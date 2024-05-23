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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 17:16
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2024 17:20
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Dört bakanlık, sokaktaki köpeklerle ilgili çalışmasını tamamladı

Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından köpeklerin toplanma, sahiplendirme ve sahiplenilmeyen hayvanların “uyutulması” konusunda yol haritası belirlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dört bakanlık, sokaktaki köpeklerle ilgili çalışmasını tamamladı
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin düzenleme kapsamında dört bakanlığın yaptığı çalışma, AKP Grup Başkanlığına teslim edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanlığına gönderdi.

Erdoğan’ın onayı

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugün hem AKP Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacak.

Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların “uyutulması” ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.

Taslak çalışma, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.

Destici: Köpekleri topluyoruz

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de bugün CHP Genel Merkezi’nde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

Basın mensuplarının, sokaktaki hayvanlarla ilgili TBMM'ye sunulacak düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine konuşan Özel “Köpekleri uyutalım" demenin, kabul edilebilir olmadığını söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de aynı soruya, şu karşılığı verdi:

"BBP olarak bize teslim edilen belediyelerde 1 ay içerisinde bu çalışmaları başlatacağımızı ve sokaklarımızı saldırgan, hasta sokak köpeklerinden temizleyeceğimizi ifade ettik. Belediyelerimiz bu çalışmaları tamamladılar. Şu anda köpekler toplanıyor, tedavi görmesi gerekenler tedavi görecek, barınak imkanı olanlar barınaklara, hastalıklı ve terbiye edilemeyecek şekilde saldırgan olanların da uyutulması konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Devletimizin, hükümetin bu konuda bir yasa hazırlığı içerisinde olduğunu duymaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu yasa teklifini de desteklediğimizi ifade ediyorum." (TY)

sokaktaki köpekler BBP Mustafa Destici özgür özel sokak hayvanları
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