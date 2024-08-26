'Dünya Köpek Günü' kutlu olsun

“Köpekleri severim, insanları ise pek umursamam. İnsanları sevmeniz gerekir, çünkü siz de onların bir parçasısınızdır. Ama ben köpekleri tercih ederim. Onlar dürüsttür ve yalan söylemezler.” (Aki Kaurismäki)

Bugün, 26 Ağustos Dünya Köpek Günü.

Dünya Köpek Günü'nün tarihi kesin olmamakla birlikte, temel amacı, köpeklerin insanların hayatındaki özel yerini kutlamak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak için toplumsal farkındalık oluşturmak.

Gün ile birlikte barınakta ve sokakta yaşayan köpeklerin haklarına dikkat çekmek de hedefleniyor.

Günün kutlanmasına vesile olan bir hayvan hakları savunucusu ve evcil hayvan uzmanı da olan Colleen Paige. Gün, Paige’in ilk aile köpeği Sheltie ile birlikte yaşamaya başladığı tarihe işaret ediyor. Dünya Köpek Günü, dünya çapında benimsenmiş ve New York'ta yasalara dahi geçirilmiştir.

Türkiye’de sokakta yaşayan köpeklerin barınaklara kapatılmalarını ve öldürülmelerini kapsayan düzenlemeleri içeren “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Temmuz 2024’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçti