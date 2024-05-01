Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı

Fotoğraf ve videolar: Ali Dinç-Evrim Kepenek- AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin çağrısıyla ülkenin dört bir yanında mitingler düzenlendi.

İstanbul'daki kutlamaların adresi ise Taksim Meydanı.

Ancak İstanbul Valiliği bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasını yasakladı.

Yerlikaya: Taksim, gösteri yürüyüşleri için belirlenen mekanlardan biri değil

İstanbul'da yasaklı yaşam başladı

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda deniz ve karada toplu ulaşım durdu. Valilik kararı uyarınca metro ve tramvay seferleri de durduruldu, bazı hatlarda ise istasyonlar kapatıldı.

1 Mayıs'ta İstanbul'da ilan edilmemiş OHAL

Sabah erken saatlerde Yenikapı'da toplanan işçiler, Saraçhane'den Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, Su Kemeri'nin önünde barikat kurarak işçilerin yürüyüşünü engelledi. İlerleyen saatlerde polis, biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla emekçilere müdahale etti ve çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Sabah 7.30'dan itibaren yaşananlar şöyle:

13.00 Polis, iki koldan emekçileri Saraçhane'den Aksaray'a doğru sıkıştırarak müdahale etti. Eylemciler Aksaray'a doğru yürüyerek eylemi sonlandırdı.

12.40 Polis, yana doğru barikatı genişleterek Su Kemeri'nin yanındaki parka girdi.

12.26 Emekçiler, Taksim Meydanı'na yürümek için bekleyişini sürdürüyor. Polis, eylemin kanunsuz olduğu ve grubun çekilmemesi durumunda müdahale edileceği anonsu yaptı tekrar.

12.20 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'den oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi Saraçhane'deki 1 Mayıs eylemini sonlandırdığını duyurdu.

12.15 Polis, Atatürk Bulvarı üzerindeki gösterinin kanunsuz olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Polis tekrar biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Barikatın önündeki emekçiler "Yaşasın 1 Mayıs", "Sık bakalım sık bakalım, biber gazı sık bakalım", "Ferman devletin Taksim bizimdir" sloganları atılıyor.

11.55 Atatürk Bulvarı'ndaki arama noktası önünde Partizan kortejine, İbrahim Kaypakkaya fotoğraflı flamaları gerekçe gösterilerek polis müdahalesi gerçekleşti. Atatürk Bulvarı üzerinde ablukaya alınan Partizan okurları polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

11.50 Polis kitleye "derhal dağılın" uyarısı yapıyor. Polis barikatı genişletildi. DİSK'in görüşmeleri devam ediyor, "Barikatı açın" sloganı atıldı.

11.45 Polis barikatları sıklaştırmaya başladı.

11.40 Polislerle çevrilen Saraçhane'de bulunan Bozdoğan Su Kemeri'ndeki barikatı aşmak isteyen grupla polis arasında arbede yaşandı.

11.35 Taksim Meydanı'na yürümek isteyen emekçilere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

11.20 Emekçiler Saraçhane'deki su kemerinin önündeki polis barikatını zorlamaya başladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu polisle görüşüyor.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, bianet'e konuştu: “İktidar işçi sınıfının sesinden, halkın örgütlülüğünden korkuyor. Engellemeyle, baskıyla susturmaya çalışıyor. Ama Türkiye işçi sınıfı bugün çok güçlü bir iradeyle 1 Mayıs’ı kutlamak için alanlara çıktı.”

Fotoğraf: Evrim Kepenek/X DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Dünyanın her yerinde işçiler 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri alanlarda kutlama hakkına sahiptir. İstanbul’da da 1 Mayıs’ın adresi, simgesi Taksim Meydanı’dır" dedi.

9.25 Feministler Yenikapı'dan Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti. "Emeğimiz de bizim, Bedenimiz de Bizim, Hayatımız da Bizim, Sokaklar da Bizim" sloganları atıyorlar.

9.15 Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) heyeti yürüyüşe başladı. "Her Yer Taksim Her Yer Direniş" ve "Gün Gelecek Devran Dönecek, Saray Halka Hesap Verecek" sloganları atılıyor. Açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Dünyanın her yerinde işçiler özgür bir biçimde, kendi belirledikleri meydanlarda kutluyor. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararına dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama iradesi ortaya koyduk. 1 Mayıs Taksim Meydanı'dır. Bu barikatların açılarak emekçilerin Taksim Meydanı'nda kutlanması için siyasi iktidara çağrı yapıyoruz" dedi.

Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet 08.25 Yenikapı-Saraçhane istikametinde, Atatürk Bulvarı üzerinde polisin arama noktaları kuruldu.

Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet 08.15: Bazı gruplar, Saraçhane’ye yürüyüş öncesi Yenikapı’da kortej oluşturma hazırlıklarına başladı. İstanbul #1Mayıs | Saraçhane’ye yoğunlaşan çağrılar kapsamında, erken saatlerden itibaren Yenikapı’ya gelişler başladı. Bazı gruplar, Saraçhane’ye yürüyüş öncesi Yenikapı’da kortej oluşturuyor.



📹 Video: @alidnc4 pic.twitter.com/f0f6QRy18b — bianet (@bianet_org) May 1, 2024