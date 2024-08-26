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YAŞAM
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 13:43
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 17:25
2 dk Okuma

'Dünya Köpek Günü' kutlu olsun

Günün temel amacı, köpeklerin dünya üzerindeki özel yerini kutlamak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak için toplumsal farkındalık oluşturmak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Dünya Köpek Günü' kutlu olsun
Küba, Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Köpekleri severim, insanları ise pek umursamam. İnsanları sevmeniz gerekir, çünkü siz de onların bir parçasısınızdır. Ama ben köpekleri tercih ederim. Onlar dürüsttür ve yalan söylemezler.” (Aki Kaurismäki)

Bugün, 26 Ağustos Dünya Köpek Günü.

Dünya Köpek Günü'nün tarihi kesin olmamakla birlikte, temel amacı, köpeklerin insanların hayatındaki özel yerini kutlamak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak için toplumsal farkındalık oluşturmak.

Gün ile birlikte barınakta ve sokakta yaşayan köpeklerin haklarına dikkat çekmek de hedefleniyor.

Günün kutlanmasına vesile olan bir hayvan hakları savunucusu ve evcil hayvan uzmanı da olan Colleen Paige. Gün, Paige’in ilk aile köpeği Sheltie ile birlikte yaşamaya başladığı tarihe işaret ediyor. Dünya Köpek Günü, dünya çapında benimsenmiş ve New York'ta yasalara dahi geçirilmiştir.

Türkiye’de sokakta yaşayan köpeklerin barınaklara kapatılmalarını ve öldürülmelerini kapsayan düzenlemeleri içeren “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Temmuz 2024’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçti.

Köpekler hakkında bazı ilginç bilgiler

Köpeklerin insanlarla olan ilişkisinin 15 bin yıl öncesine kadar gittiği düşünülüyor. İlk evcilleştirilen köpeklerin, avcı-toplayıcı topluluklar tarafından “kullanıldığı” ve zamanla insanlarla daha yakın bir ilişki geliştirdiği öne sürülüyor.

Köpekler, insanlar gibi koku almazlar. Aslında, bir köpeğin koku alma yeteneği, insanlarınkinden yaklaşık 10 ve/veya 100 bin kat daha güçlü. Köpeklerin burnunda yaklaşık 220 milyon koku alıcı hücre bulunurken, insanlarda bu sayı 5 milyon civarında.

Köpekler, insan duygularını anlama yeteneğine sahiptir. Araştırmalar, köpeklerin insan yüzlerini tanıyabildiğini ve çeşitli duygusal ifadeleri algılayabildiğini gösterir. Köpekler, birlikte yaşadıkları insanların üzgün veya mutlu olduğunu anlayabilir ve buna uygun tepki verebilirler.

Köpekler genellikle günde 12-14 saat uyur. Bu süre, yaşlarına, ırklarına ve sağlık durumlarına göre değişikenlik gösterebilir.

Köpekler, renkleri insanlar gibi görmezler. İnsanlar trichromatic (üç renkli) görme sistemine sahipken, köpekler dichromatic (iki renkli) bir sisteme sahiptir. Bu nedenle, köpekler mavi ve sarı renkleri iyi görebilirken, kırmızı ve yeşil renkleri ayırt etmekte zorlanırlar. (TY)

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