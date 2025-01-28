Altyazı Fasikül’den ‘Görünür Görünmez’ Rotterdam’da

Sansür ve otosansür üzerine kolektif bir sorgulama niteliğindeki Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi, Altyazı Sinema Derneği’nin yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metraj belgesel olma özelliğini taşıyor.

Belgesel, 30 Ocak-9 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında uluslararası prömiyerini gerçekleştirecek.

Sekiz yönetmenin kolektif emeğiyle gerçekleştirilen Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi birbirini tamamlayan altı videodan oluşuyor: Tereddütler (Fırat Yücel), Duvarlar (Erhan Örs, Hakan Bozyurt ve Can Memiş), Eksik Belgeseller (Sibil Çekmen), Sevgili F (Serra Akcan), Çark (Nadir Sönmez), Sevil (belit sağ).

Altyazı Sinema Derneği'nin haberine göre, videolar, Fırat Yücel’in artistik direktörlüğünde bir araya getirildi.

54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin "Bright Future" bölümünde Rezan Yeşilbaş’ın Uçan Köfteci (The Flying Meatball Maker, 2025) filmi de yer alıyor. Pelin Esmer’in O Da Bir Şey Mi (And the Rest Will Follow, 2025) adlı filmi ise "Harbour" bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Belgesel hakkında

Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi‘nde masaüstü belgesel, mektup, mesajlaşma, fotoğraf, video-deneme, yeniden canlandırma, güvenlik kameraları, çevrimiçi tanıklık gibi farklı teknik ve arayüzler aracılığıyla ifade özgürlüğünün sınırlarını sınayan altı video yer alıyor.

Çekilip bitirilmemiş belgeseller, hapishane duvarlarında yazılamalar, gönderilmemiş bir mektup, UNESCO’ya yazılmış bir dilekçe, kitaba basılamayan bir resim. Türkiye’den sinemacı ve sanatçılar yükseklikleri giderek artan duvarların ardında sinemanın kadim meselesi üzerine düşünüyor: “Göstermek ya da göstermemek.”

Tereddütler, Duvarlar, Eksik Belgeseller, Çark, Sevgili F ve Sevil başlıklı altı videoyu birbiriyle konuşan biçimde bir araya getiren antoloji film, sansür ve otosansür üzerine kolektif bir sorgulama niteliği taşıyor.

Antolojide yer alan altı video hakkında detaylı bilgiye Altyazı Fasikül’ün web sitesinden ulaşabilirsiniz. (TY)