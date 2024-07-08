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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 10:37
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 10:37
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Bandista’dan sokaktaki köpeklerle dayanışma konseri

Konsere çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi: “Yaşasın bütünleşik mücadelemiz, yaşasın türlerin dayanışması.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bandista’dan sokaktaki köpeklerle dayanışma konseri
Fotoğraf: Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi

Protest müzik grubu Bandista, sokaktaki köpeklerin toplatılmasını ve belli bir süre sonra da “uyutulmasını” öngören yasa değişikliğiyle ilgili bugün İstanbul’da konser verecek.

Grup, sokaktaki hayvanların haklarını savunmak için bir ayı aşkın bir süredir Beşiktaş’ta nöbet tutan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin davetiyle saat 18.30’da Beşiktaş İskelesi’nde olacak.

Dayanışma konseriyle ilgili Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin açıklaması şöyle:

“Sınırlardan ve sömürüden kurtarılmış özgür bir dünya için ürettiği müziğiyle kalbimizde yer eden Bandista, Ankara'da direnişimize verdiği desteğin ardından, bu kez de 8 Temmuz Pazartesi günü 18.30'da Beşiktaş'taki nöbet alanımıza hayvanlarla ve bizimle dayanışmaya geliyor.

“Sen de gel, hep birlikte sokakta yaşayan köpeklerin, mahalle sakinlerimizin sesini meclise, tecrit ve katliam yasasının imzacılarına duyuralım! Çünkü ‘özgürlük sen oradaysan orada.’

“Yaşasın bütünleşik mücadelemiz, yaşasın türlerin dayanışması! Toplayamazsın! Hapsedemezsin! Öldüremezsin! Sokaktayım, yanındayım.” 

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi hakkında

2019’da hayatını kaybeden hak savunucusu Burak Özgüner’in annesi Eray Özgüner’in çağrısıyla 2021’de bir araya gelen ve farklı alanlarda faaliyet gösteren aktivistler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından kuruldu. 

Eşit, adil ve yaşanabilir bir dünyanın en temel ve gerekli koşulunun, hayvanların yaşam haklarının korunması olduğu ilkesiyle yola çıkan inisiyatif, tür ayırt etmeksizin hayvanlara uygulanan ayrımcılıkla mücadele için merkezî ve yerel yönetimleri hedefleyerek savunuculuk yapmaya devam ediyor. (TY)

bandista yaşam için yasa inisiyatifi sokaktaki köpekler köpeklerin uyutulması
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/yazi/kopeklerin-katledilmesi-konusulurken-devletin-sorumluluklarini-hatirlamak-296028
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/haber/sokakta-yasayan-kopekler-icin-sokaktayim-yanindayim-deme-zamani-295572
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/haber/basibos-olanlar-kopekler-degil-nefret-siyasetiyle-beslenen-yoneticilerdir-291124
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