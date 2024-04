Yerlikaya: Taksîm ne ji cihên diyarkirî yên ji bo meşên xwepêşandanê ye

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya aşkere kir ku serlêdana Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşger (DÎSK) a ji bo pîrozkirina 1ê Gulanê Cejna Karkeran li Taksîma Stenbolê nehat pejirandin.

Yerlikaya di daxuyaniya xwe ya îro de da zanîn ku cihên ku li Stenbolê dikarin civîn û xwepêşandan bên lidarxistin di meha Kanûna Paşiyê de hatine diyarkirin û Qada Taksîmê jî di nav van cihan de nîne.

Her wiha Yerlikaya diyar kir ku "rêxistinên terorê jî ji bo Qada Taksîmê bang kirine" û got, "Taksîm ne yek ji wan cihên ku ji bo civîn û xwepêşandanan hatine diyarkirin e.”

Walîtiyê ragihandibû ku ew ê destûrê nedin”

Yerlîkaya weha got:

“Cih civîn û xwepêşandanan li seranserê Stenbolê her meha Çile ji aliyê waliyê me ve tê diyarkirin û ragihandin. Û îsal li Stenbolê 40 cihên cuda hatine diyarkirin. Her wekû salên borî, serlêdanên konfederasyonên kedkaran û sendîkayên girêdayî wan îsal jî nehatin pejirandin.

Lêbelê îsal konfederasyon û hin sendîkayan ji bo li Taksîmê 1ê Gulanê pîroz bike him bi nivîskî serlêdankirin û him jî bang dikin ku li Taksîmê kom bibin.

Lêbelê ji aliyê Walîtiya me ya Stenbolê ve bi nivîskî hat ragihandin ku dê daxwazên wan neyên pejirandin. Her wiha em dibînin ku ev hefteyek e rêxistinên terorê jî li ser 54 hesabên cuda yên medyaya civakî bang li gel dikin ku werin Qada Taksîmê.

Ez dixwazim li vir pir bi zelal bînim ziman. Qada Taksîmê ne di nav wan cihên ku di çarçoveya qanûna civîn û meşên xwepêşandanê de hatine diyarkirin de ye. Ji ber ku Qada Taksîmê û derdora wê ji ber cihê xwe ji bo civîn û xwepêşandanan ne guncaw in.

