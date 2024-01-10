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Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 16:51
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2024 16:54
2 dk Okuma

Grönlandlı şirket, kutup buzunu Dubai’deki kokteyl barlara satıyor

Şirkete tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları: “Buzul suyunu satmak yerine küresel ısıtmanın etkilerinden endişelenmeniz gerekmez mi? Bu distopya nedir?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Grönlandlı şirket, kutup buzunu Dubai’deki kokteyl barlara satıyor
Görsel: Canva aracılığıyla yapay zekâ tarafından oluşturuldu

Grönlandlı Arctic Ice şirketi, Grönland fiyortlarından topladığı kutup buzlarını, seçkin barlara satmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine gönderiyor. 

İçeceklerde buzul buzu kullanmak Grönland'da yaygın bir uygulama ve yıllar içerisinde birkaç girişimci bunu ihraç etmeyi denese de başarısız oldu. 

Şirketin kurucu ortağı Malik V. Rasmussen, binlerce yıl boyunca sıkıştırılmış olan buzun tamamen kabarcıksız olduğunu ve normal buzdan daha yavaş eridiğini, daha saf olduğunu savunuyor.

Yeşil Gazete’nin The Guardian’dan aktardığına göre şirket, ürettiği buzun çevre dostu olduğunu iddia ediyor. Buzul parçalarının herhangi bir toprakla temas etmemiş ve insan faaliyetleri tarafından üretilen kirleticilerle kontamine olmadığı da firmanın web sitesindeki iddialarından.

Kutup buzu nasıl ihraç ediliyor?

Grönland çevresindeki fiyortlar, Grönland buzul tabakasından kopan buz dağları ile dolu. 

Şirket yetkililerinin açıkladığına göre Arctic Ice, özel bir tekneyle Grönland’ın başkenti Nuuk’un etrafındaki Nuup Kangerlua fiyorduna gidiyor. Bu tekne, “siyah buz” denilen, buzulun alt ya da üst kısmıyla temas etmemiş, tamamen şeffaf ve suda neredeyse görünmez olan özel bir buz türünü toplamak için tasarlanmış. 

Özel arama teknesi ile siyah buz tespit edildikten sonra, uygun buz kütleleri vinçle kaldırılıp plastik kasa içerisine yerleştiriliyor ve tekne dolana kadar bu işleme devam ediliyor. Sonrasında buzlar Nuuk’a geri götürülüp, soğutmalı bir nakliye konteynerine dolduruluyor.

Bu konteyner, İzlanda nakliye şirketi Eimskip tarafından Danimarka‘ya taşınıyor. Arctic Ice’ın belirttiğine göre, buz Danimarka’da başka bir gemiye yüklenerek Dubai’ye götürülüyor. 

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“Düşük karbon yoğunluğu”

Dubai’ye gönderilen buz, bölgede başka buzlar da satan yerel distribütör Natural Ice tarafından satılıyor. 

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu haberi alıntılayıp “Buzul suyunu satmak yerine küresel ısıtmanın etkilerinden endişelenmeniz gerekmez mi?”, “Bu distopya nedir?” diye tepki gösterdi. Arctic Ice ise Grönland’dan Danimarka’ya olan nakliyenin, dolu giden gemilerle ihraç ettiğinden daha çok donmuş ürün ithal ettiği, yani gemiler “dolu” döndüğü için düşük karbon yoğunluğuna sahip olduğu savundu. 

Şirket ayrıca karbon yakalama ve depolama yoluyla saldığı emisyonların yarattığı zararı telafi edeceğini öne sürdü. (TY)

greenwashing buzullar küresel ısıtma
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