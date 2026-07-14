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YT: Yayın Tarihi: 14.07.2026 13:10 14 Temmuz 2026 13:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.07.2026 14:43 14 Temmuz 2026 14:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Suriyeli müzisyen Ömer Süleyman’ın Türkiye’ye girişine engel

Müzisyenin yer aldığı etkinliğin iptal edildiğini duyuran Roxy “Sayın katılımcımız, 15 Temmuz tarihli Omar Souleyman etkinliği, sanatçının vize sürecinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı iptal edilmiştir. İade süreçleri ivedilikle başlatılacaktır. Anlayışınız için teşekkürler,” dedi.

Tuğçe Yılmaz
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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
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Görseli Büyüt
Suriyeli müzisyen Ömer Süleyman’ın Türkiye’ye girişine engel
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İngiliz müzik grubu Gorillaz’ın 14 ve 16 Temmuz’daki İstanbul konserleri öncesinde, grubun uzun yıllardır birlikte çalıştığı Suriyeli müzisyen Ömer Süleyman’ın da 15 Temmuz’da Roxy’de sahne alması planlanıyordu; ancak Süleyman’ın Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

Halep’ten İstanbul’a gelmek üzere uçağa binmeye hazırlanan sanatçı, havalimanında geri çevrildi.

Bu nedenle, şu ana dek 400 biletin satıldığı etkinlik iptal oldu.

Sanatçının ülkeye girişinin hangi gerekçeyle engellendiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Yetkili makamlardan da konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama gelmedi.

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Katılımcılara “vize sürecinde yaşanan sıkıntılar” mesajı

Konser için bilet alanlara gönderilen mesajda ise etkinliğin, sanatçının vize sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

Sayın katılımcımız, 15 Temmuz tarihli Omar Souleyman etkinliği, sanatçının vize sürecinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı iptal edilmiştir. İade süreçleri ivedilikle başlatılacaktır. Anlayışınız için teşekkürler.”

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Ömer Süleyman kimdir?

Suriye’nin Haseke vilayetine bağlı Til Temir’de doğan Süleyman, Arap halk müziğini elektronik müzikle buluşturan tarzıyla uluslararası tanınırlık kazandı.

Düğünlerde yaptığı canlı kayıtlarla müzik kariyerine başlayan müzisyen, 2013’te yayınladığı Wenu Wenu albümüyle uluslararası müzik çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Süleyman bugüne kadar Björk, Four Tet ve Gorillaz gibi müzisyen ve gruplarla ortak çalışmalar yaptı.

Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından ülkesinden ayrılan sanatçı, bir süre Türkiye’de yaşadı. Daha sonra ailesiyle Avrupa’ya geçen Süleyman, uzun süredir İsveç’te yaşıyor.

(TY/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Omar Souleyman ömer süleyman
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve...

bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık” başlıklı dosyayı hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. 2019’dan beri birlikte yaşadığı köpeği Küba, hayatında kelimelerle anlatması zor bir yer tutuyor. 

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