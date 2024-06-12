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Yayın Tarihi: 12 Haziran 2024 14:04
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2024 14:04
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Hayvan hakları savunucuları Beşiktaş’ta taşlı saldırıya uğradı

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi: “Cezasızlık sistemi, Urfa’daki ölüm kampı barınaklardan 30 köpeği kurtaran Buket Özgünlü’ye tutuklama kararı çıkarırken, bugün de bizi hedef alıyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hayvan hakları savunucuları Beşiktaş’ta taşlı saldırıya uğradı
Fotoğraf: Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi

Sokakta yaşayan köpeklerin toplatılmasını, bakımevlerine kapatılmasını ve “sahiplenilmedikleri” takdirde 30 gün içinde öldürülmesini öngören yasa tasarısına karşı 20 gündür İstanbul, Ankara, Alanya ve Antalya’da “Sokaktayım Yanındayım” sloganıyla eylemlerine devam eden Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, dün (11 Haziran) İstanbul Beşiktaş’ta bir erkek tarafından saldırıya uğradı.

Hayvanların yaşam hakkı için mücadele veren İnisiyatif’in paylaştığı açıklamaya göre, her gün 18.30-20.00 saatleri arasında nöbet alanında basın açıklaması okuyan ve halkı bilgilendiren ekip, eylem sırasında uzaktan gelen bir şahsın bağırarak kendilerine doğru yaklaştığını gördü. 

“Sokakta köpek istemiyoruz”

Şahıs, nöbet alanına girip “sokakta köpek istemiyoruz” diye bağırdı.

Basın açıklamasına devam edildiği sırada, dövizleri sabitlemek için kullanılan iki büyük taşı eline alıp eylemcilere atmak için havaya kaldıran şahsın, taşları önce yere fırlattığı, ardından da afişleri yırttığı aktarıldı. Günlerdir eylemcilerin tam karşısında konumlanan polis, ancak ikinci kez taşları eline aldığında şahsı uzaklaştırdı.

Hayvan hakları savunucuları, yaşadıkları sözlü ve fiziksel saldırının ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarının desteğiyle şüpheli hakkında şikâyette bulundu. 

İfadeleri sırasında şiddeti, şiddet tehdidi ve psikolojik şiddeti de kapsayacak şekilde 6284 Sayılı Kanun kapsamında şahıs hakkında uzaklaştırma talep eden savunucuların bu isteği tutanağa kaydedilmedi. Suç isnadı ise fiziksel bir yaralama olmadığı gerekçesiyle emniyet görevlileri tarafından “saldırı ve tehdit” olarak değil, “hakaret ve mala zarar verme” olarak tutanağa geçirildi. 

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“Sokaklar hepimizin”

Yaralama fiilinin teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi cezai yaptırıma tabi olduğunu belirten eylemciler, beyanlarının tutanağa tam olarak yansıtılmadığını belirtti. 

Sosyal medya hesaplarından bugün yaptıkları yazılı açıklamayla, son yıllarda şiddeti ve sıklığı gittikçe artan şekilde hayvanlar ile birlikte hayvan hakları savunucularının da hedefe konduğunun altını çizen İnisiyatif, “eşit, adil ve yaşanabilir bir dünya için hayvan hakları” sloganıyla eylemlerine daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini beyan etti:

“İktidarın ve hayvan düşmanı mafyalaşmış grupların kışkırtmalarından cesaret alan bu şiddet failleri bizi umutsuzluğa düşüremeyecek, çaresizliğe sürükleyemeyecek, korkutamayacak. Tıpkı bizim gibi hayvanların da en temel haklarından biri olan özgürce yaşama hakkı için nöbet ve eylemlerimizi sürdürecek, ‘Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin’ demeye devam edeceğiz. 

“Failleri koruyan bu adaletsizlik ve cezasızlık sistemi, dün resmi prosedürlere uyarak Urfa’daki ölüm kampı barınaklardan 30 köpeği kurtaran hayvan hakları savunucusu Buket Özgünlü’ye tutuklama kararı çıkarırken, bugün de halk ile birlikte barışçıl bir nöbet eylemi yürüten bizi hedef alıyor. Tüm yaşam savunucularını bu çarpık düzene, artan toplumsal şiddete ve kutuplaşmaya karşı ses çıkarmaya, nöbet ve eylemlerimizde yanımızda olmaya ve daha kalabalık bir şekilde, dayanışma içinde gerçek faillere karşı direnmeye çağırıyoruz. Sokaklar hepimizin.” (TY)

yaşam için yasa inisiyatifi sokakta yaşayan köpekler hayvan hakları savunucuları buket özgünlü
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