de, nefret politikalarına da boyun eğmeyeceğiz” sözleriyle sona erdi.

(VC)