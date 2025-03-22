Kürtçe müziğin elektronik ve maskeli yüzü: Kejoo Beats

“Piyasaya baktığımızda Kürtçe müzik çok geride. Bunun en önemli nedeni, sanatçıların sürekli aynı şarkıları yapması. Bence sanatçılar her zaman gündeme ayak uydurmalı. Mesela, YouTube trendlerinde hiç Kürtçe müzik görmezsiniz, Spotify listelerinde de Kürtçe şarkılar pek yer almaz. Bunun sebebi, şarkıların modern altyapı ve kalitede olmaması. Devir sürekli değişiyor ve müzik de bununla birlikte evrimleşiyor. Bu yüzden bana göre Kürtçe müzik yapan sanatçıların özellikle aranjman konusunda daha yenilikçi ve kaliteli şarkılar yapması gerekiyor.”

Kejoo Beats, ya da gerçek adıyla Mehmet, geleneksel Kürt müziğini elektronik ögelerle harmanlayarak modern bir sound yaratma konusunda kendine özgü bir yol izliyor.

Müziklerini sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesiyle paylaşan Kejoo Beats, TikTok’ta yaklaşık 500 bin, Instagram’da ise 1 milyonun üzerinde takipçiye sahip. Müzisyen, özellikle genç nesiller arasında popüler.

Çalışmalarının çoğu Kürtçe olsa da Kejoo Beats, Lazca, İngilizce ve Almanca gibi farklı dillerde de üretimlerine devam ediyor. Müzisyen, yalnızca dengbêjlerin eserlerini yeniden yorumlamıyor; sosyal medyada popüler olan amatör müzisyenlerle de düet yaparak Kürt müziğini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Yüzünü maskeyle gizleyen ve anonim kalmayı tercih eden Kejoo Beats ile müziğe bakışını, üretim sürecini ve kariyer planlarını konuştuk.

Müzikteki dönüşüm

Kejoo Beats kimdir? Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

İsmim Mehmet.

1997 yılında Iğdır'da doğdum ve hâlâ Iğdır’da yaşıyorum. 2010 yılından beri aktif olarak müzikle uğraşıyorum. Bu 15 yıllık süreçte birçok dalda ve türde müzik prodüksiyon işi yaptım ve hâlâ aktif olarak devam ediyorum.

Müziğinizi nasıl tanımlarsınız?

Uzun zamandır müzik prodüksiyonu ile uğraştığım için 2010 ve 2018 yılları arasında sürekli elektronik müzik ve yabancı hip-hop/rap şarkılar üzerinde çalışıyordum. Tabii bunu fazla kimse bilmiyordu. Özellikle yurt dışındaki sanatçılarla işbirliği yaparak hayatıma devam ediyordum. Ancak insanların ve sosyal medya platformlarının hızla gelişmesiyle müzik kültürü de bundan nasibini aldı. Ben de bir DJ olarak bu piyasaya ayak uydurmak zorundaydım. Kendi tecrübelerim ve analizlerimle araştırma yaparak eski şarkıları yeni nesile, kendi vizyonumla birleştirirsem insanların beğenebileceğini düşündüm. Özellikle Kürtçe şarkılar üzerine yoğunlaştım ve öyle de oldu. Şu an yaklaşık 6 yıldır insanlar hâlâ benden ilk günkü gibi yeni şeyler bekliyor. Bu da çok heyecan verici.

Bu iki tarzın birleşimi sizin için ne ifade ediyor?

Aslında bu tarz işler yapan çok müzisyen var; fakat çoğu yurt dışında. Özellikle Türkiye’de böyle bir tarz yoktu. Ben de herkes gibi olmaktansa müzik vizyonum ve kendi tecrübemle, stilimle Kürtçe müziği bu tarz ile özdeşleştirmek istedim.

“İlk zamanlarda hoş karşılanmadı”

Dinleyicilerinizden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Geleneksel müziğe modern dokunuşlar eklemeniz olumsuz anlamda hiç eleştirildi mi?

Tabii ki, ilk zamanlarda çok hoş karşılanmadı. İnsanların tepkileri vardı. Geleneksel müziğin modernize edilmesini saçma bulanlar, bu tür çalışmaların kültürlerini karaladığını düşünenler oldu. Fakat bana göre özellikle eski geleneksel şarkıların yeni nesil tarafından dinlenebilmesi ve kültürün unutulmaması adına bu tür çalışmalar önemli bir adımdı.

Sosyal medyada önünüze düşen popüler videolardaki insanlarla da düet yapıyorsunuz. Bu iş birliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi müzikal anlamda besleyen projeler mi, yoksa müziğinizi daha geniş kitlelere ulaştırmanın bir yolu mu?

