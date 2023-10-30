BM Genel Sekreteri Guterres: Buzullar eriyor ve bunun geri dönüşü yok
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal'ın daveti üzerine Nepal'in Himalaya bölgesini ziyaret etti.
Sosyal medya platformu X üzerinden bugün açıklama yapan Guterres, Himalayalar'daki buzulların "rekor seviyede" eridiğine dikkat çekerek "Sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırmalıyız. Buzullar eriyor ve bunun geri dönüşü yok. BM'nin iklim planı doğrultusunda ilerlemeliyiz,” dedi.
"Bu deliliği durdurmalıyız"
Guterres, sel ve heyelanların bölgeyi ve bölgede yaşayan insanları ciddi şekilde etkilediğini belirterek "Bu deliliği durdurmalıyız," dedi.
Everest Dağı'na giden Guterres, bu dağın eteklerinden, iklim krizinin Himalayalar üzerindeki "korkunç etkisine bizzat şahit olduğunu" belirtti. Guterres, Nepal Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nepal ve iklim problemlerinden mustarip olan diğer ülkelere yapılan desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.
BM Genel Sekreteri Guterres, 1 Ocak 2017'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez Nepal'i ziyaret etti.
Today from the base of Mt. Everest, I saw for myself the terrible impact of the climate crisis on the Himalayas.— António Guterres (@antonioguterres) October 30, 2023
As temperatures rise, glacier melt increases - threatening the lives and livelihoods of entire communities.#ClimateAction can’t wait. pic.twitter.com/Ih12Qb8roi
2 milyar insanın tatlı sus kaynağını etkiliyor
Katmandu merkezli Uluslararası Entegre Dağ Geliştirme Merkezinin (ICIMOD) yayımladığı rapora göre, Himalaya Dağları'nın buzulları "benzeri görülmemiş oranlarda" eriyor.
Sera gazı emisyonlarının hızlı şekilde azaltılmaması halinde 21. yüzyılda Himalaya buzulları, hacimlerini yüzde 80 oranında kaybedebilir.
Himalayalar'da gelecek yıllarda artması öngörülen ani sel, çığ ve buzul taşkınları ile buz kaybının hızlanması bekleniyor. Bu durumun ise dağların çevresinde yaşayan 240 milyon kişinin yanı sıra Hindistan, Pakistan, Çin ve diğer çevre ülkelerdeki 1 milyar 650 milyon insanı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
Buzullar, yaklaşık 2 milyar insanın tatlı su kaynağı olan nehirleri besliyor. (TY)