BM Genel Sekreteri Guterres: Buzullar eriyor ve bunun geri dönüşü yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal'ın daveti üzerine Nepal'in Himalaya bölgesini ziyaret etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden bugün açıklama yapan Guterres, Himalayalar'daki buzulların "rekor seviyede" eridiğine dikkat çekerek "Sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırmalıyız. Buzullar eriyor ve bunun geri dönüşü yok. BM'nin iklim planı doğrultusunda ilerlemeliyiz,” dedi.

Guterres, sel ve heyelanların bölgeyi ve bölgede yaşayan insanları ciddi şekilde etkilediğini belirterek "Bu deliliği durdurmalıyız," dedi.

Everest Dağı'na giden Guterres, bu dağın eteklerinden, iklim krizinin Himalayalar üzerindeki "korkunç etkisine bizzat şahit olduğunu" belirtti. Guterres, Nepal Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nepal ve iklim problemlerinden mustarip olan diğer ülkelere yapılan desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, 1 Ocak 2017'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez Nepal'i ziyaret etti.

Today from the base of Mt. Everest, I saw for myself the terrible impact of the climate crisis on the Himalayas.



As temperatures rise, glacier melt increases - threatening the lives and livelihoods of entire communities.#ClimateAction can’t wait. pic.twitter.com/Ih12Qb8roi