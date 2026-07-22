15 belediye, Hacettepe Üniversitesi’ndeki çipli köpekleri topladı

Hacettepe Üniversitesi Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Topluluğu (HAYDOK), dün (21 Temmuz) 15 farklı belediyeye bağlı ekiplerin Beytepe Kampüsü’ne girerek yıllardır kampüste yaşayan 39 köpeği topladığını duyurdu.

Köpeklerin akıbetini öğrenmek isteyen HAYDOK gönüllülerinin kampüse girmesi de engellenmeye çalışıldı.

Konuştuğumuz HAYDOK gönüllüleri, aralarında yaşlı ve hasta hayvanların da bulunduğu köpeklerin büyük bölümünün öğrenciler adına çipli ve kayıtlı olduğunu belirtti.

“Köpeklerimiz çipli ve aşılı”

Gönüllüler, öğrencilerin yıllar içinde kendi emekleriyle kurduğu padokların ve hayvanlar için oluşturulan yaşam alanlarının da yıkıldığını, kişisel eşyalarına el konulduğunu söyledi.

“El konulan köpeklerimizin 36’sı çipli. Kalan üçünün çipi de Çankaya Belediyesi’ne aitti zaten. Hepsinin aşıları tam. Çoğu yaşlı ve hasta, en genç köpeğimiz 8 yaşındaydı. Bugün köpekleri bulmak gruplara ayrıldık. Barınakları tek tek belirleyip ulaşabildiğimiz kadarına gideceğiz. Yerlerini tespit edebildiklerimizi bugün çıkarmaya çalışacağız.

“Bildiğimiz kadarıyla Macunköy, Mamak, Sincan, Gölbaşı ve Büyükşehir Belediyesi’nin barınaklarına götürülmüşler. Bize Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile valiliğin koordinasyonunda yürütülen bir çalışma olduğunu söylediler. Hayvanlar, şu an sekiz farklı barınakta diye biliyoruz. Öncelikle Macunköy Barınağı’na gitmeye çalışacağız. Bildiğimiz kadarıyla şu anda sekiz köpeğimiz orada.”

🟢 Hacettepe Üniversitesi’nin köpekleri, 15 belediyenin ‘ortak çalışması’ ile toplatıldı



🗣️ “Yıllardır kıllarına zarar gelmesin diye uğraştığımız hayvanlarımız belediye tarafından alınmış ve akıbetlerini bilmiyoruz.” https://t.co/KMU7pYVj4q pic.twitter.com/oUAf7g29aF — bianet (@bianet_org) July 22, 2026

“Valiliğin kararı”

Hak savunucuları, kendilerine hiçbir gerekçe sunulmadığını ve sadece “Valiliğin kararı” denerek şöyle dendiğini aktardı:

“Valilik kararını görmek istedik ancak bize herhangi bir belge de gösterilmedi. Daha önce rektörlüğün bize tahsis ettiği bir alan vardı. O alanı öğrenciler olarak kendi emeklerimizle düzenlemiştik. Kışın hayvanlar yağmurdan ve çamurdan korunsun diye kulübeler yapmıştık. Ancak o alan tamamen yıkılmış. Tellerimiz, kulübelerimiz ve çeşitli malzemelerimiz sökülmüş ya da kırılmış. İlaçlarımız alınmış. Şarjlı matkap gibi birçok ekipmanımız da vardı. Kısacası alan adeta yağmalanmış.

“Rektörlükle görüşmeye çalışacağız. Ancak şu ana kadar rektörlük tarafından bize yapılmış herhangi bir resmÎ bilgilendirme olmadığı için onlarla da iletişim kuramıyoruz. Bu sabah bize, ‘48 saat içinde malzemelerinizi alabilirsiniz, onlara dokunulmayacak,’ denilmişti. Ancak bugün gittiğimizde alanın tamamen temizlenip yıkıldığını gördük. Bu da bize verilen sözün tutulmadığını gösteriyor.” (TY)