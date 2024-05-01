ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 07:46
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 22:35
2 dk Okuma

İSTANBUL'DA 1 MAYIS

Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı

Polis, Saraçhane'deki Atatürk Bulvarı'ndaki emekçilere tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. DİSK ve KESK Saraçhane'deki 1 Mayıs eylemini sonlandırdığını duyurdu.

Evrim Kepenek

Ali Dinç
KUBi Kurdî Bixwînin
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Ali Dinç

Ali Dinç
KUBi Kurdî Bixwînin

Fotoğraf ve videolar: Ali Dinç-Evrim Kepenek- AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin çağrısıyla ülkenin dört bir yanında mitingler düzenlendi.

İstanbul'daki kutlamaların adresi ise Taksim Meydanı.

Ancak İstanbul Valiliği bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasını yasakladı.

Yerlikaya: Taksim, gösteri yürüyüşleri için belirlenen mekanlardan biri değil
Yerlikaya: Taksim, gösteri yürüyüşleri için belirlenen mekanlardan biri değil
29 Nisan 2024
İstanbul'da yasaklı yaşam başladı
İstanbul'da yasaklı yaşam başladı
Bugün 06:36

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda deniz ve karada toplu ulaşım durdu. Valilik kararı uyarınca metro ve tramvay seferleri de durduruldu, bazı hatlarda ise istasyonlar kapatıldı.

1 Mayıs'ta İstanbul'da ilan edilmemiş OHAL
1 Mayıs'ta İstanbul'da ilan edilmemiş OHAL
30 Nisan 2024

Sabah erken saatlerde Yenikapı'da toplanan işçiler, Saraçhane'den Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, Su Kemeri'nin önünde barikat kurarak işçilerin yürüyüşünü engelledi. İlerleyen saatlerde polis, biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla emekçilere müdahale etti ve çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Sabah 7.30'dan itibaren yaşananlar şöyle:

13.00 Polis, iki koldan emekçileri Saraçhane'den Aksaray'a doğru sıkıştırarak müdahale etti. Eylemciler Aksaray'a doğru yürüyerek eylemi sonlandırdı.

12.40 Polis, yana doğru barikatı genişleterek Su Kemeri'nin yanındaki parka girdi. 

12.26 Emekçiler, Taksim Meydanı'na yürümek için bekleyişini sürdürüyor. Polis, eylemin kanunsuz olduğu ve grubun çekilmemesi durumunda müdahale edileceği anonsu yaptı tekrar.

12.20 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'den oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi Saraçhane'deki 1 Mayıs eylemini sonlandırdığını duyurdu.

12.15 Polis, Atatürk Bulvarı üzerindeki gösterinin kanunsuz olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Polis tekrar biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Barikatın önündeki emekçiler "Yaşasın 1 Mayıs", "Sık bakalım sık bakalım, biber gazı sık bakalım", "Ferman devletin Taksim bizimdir" sloganları atılıyor. 

11.55 Atatürk Bulvarı'ndaki arama noktası önünde Partizan kortejine, İbrahim Kaypakkaya fotoğraflı flamaları gerekçe gösterilerek polis müdahalesi gerçekleşti. Atatürk Bulvarı üzerinde ablukaya alınan Partizan okurları polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

11.50 Polis kitleye "derhal dağılın" uyarısı yapıyor. Polis barikatı genişletildi. DİSK'in görüşmeleri devam ediyor, "Barikatı açın" sloganı atıldı.

11.45 Polis barikatları sıklaştırmaya başladı. 

11.40 Polislerle çevrilen Saraçhane'de bulunan Bozdoğan Su Kemeri'ndeki barikatı aşmak isteyen grupla polis arasında arbede yaşandı.  

11.35 Taksim Meydanı'na yürümek isteyen emekçilere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

11.20 Emekçiler Saraçhane'deki su kemerinin önündeki polis barikatını zorlamaya başladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu polisle görüşüyor. 

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, bianet'e konuştu:

“İktidar işçi sınıfının sesinden, halkın örgütlülüğünden korkuyor. Engellemeyle, baskıyla susturmaya çalışıyor. Ama Türkiye işçi sınıfı bugün çok güçlü bir iradeyle 1 Mayıs’ı kutlamak için alanlara çıktı.”

