Dört bakanlık, sokaktaki köpeklerle ilgili çalışmasını tamamladı

Sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin düzenleme kapsamında dört bakanlığın yaptığı çalışma, AKP Grup Başkanlığına teslim edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanlığına gönderdi.

Erdoğan’ın onayı

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugün hem AKP Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacak.

Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların “uyutulması” ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.

Taslak çalışma, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.