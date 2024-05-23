“Yüzyıllardır köpeklerle paylaştığımız bu sokaklarda, dostlarımızın yanındayız”

Farklı alanlarda faaliyet gösteren aktivistler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, bugün eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara ve Antalya’da sokakta yaşayan köpekler için eylem düzenledi.

İstanbul’da da Beşiktaş İskele Meydanı’nda bir araya gelen inisiyatif üyeleri ve hayvan hakları savunucuları, “Tecrit ve katliam odaklı yasa tasarısına karşı, sokakta yaşayan köpekleri, yani mahalle sakinlerimizi savunmak için buradayız, tek bedeniz,” dedi.

BBP ve YRP’nin etkisi

Eyleme katılan ve bianet’e konuşan Doğanın Çocukları’ndan Ahmet Caner Altay, yasa değişikliğine giden süreçte Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) rolüne dikkat çekerek şöyle dedi:

“Son dönemlerde iktidar bu konuda adeta nabız yokladı. Katliamlar ve toplamalar devam ediyordu. Beykoz gibi pilot bölgelerde bu yasa değişikliğinin sinyallerini alıyorduk. Bu mikro düzeydeki katliamlar ve pilot bölgenin kapsamı gün geçtikçe büyütüldü. BBP ve iktidarın küçük ortağı Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı belediyelerle makro düzeye çıktı sokaktaki hayvanlara yönelik tehdidin boyutu. Mustafa Destici, Sivas’ta katliam yapmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı. Yeniden Refah Partisi de Urfa da aynı işe girişti ve katliamlarına destek bulmak için çocukları, hayvanların karşısında konumlandırmaya çalıştılar. Yani bu şiddet döngüsüne çocukları da zaman zaman dahil ettiler.

Yerel yönetimler

“İktidara yakın medya organları, çok takipçili sosyal medya hesaplarından bu düşmanlığı ‘Başıboş köpek sorunu’ etiketiyle köpürttü. Bunlar günbegün toplumu tetikledi ve örgütlü bir şiddet söylemi üretildi. Geldiğimiz noktada ise böyle bir komisyonun toplanmasından bahsediyoruz. Umarım diğer illerden de sesler yükselir ve faşizmin bu kez de sokaktaki köpekler üzerinden yükselmesine engel oluruz.”

Hayvan hakları savunucusu Ebru Aykut ise “Bu yasa tasarısı geçerse tüm sorumluluk belediyelere kalacak ve aslında bir anlamda yıkılacak. Belediyelerin direnmesi lazım. Özellikle ana muhalefet partisi belediyelerine çok iş düşüyor. Tabii ki bizim de üstlenmemiz gereken görevler var; ama asıl sorumluluk belediyelere kalıyor. Hep birlikte, sokakta yaşayan canlarımızı savunacağız,” dedi.

"Hayvan düşmanlığı, faşizm inşasının önemli ayaklarından biri"