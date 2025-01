SİYAD, 2024'teki en iyi 10 uluslararası filmi seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, 2024'te dijital platformlarda gösterilen en iyi 10 uluslararası filmi seçti.

Bu bağlamda, SİYAD üyelerine göre en iyi film, Fin yönetmen Aki Kaurismäki imzalı “Sararmış Yapraklar” (Fallen Leaves).

76. Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü kazanan film, Ansa (Alma Pöysti) ve Holappa'nın (Jussi Vatanen) yalnızlıklarına ve yoksullukla mücadelelerine odaklanıyor.

SİYAD listesinde yer alan 10 film şöyle:

1. Sararmış Yapraklar (Fallen Leaves) - Aki Kaurismäki

2. Mükemmel Günler (Perfect Days) - Wim Wenders

3. Kuş (Bird) - Andrea Arnold

4. Canavar (Kaibutsu) - Hirokazu Koreeda

5. All of Us Strangers - Andrew Haigh

6. Şeflerin Aşkı (La passion de Dodin Bouffant) - Anh Hung Tran

7. Dahomey - Mati Diop

8. Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin (Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii) - Radu Jude

9. His Three Daughters - Azazel Jacobs

10. Umudunu Kaybetme (The Old Oak) - Ken Loach

(TY)