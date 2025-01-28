ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 12:47
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 12:57
2 dk Okuma

Altyazı Fasikül’den ‘Görünür Görünmez’ Rotterdam’da

Altyazı Fasikül’ün yeni serisinin videolarından oluşan “Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi”, uluslararası prömiyerini 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Altyazı Fasikül’den ‘Görünür Görünmez’ Rotterdam’da

Sansür ve otosansür üzerine kolektif bir sorgulama niteliğindeki Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi, Altyazı Sinema Derneği’nin yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metraj belgesel olma özelliğini taşıyor.

Belgesel, 30 Ocak-9 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında uluslararası prömiyerini gerçekleştirecek.

Sekiz yönetmenin kolektif emeğiyle gerçekleştirilen Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi birbirini tamamlayan altı videodan oluşuyor: Tereddütler (Fırat Yücel), Duvarlar (Erhan Örs, Hakan Bozyurt ve Can Memiş), Eksik Belgeseller (Sibil Çekmen), Sevgili F (Serra Akcan), Çark (Nadir Sönmez), Sevil (belit sağ).

Altyazı Sinema Derneği'nin haberine göre, videolar, Fırat Yücel’in artistik direktörlüğünde bir araya getirildi.

54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin "Bright Future" bölümünde Rezan Yeşilbaş’ın Uçan Köfteci (The Flying Meatball Maker, 2025) filmi de yer alıyor. Pelin Esmer’in O Da Bir Şey Mi (And the Rest Will Follow, 2025) adlı filmi ise "Harbour" bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Belgesel hakkında

Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi‘nde masaüstü belgesel, mektup, mesajlaşma, fotoğraf, video-deneme, yeniden canlandırma, güvenlik kameraları, çevrimiçi tanıklık gibi farklı teknik ve arayüzler aracılığıyla ifade özgürlüğünün sınırlarını sınayan altı video yer alıyor.

Çekilip bitirilmemiş belgeseller, hapishane duvarlarında yazılamalar, gönderilmemiş bir mektup, UNESCO’ya yazılmış bir dilekçe, kitaba basılamayan bir resim. Türkiye’den sinemacı ve sanatçılar yükseklikleri giderek artan duvarların ardında sinemanın kadim meselesi üzerine düşünüyor: “Göstermek ya da göstermemek.”

TereddütlerDuvarlarEksik BelgesellerÇarkSevgili F ve Sevil başlıklı altı videoyu birbiriyle konuşan biçimde bir araya getiren antoloji film, sansür ve otosansür üzerine kolektif bir sorgulama niteliği taşıyor.

Antolojide yer alan altı video hakkında detaylı bilgiye Altyazı Fasikül’ün web sitesinden ulaşabilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
altyazı sinema derneği Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali sansür otosansür ifade özgürlüğü fırat yücel Can Memiş Erhan Örs
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git