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Kepenek/X
Fotoğraf: Evrim Kepenek/X

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Dünyanın her yerinde işçiler 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri alanlarda kutlama hakkına sahiptir. İstanbul’da da 1 Mayıs’ın adresi, simgesi Taksim Meydanı’dır" dedi.

Görseli Büyüt

9.25 Feministler Yenikapı'dan Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti. "Emeğimiz de bizim, Bedenimiz de Bizim, Hayatımız da Bizim, Sokaklar da Bizim" sloganları atıyorlar.

Görseli Büyüt

9.15 Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) heyeti yürüyüşe başladı. "Her Yer Taksim Her Yer Direniş" ve "Gün Gelecek Devran Dönecek, Saray Halka Hesap Verecek" sloganları atılıyor. 

Açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Dünyanın her yerinde işçiler özgür bir biçimde, kendi belirledikleri meydanlarda kutluyor. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararına dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama iradesi ortaya koyduk. 1 Mayıs Taksim Meydanı'dır. Bu barikatların açılarak emekçilerin Taksim Meydanı'nda kutlanması için siyasi iktidara çağrı yapıyoruz" dedi.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

08.25 Yenikapı-Saraçhane istikametinde, Atatürk Bulvarı üzerinde polisin arama noktaları kuruldu.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

08.15: Bazı gruplar, Saraçhane’ye yürüyüş öncesi Yenikapı’da kortej oluşturma hazırlıklarına başladı.

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

07.50: Saraçhane’ye yoğunlaşan çağrılar kapsamında, erken saatlerden itibaren Yenikapı’ya gelişler başladı.

(AD/EMK/AÖ)

1 Mayıs 2024 taksim meydanı 1 Mayıs
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

Devamını Göster
ilgili haberler
İzmir'de kitlesel 1 Mayıs kutlaması
Bugün 16:21
/haber/izmir-de-kitlesel-1-mayis-kutlamasi-294848
CHP lideri Özel Saraçhane'de: Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır
Bugün 10:15
/haber/chp-lideri-ozel-sarachane-de-milletle-devlet-karsi-karsiya-gelirse-millet-kazanir-294837
bu haberin uzantıları
bianet'in objektifinden İstanbul 1 Mayıs'ı
Bugün 20:07
/haber/bianet-in-objektifinden-istanbul-1-mayis-i-294857
İSTANBUL'DA 1 MAYIS
Çerkezoğlu: Bu iradeyi tanıyacaklar
Bugün 15:23
/haber/cerkezoglu-bu-iradeyi-taniyacaklar-294843
ilgili haberler
İzmir'de kitlesel 1 Mayıs kutlaması
Bugün 16:21
/haber/izmir-de-kitlesel-1-mayis-kutlamasi-294848
CHP lideri Özel Saraçhane'de: Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır
Bugün 10:15
/haber/chp-lideri-ozel-sarachane-de-milletle-devlet-karsi-karsiya-gelirse-millet-kazanir-294837
diğer yazıları
bianet'in objektifinden İstanbul 1 Mayıs'ı
Bugün 20:07
bianet'in objektifinden İstanbul 1 Mayıs'ı
İşçi ve emekçilerden bianet’e gelen 1 Mayıs mesajları
30 Nisan 2024
İşçi ve emekçilerden bianet’e gelen 1 Mayıs mesajları
Dina İçin Feministler: Dina davasında gerçek açığa çıkartılmak istenmiyor
29 Nisan 2024
Dina İçin Feministler: Dina davasında gerçek açığa çıkartılmak istenmiyor
BİR SONRAKİ DURUŞMA 5 AĞUSTOS'TA
Dina'nın ailesi: Türkiye'ye okumaya gönderdik, tabutu geldi
29 Nisan 2024
Dina'nın ailesi: Türkiye'ye okumaya gönderdik, tabutu geldi
Vodafone bayisi, görme engelli öğretmeni okuryazar kabul etmedi
29 Nisan 2024
Vodafone bayisi, görme engelli öğretmeni okuryazar kabul etmedi
Sayfa Başına Git