Hiç kitle hedefim olmadı, her zaman duygularımla hareket ettim. Özellikle düet yaptığım videolarda genellikle hayatında hiç müzik yapmamış; ama hevesi olan ve normal bir video çekip şarkı söyleyen insanlarla çalışıyorum. Bunu paylaşmam zaten beni o kitleye yönlendiriyor. Dediğim gibi, teknoloji ve bilim geliştiği gibi müzik kültürü de gelişiyor ve değişiyor. Ben de sadece buna ayak uyduruyorum. Geriye kalan, içimden geleni yapmak ve insanlara sunmak. Zaten aynı ruhta olan kişiler beni otomatik olarak buluyor.

“Gençler bu müziği sevdi”

Geleneksel müziğin modern formlarda var olması sizce neden önemli?

Bence özellikle yeni neslin bu müziği bilmesi açısından önemli bir adım. Gençler bu tarz müziği sevdi. Yitip giden şarkıları onların zevkine göre yeniden hazırlayıp sunuyorum. Bu, geleneksel şarkıların ve kültürün kaybolmaması açısından önemli bir yaklaşım.

Kürt müziğinin yeni nesillerle buluşması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

Bu konuda birçok fikrim var; ama kısaca özetlemem gerekirse, genel piyasaya baktığımızda Kürtçe müzik çok geride. Bunun en önemli nedeni, sanatçıların sürekli aynı şarkıları yapması. Bence sanatçılar her zaman gündeme ayak uydurmalı. Mesela, YouTube trendlerinde hiç Kürtçe müzik görmezsiniz, Spotify listelerinde de Kürtçe şarkılar pek yer almaz. Bunun sebebi, şarkıların modern altyapı ve kalitede olmaması. Devir sürekli değişiyor ve müzik de bununla birlikte evrimleşiyor. Bu yüzden bana göre Kürtçe müzik yapan sanatçıların özellikle aranjman konusunda daha yenilikçi ve kaliteli şarkılar yapması gerekiyor. Eğer bu yapılırsa, Kürtçe müzik şu anki kalıbından sıyrılarak daha ileri bir noktaya taşınabilir.

Müziğinizi yalnızca sanatsal bir ifade olarak mı görüyorsunuz, yoksa bunun politik ve kültürel bir yönü de var mı? Sanatın sizin için bu noktadaki işlevi nedir?

Klasik olacak ama müzik bir sanat, bir aşktır. Ben müziğin evrensel olduğuna inanan insanlardanım ve öyle yapıyorum. Örneğin, iki ay önce Rize’de, bir ay önce de Mardin’de klip çekimindeydim. Bugüne kadar bulunduğum projelerde Lazca, Türkçe, Kürtçe, Almanca, İngilizce ve hatta Azerice dillerinde bile yer aldım. Dizi müzikleri, rap şarkıları, yurt dışındaki projeler… Yani benim için müziğin hangi dilde olduğu pek önemli değil, önemli olan ne hissettiğim.

“Bu maske nedir?”

Yüzünüzü bir maske ile gizlemeyi tercih ediyorsunuz. Bunun özel bir anlamı var mı?

Hayatımda en çok aldığım soru bu sanırım (gülüyor). Şöyle açıklayayım, ben her zaman farklı olmayı severim. Bu yüzden kendime böyle bir karakter ve kimlik oluşturdum. İlk başlarda insanlar bunu çok garip buldu, özellikle Türkiye’de bu imajda pek fazla kimse olmadığı için. Ama zamanla müziğime alıştıkları gibi imajım da sempatik hale geldi sanırım. Başta “Bu maske nedir?” diye eleştirenler, şu an “Maskeler ne zaman satışa çıkacak?” diye soruyorlar (gülüyor). İmajımı seviyorum ve tarzımla özdeşleştiğini düşünüyorum. Bu da beni farklı kılıyor.

Müzikal yolculuğunuzda geleceğe dair nasıl planlarınız var?

Herkes gibi benim de birçok hedefim var. Ancak öncelikli hedefim, Kürtçe müziği daha geniş kitlelere duyurmak. Özellikle yeni nesil gençlerin, modern bir vizyonla Kürtçe müziğe ulaşmasını istiyorum. Bunu da modern türlerde yapmayı planlıyorum. Tüm Kürtçe müzik yapımcılarını da bu vizyonu paylaşmaya davet ediyorum. Yenilikçi olmak, bize hiçbir şey kaybettirmez (gülüyor). (TY)