CHP’li Tanrıkulu: Kürtlerle ittifak yapmak suç değildir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, bugün, üç ayrı soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

İBB’ye yönelik operasyonla ilgili bianet’te konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Bu, bir gasp siyasetidir. Siyasete ve demokrasiye darbe yapılmıştır. Şimdi belediyeleri de gasp etmeye çalışacaklardır. İktidarın tutumu, büyük bir darbe ve gasp rejimiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor,” dedi.

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı

“Bu sahte demokrasi anlayışından barış çıkmaz”

Tanrıkulu, “Kent Uzlaşısı”nın özellikle hedef alınmasına dair ise şunları söyledi:

“Kent Uzlaşısı’nın hedef alınmasının nedeni, iktidarın İstanbul’da kaybetmiş olması. İstanbul’u bir kez daha ve büyük bir farkla kaybettiler. CHP, 2024 Yerel Seçimleri’nde kurumsal olarak bir ittifak yaptı. İstanbul’da DEM Parti ile ‘Kent Uzlaşısı’ adı altında yaptığı ittifak, siyasi bir karardı. Bu ittfakın amacı Kürtlerin çoğunlukta olmadığı yerlerde, özellikle metropollerde temsiliyetlerini sağlamaktı. Ancak şimdi bu temsil hakkını kriminalize ederek suç gibi göstermeye çalışıyorlar.

“Söz konusu süreç ise Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir müdahalenin parçasıdır. Aynı zamanda, doğrudan doğruya siyasi partilerin faaliyetlerine ve serbest seçim hakkına müdahale niteliği taşımaktadır. Asıl suçlu olan bu hakka müdahalede bulunanlardır. Sonuç itibarıyla, kendileri de geçmiş seçimlerde ittifak yapmıştır. Bu bir suç değildir, aksine demokratik bir süreçtir. Bugün yaşadıklarımız, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehlikeyi çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Bu sahte demokrasi anlayışından barış çıkmaz.”