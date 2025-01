Altyazı Fasikül’den ‘Görünür Görünmez’ Rotterdam’da

Sansür ve otosansür üzerine kolektif bir sorgulama niteliğindeki Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi, Altyazı Sinema Derneği’nin yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metraj belgesel olma özelliğini taşıyor.

Belgesel, 30 Ocak-9 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında uluslararası prömiyerini gerçekleştirecek.

Sekiz yönetmenin kolektif emeğiyle gerçekleştirilen Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi birbirini tamamlayan altı videodan oluşuyor: Tereddütler (Fırat Yücel), Duvarlar (Erhan Örs, Hakan Bozyurt ve Can Memiş), Eksik Belgeseller (Sibil Çekmen), Sevgili F (Serra Akcan), Çark (Nadir Sönmez), Sevil (belit sağ).

Altyazı Sinema Derneği'nin haberine göre, videolar, Fırat Yücel’in artistik direktörlüğünde bir araya getirildi.

54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin "Bright Future" bölümünde Rezan Yeşilbaş’ın Uçan Köfteci (The Flying Meatball Maker, 2025) filmi de yer alıyor. Pelin Esmer’in O Da Bir Şey Mi (And the Rest Will Follow, 2025) adlı filmi ise "Harbour" bölümünde seyirci karşısına çıkacak.