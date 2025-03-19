ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 16:09
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 17:16
2 dk Okuma

CHP’li Tanrıkulu: Kürtlerle ittifak yapmak suç değildir

İBB’ye yönelik operasyonla ilgili bianet’te konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Bu, bir gasp siyasetidir. Siyasete ve demokrasiye darbe yapılmıştır,” dedi.

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English
Görseli Büyüt
CHP’li Tanrıkulu: Kürtlerle ittifak yapmak suç değildir
Fotoğraf: Sezgin Tanrıkulu'nun X hesabı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, bugün, üç ayrı soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

İBB’ye yönelik operasyonla ilgili bianet’te konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Bu, bir gasp siyasetidir. Siyasete ve demokrasiye darbe yapılmıştır. Şimdi belediyeleri de gasp etmeye çalışacaklardır. İktidarın tutumu, büyük bir darbe ve gasp rejimiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor,” dedi.

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
19 Mart 2025

“Bu sahte demokrasi anlayışından barış çıkmaz”

Tanrıkulu, “Kent Uzlaşısı”nın özellikle hedef alınmasına dair ise şunları söyledi:

“Kent Uzlaşısı’nın hedef alınmasının nedeni, iktidarın İstanbul’da kaybetmiş olması. İstanbul’u bir kez daha ve büyük bir farkla kaybettiler. CHP, 2024 Yerel Seçimleri’nde kurumsal olarak bir ittifak yaptı. İstanbul’da DEM Parti ile ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında yaptığı ittifak, siyasi bir karardı. Bu ittfakın amacı Kürtlerin çoğunlukta olmadığı yerlerde, özellikle metropollerde temsiliyetlerini sağlamaktı. Ancak şimdi bu temsil hakkını kriminalize ederek suç gibi göstermeye çalışıyorlar.

“Söz konusu süreç ise Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir müdahalenin parçasıdır. Aynı zamanda, doğrudan doğruya siyasi partilerin faaliyetlerine ve serbest seçim hakkına müdahale niteliği taşımaktadır. Asıl suçlu olan bu hakka müdahalede bulunanlardır. Sonuç itibarıyla, kendileri de geçmiş seçimlerde ittifak yapmıştır. Bu bir suç değildir, aksine demokratik bir süreçtir. Bugün yaşadıklarımız, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehlikeyi çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Bu sahte demokrasi anlayışından barış çıkmaz.”

Kent Uzlaşısı nedir?

DEM Parti’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne, kentin tüm toplumsal ve siyasi dinamiklerinin üzerinde anlaştığı adaylarla seçime girme stratejisine verilen isim. 

Kavram, kent halkının ve yerel paydaşların ortaklaşa destek verdiği isimlerin aday olarak belirlenmesini hedefliyor. Bu yöntemle DEM Parti, farklı bölgelerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapabildi ve uzlaşılmış adaylar üzerinden ortak aday stratejisi geliştirdi. 

DEM Parti, bu strateji ile seçmenlerin yerel düzeyde daha fazla söz sahibi olduğu, halkın geniş bir mutabakat sağladığı adaylar üzerinden bir temsil hedefledi. 

