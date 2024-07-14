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Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2024 10:46
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2024 12:10
2 dk Okuma

Özel: Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP iktidarının sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel: Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak
Fotoğraf: Özgür Özel'in X hesabı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP iktidarının sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren “Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında açıklama yaptı.

Kanun teklifiyle ilgili sosyal medyada #YasayıGeriÇek etiketiyle kampanya yürütülüyor.

Özel’in, “Katliam Yasası” olarak değerlendirdiği ve yasayla ilgili sosyal medya hesabından engelli köpek Mira ile fotoğrafını paylaştığı açıklaması şöyle:

“Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor.

“Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil.”

Sokaktaki hayvanlarla ilgili kanun teklifi TBMM'ye geldi
Sokaktaki hayvanlarla ilgili kanun teklifi TBMM'ye geldi
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Kanun teklifi hakkında

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 12 Temmuz Cuma günü TBMM’ye geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in duyurduğu kanun teklifi sokaktaki hayvanların toplatılmasının, barınaklara alınmasının ve "uyutulmasının” önünü açıyor.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Hazırlanan kanun teklifi ile sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması sağlanarak, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından oluşan risklerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

“Gelinen süreçte sahipsiz hayvanların sorun haline gelmesi, özellikle başıboş köpeklerin saldırıları sonucunda can kayıplarının artması ve sorunun zaman geçtikçe büyümesi karşısında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda oluşan ihtiyaçlara binaen değişiklik yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.”

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Gerekçede bir çift köpeğin altı yılın sonunda 67 bin hayvanlık popülasyona ulaşabileceği vurgulanırken Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında kedi ve köpek dahil olmak üzere Türkiye genelinde sadece 338 bin hayvan kısırlaştırıldı. Açıklanan verilerde kedilerin kısırlaştırılma oranı daha fazla.

Hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri, AKP iktidarı göreve geldiği günden beri sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili sorunların başta etkin kısırlaştırmayla çözüleceğini savunuyor ve yerel yönetimleri de bu konuda görev almaya çağırıyor. (TY)

sokaktaki hayvanlar Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik özgür özel köpeklerin uyutulması Hayvan Hakları
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/haber/sokak-kopeklerinin-tek-tuyunu-vermeyecegiz-297335
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22 Haziran 2024
/yazi/varolmanin-dayanilmaz-hafifligi-ve-kopeklerin-varolussal-agirligi-296682
“Urfa’dan getirilen köpeklerde kuduz virüsüne rastlanmadı”
12 Haziran 2024
/haber/urfadan-getirilen-kopeklerde-kuduz-virusune-rastlanmadi-296446
Köpeklerin katledilmesi konuşulurken devletin sorumluluklarını hatırlamak
1 Haziran 2024
/yazi/kopeklerin-katledilmesi-konusulurken-devletin-sorumluluklarini-hatirlamak-296028
Bahçeli: Köpekler, öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar
25 Mayıs 2024
/haber/bahceli-kopekler-oglen-sicakliginda-mutlaka-uyurlar-295758
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23 Mayıs 2024
/haber/dort-bakanlik-sokaktaki-kopeklerle-ilgili-calismasini-tamamladi-295695
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23 Mayıs 2024
/haber/yuzyillardir-kopeklerle-paylastigimiz-bu-sokaklarda-dostlarimizin-yanindayiz-295688
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/haber/kopekleri-oldurmeyi-hedefleyen-yasa-tasarisi-geri-cekilene-kadar-direnecegiz-295673
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