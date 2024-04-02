"Yeniden Refah Partisi ve BBP’nin hayvan düşmanı politikalarına geçit yok"

Antikapitalist ekoloji topluluğu “Doğanın Çocukları”, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kazandığı belediyelerde izleyeceklerini vadettikleri ayrımcı politikalara dair açıklama yaptı.

→ Yeniden Refah Partisi’nin seçim vaatlerinden biri “Ahlak Yoksa Başıboş Köpekler Vardır” reklam filmiyle de duyurduğu üzere sokakta yaşayan köpeklerden “sokakları korumak”tı.

“‘Başıboş’ olanlar köpekler değil, nefret siyasetiyle beslenen yöneticilerdir”

“Binlerce kişilik irade”

Doğanın Çocukları’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Seçim öncesinde de politikalarını doğa ve yaşam düşmanlığı üzerine kurmuş olan Yeniden Refah ve Büyük Birlik partileri, seçim sonrasında da kazandıkları belediyelerde bu politikalarını hızlandırma peşinde.

“BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ‘Kazandığımız belediyelerde bir ay içinde bir tane başıboş köpek görülmeyecek,’ dedi.

“Kendilerini uyarıyoruz, sokaktaki canlılara dokunurlarsa Akbelen Ormanını yıllarca vermeyen, Eros için sokağa dökülen binlerce kişilik iradeyle karşılaşacaklar. Mücadelemiz sizin doğa ve yaşam düşmanlığınızı yenecek!” (TY)