Bu bağlamda, 19 Şubat 2024’te CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre partinin Esenyurt ve Güngören adayları değişti. Esenyurt'ta "Kent Uzlaşısı" çerçevesinde Prof. Dr. Ahmet Özer'in adaylığı ilân edildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu Sezgin Tanrıkulu ekrem imamoğlu CHP Kent uzlaşısı
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
Özel: Milletin karşısına devleti diken Erdoğan'a karşı bu millet yine kazanacaktır
19 Mart 2025
/haber/ozel-milletin-karsisina-devleti-diken-erdogan-a-karsi-bu-millet-yine-kazanacaktir-305603
İl il İmamoğlu’na destek eylemleri: "Her yer İstanbul her yer direniş"
19 Mart 2025
/haber/il-il-imamogluna-destek-eylemleri-her-yer-istanbul-her-yer-direnis-305601
Bakırhan: Savcı, AK Parti ile görüşmelerimize de mi dava açacak?
19 Mart 2025
/haber/bakirhan-savci-ak-parti-ile-gorusmelerimize-de-mi-dava-acacak-305598
İBB OPERASYONU
İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu
19 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-nde-diploma-protestosu-305592
Ekrem İmamoğlu: Kendimi milletime emanet ediyorum
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-kendimi-milletime-emanet-ediyorum-305589
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler
19 Mart 2025
/haber/ibb-baskani-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-tepkiler-305580
CHP'LİLER VATAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE
Özgür Çelik: İmamoğlu milletin gönlünde cumhurbaşkanı seçildi
19 Mart 2025
/haber/ozgur-celik-imamoglu-milletin-gonlunde-cumhurbaskani-secildi-305576
Dış basında İBB operasyonu
19 Mart 2025
/haber/dis-basinda-ibb-operasyonu-305570
Ekrem İmamoğlu kimdir?
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-kimdir-305571
İBB OPERASYONU
Borsa İstanbul, ikinci kez devre kesti
19 Mart 2025
/haber/borsa-istanbul-ikinci-kez-devre-kesti-305567
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özel: Milletin karşısına devleti diken Erdoğan'a karşı bu millet yine kazanacaktır
19 Mart 2025
/haber/ozel-milletin-karsisina-devleti-diken-erdogan-a-karsi-bu-millet-yine-kazanacaktir-305603
İl il İmamoğlu’na destek eylemleri: "Her yer İstanbul her yer direniş"
19 Mart 2025
/haber/il-il-imamogluna-destek-eylemleri-her-yer-istanbul-her-yer-direnis-305601
Bakırhan: Savcı, AK Parti ile görüşmelerimize de mi dava açacak?
19 Mart 2025
/haber/bakirhan-savci-ak-parti-ile-gorusmelerimize-de-mi-dava-acacak-305598
İBB OPERASYONU
İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu
19 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-nde-diploma-protestosu-305592
Ekrem İmamoğlu: Kendimi milletime emanet ediyorum
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-kendimi-milletime-emanet-ediyorum-305589
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler
19 Mart 2025
/haber/ibb-baskani-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-tepkiler-305580
CHP'LİLER VATAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE
Özgür Çelik: İmamoğlu milletin gönlünde cumhurbaşkanı seçildi
19 Mart 2025
/haber/ozgur-celik-imamoglu-milletin-gonlunde-cumhurbaskani-secildi-305576
Dış basında İBB operasyonu
19 Mart 2025
/haber/dis-basinda-ibb-operasyonu-305570
Ekrem İmamoğlu kimdir?
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-kimdir-305571
İBB OPERASYONU
Borsa İstanbul, ikinci kez devre kesti
19 Mart 2025
/haber/borsa-istanbul-ikinci-kez-devre-kesti-305567
diğer yazıları
Aziz Patrik Günü kutlu olsun
17 Mart 2025
Aziz Patrik Günü kutlu olsun
Trans aktivistler: 8 Mart’ta özellikle seçildik ve hedef gösterildik
10 Mart 2025
Trans aktivistler: 8 Mart’ta özellikle seçildik ve hedef gösterildik
Tutuklamaya sevk edilen LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, serbest bırakıldı
9 Mart 2025
Tutuklamaya sevk edilen LGBTİ+ aktivisti İris Mozalar, serbest bırakıldı
Prof. Dr. Şahika Yüksel: Utandırma ve suçlama bir tedavi yöntemi olamaz
7 Mart 2025
Prof. Dr. Şahika Yüksel: Utandırma ve suçlama bir tedavi yöntemi olamaz
“Seçimden sonra Almanya'da göçmenler açısından ciddi riskler gündemde"
7 Mart 2025
“Seçimden sonra Almanya'da göçmenler açısından ciddi riskler gündemde"
Sayfa Başına Git