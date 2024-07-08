Bandista’dan sokaktaki köpeklerle dayanışma konseri

Protest müzik grubu Bandista, sokaktaki köpeklerin toplatılmasını ve belli bir süre sonra da “uyutulmasını” öngören yasa değişikliğiyle ilgili bugün İstanbul’da konser verecek.

Grup, sokaktaki hayvanların haklarını savunmak için bir ayı aşkın bir süredir Beşiktaş’ta nöbet tutan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin davetiyle saat 18.30’da Beşiktaş İskelesi’nde olacak.

Dayanışma konseriyle ilgili Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin açıklaması şöyle:

“Sınırlardan ve sömürüden kurtarılmış özgür bir dünya için ürettiği müziğiyle kalbimizde yer eden Bandista, Ankara'da direnişimize verdiği desteğin ardından, bu kez de 8 Temmuz Pazartesi günü 18.30'da Beşiktaş'taki nöbet alanımıza hayvanlarla ve bizimle dayanışmaya geliyor.

“Sen de gel, hep birlikte sokakta yaşayan köpeklerin, mahalle sakinlerimizin sesini meclise, tecrit ve katliam yasasının imzacılarına duyuralım! Çünkü ‘özgürlük sen oradaysan orada.’

“Yaşasın bütünleşik mücadelemiz, yaşasın türlerin dayanışması! Toplayamazsın! Hapsedemezsin! Öldüremezsin! Sokaktayım, yanındayım.”