Suriyeli müzisyen Ömer Süleyman’ın Türkiye’ye girişine engel

İngiliz müzik grubu Gorillaz’ın 14 ve 16 Temmuz’daki İstanbul konserleri öncesinde, grubun uzun yıllardır birlikte çalıştığı Suriyeli müzisyen Ömer Süleyman’ın da 15 Temmuz’da Roxy’de sahne alması planlanıyordu; ancak Süleyman’ın Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

Halep’ten İstanbul’a gelmek üzere uçağa binmeye hazırlanan sanatçı, havalimanında geri çevrildi.

Bu nedenle, şu ana dek 400 biletin satıldığı etkinlik iptal oldu.

Sanatçının ülkeye girişinin hangi gerekçeyle engellendiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Yetkili makamlardan da konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama gelmedi.

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Katılımcılara “vize sürecinde yaşanan sıkıntılar” mesajı

Konser için bilet alanlara gönderilen mesajda ise etkinliğin, sanatçının vize sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Sayın katılımcımız, 15 Temmuz tarihli Omar Souleyman etkinliği, sanatçının vize sürecinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı iptal edilmiştir. İade süreçleri ivedilikle başlatılacaktır. Anlayışınız için teşekkürler.”

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