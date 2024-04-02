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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 10:41
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 10:43
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"Yeniden Refah Partisi ve BBP’nin hayvan düşmanı politikalarına geçit yok"

Doğanın Çocukları, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin kazandığı belediyelerde izleyeceklerini söyledikleri ayrımcı politikalara karşı mücadele edeceklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Yeniden Refah Partisi ve BBP’nin hayvan düşmanı politikalarına geçit yok"
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Antikapitalist ekoloji topluluğu “Doğanın Çocukları”, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kazandığı belediyelerde izleyeceklerini vadettikleri ayrımcı politikalara dair açıklama yaptı.

Yeniden Refah Partisi’nin seçim vaatlerinden biri “Ahlak Yoksa Başıboş Köpekler Vardır” reklam filmiyle de duyurduğu üzere sokakta yaşayan köpeklerden “sokakları korumak”tı.

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“Binlerce kişilik irade”

Doğanın Çocukları’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Seçim öncesinde de politikalarını doğa ve yaşam düşmanlığı üzerine kurmuş olan Yeniden Refah ve Büyük Birlik partileri, seçim sonrasında da kazandıkları belediyelerde bu politikalarını hızlandırma peşinde. 

“BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ‘Kazandığımız belediyelerde bir ay içinde bir tane başıboş köpek görülmeyecek,’ dedi. 

“Kendilerini uyarıyoruz, sokaktaki canlılara dokunurlarsa Akbelen Ormanını yıllarca vermeyen, Eros için sokağa dökülen binlerce kişilik iradeyle karşılaşacaklar. Mücadelemiz sizin doğa ve yaşam düşmanlığınızı yenecek!” (TY)

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