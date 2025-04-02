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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2025 23:05
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2025 23:42
3 dk Okuma

TOPLU KONUT TALEBİ YÜKSELİYOR

İspanya: 40 kentte konut krizine karşı kitlesel protesto

İspanya'nın 40 kentinde on binlerce insan, ülkedeki konut krizine etkin çözüm talebiyle sokaklarda olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İspanya: 40 kentte konut krizine karşı kitlesel protesto
Madrid'de 9 Şubat'ta konut talebiyle düzenlenen mitingden/thelocal.com

5 Nisan Cumartesi günü, İspanya'daki 40 şehirde on binlerce insan, ülkedeki konut kriziyle mücadelede daha etkili önlemler talebiyle sokaklara çıkacak.

İspanya'da son yıllarda giderek derinleşen ve özellikle gençler, dar gelirliler ve kiracılar için ciddi bir sorun haline gelen konut krizine karşı ülkenin bütün kentlerinde acil önlemler talebi yükseliyor. 

Konut krizinin temeli

İspanya’daki konut krizinin özü, bir temel insan hakkı olan barınma hakkı ile emlak piyasasının kâr amacı güden yapısı arasındaki çelişkide yatıyor. İnsanlar barınacak uygun fiyatlı veya kiralı konut talep ederken, piyasa bu talebi yeterince karşılamadığı gibi kimi zaman doğrudan karşısında duruyor.

Krizin başlıca sıkıntıları

Özellikle Madrid, Barselona, Valensiya vb. büyük kentlerde kiraların son yıllarda halkın ödeme gücünü aşacak ölçüde yükselmesi ve konut arzının talebi karşılamaması başlıca sıkıntılar arasında.   

Pandemi sonrası dönemde turizmin toparlanmasıyla Airbnb gibi kısa süreli kiralama platformlarının çoğalması, yerli nüfusa yönelik konut arzını düşürürken fiyatları da yukarı çekti. Konutlar yabancı yatırımcılar ve büyük emlak şirketleri için kâr amaçlı yatırım ve kâr aracına dönüştü.

Öte yandan inşaat maliyetlerinin yükselmesi bireysel konut üretimini daraltırken yerel yönetimlerin ağır işleyen karar alma ve planlama süreçleri sosyal konut üretimini sınırladıkça dar gelirliler içim erişilebilir konut yok denecek kadar azalıyor. 

Konut darlığı ve geçim sıkıntısının bir başka sosyal sonucu da gençlerin ortalama evden ayrılma yaşının 30'un üzerine çıkması oldu.

Başlıca talepler

Sokaklara dökülenlerin alınmasını bekledikleri önlemler arasında belirli bölgelerde kiralara tavan getirilmesi var. 

Bunu sosyal konut stokunun artırılması talebi izliyor. İspanya'da sosyal konutlar toplam stokun yalnızca yüzde 2'sinin altında ve AB ortalamasının çok gerisinde. Halk, kamunun daha fazla sosyal konut üretmesini istiyor.

Turistik kiralamaların yerli halkı yerinden ettiğini düşünenler, bu platformlara kota ya da yasak getirilmesini savunuyor.

Konut kıtlığına karşın özellikle büyük şehirlerde boş tutulan binlerce binanın ekonomiye kazandırılması için boş konutlara ek vergi talepleri öne çıkıyor. 

Hafta sonu halk sokaklarda

Kiralarını ödemekte veya bir ev satın almakta zorlanan on binlerce kişi, cumartesi günü "Konut sektörüne son verelim" (Acabemos con el negocio de la vivienda) sloganıyla, değişim çağrısıyla sokağa çıkacak.

Madrid'de yürüyüş saat 12:00'de Atocha'da, Barselona'da saat 18:00'de Plaza Espanya'da, Valensiya'daki saat 18:30'da Belediye Binası Meydanı'nda, Palma de Mallorca'da öğle  saatlerinde Plaça Espanya'da, Malaga'da 23:30'da Plaza de la Merced'den başlayacak olan yürüyüş ve mitinglerde İspanya'nın neredeyse tüm büyük eyalet başkentleri ve büyük kentlerinde halk, makul fiyatlı ve insan onuruna yakışır konut çağrısına katılacak.

Protesto gösterilerinin gerçekleşeceği kentler arasında Alicante, Albacete, Cuenca, Sevilla, Granada, Cádiz, El Puerto de Santa María, Jerez, Tarifa, Almería, Murcia, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Castellón, Valladolid, Salamanca, Zaragoza, Logroño, Burgos, San Sebastián, Santander, Gijón, A Coruña, Santiago, Vigo, Ourense ve Las ile Palmas de Gran Canaria, İbiza, Tenerife'de San Isidro, Fuerteventura'da Puerto del Rosario ve Menorca'da Mahón adaları var.

(AEK)

Haber Yeri
Madrid
İspanya konut sorunu
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