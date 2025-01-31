Almanya: Bundestag, CDU'nun AfD işbirliğiyle sunduğu göç yasa tasarısını reddetti

Bundestag üyeleri, muhafazakar CDU/CSU'nun genel kurula getirdiği iltica kurallarını sıkılaştırmayı amaçlayan "[Mülteci] Akını Sınırlandırma Yasası"nı reddetti. Toplam 338 milletvekili yasa tasarısı lehine, 350 milletvekili yasa tasarısına karşı oy kullandı. 5 milletvekili çekimser kaldı.

Bu sonuçlar, Merz'in çarşamba günü, AfD ile işbirliğine karşı uzun süredir yürürlükte olan "yangın duvarını" yıkarak AfD desteğiyle Bundestag'dan geçirttiği, büyük tepkiyle karşılanan meclis kararının rövanşı olarak yorumlandı.

Yasanın oylanması öncesindeki tartışmalar milletvekillerinin karşılıklı sert suçlamaları şeklinde geçti.

CDU ve Bavyeralı müttefiki CSU, Genel Kurula iltica talepleri reddedilmekle birlikte sınır dışı edilmeleri mahkeme kararıyla durdurulan sığınmacıların aile birleşimlerini kısıtlamayı amaçlayan bir Göç Sınırlama Yasa Teklifi getirmişti.

Sığınmacılarla ilişkilendirilen bir dizi ölümcül saldırının kızıştırdığı bir atmosferde gerçekleşen tartışmalar sırasında CDU başkanı Merz, kazanacağı öngörülen 23 Şubat seçimleri öncesinde yasadışı göçmenlere yönelik sert baskılar uygulama ve sınır denetimlerini arttırmaya and içti.

Yasa teklifi ayrıca federal polisin belgesiz göçmenleri gözaltına alma yetkilerini artırmayı hadefliyordu. Merz bu göçmenlerin mümkün olan en kısa sürede gözaltına alınıp geri gönderilmesini istiyor.

Ana akım partilerin liderleri arasında saatlerce süren kulis tartışmalarında bir uzlaşmaya varılamaması üzerine Merz, hırsla Almanya'da seçmenlerin daha fazla güvenlik talep ettiğini savunarak oylamaya geçilmesini istedi.

CDU lideri AfD ile işbirliğinin tartışılmasını gündemden düşürmek amacıyla meclise "Bu çalkantılı günlerde bizleri dinleyen ve izleyen insanlar, kendi aramızda AfD hakkında tartışmamızı istemiyorlar," diye hitap ederken rakiplerinin yuhalamaları ve alaylarıyla karşılaştı.

Merz halkın kendilerinden "insanların günlük hayatlarını ilgilendiren sorulara gündelik çözümler [bulmalarını istediklerini]" söyledi. "[...] böylece ülkemizdeki insanlar [kendilerini] yeniden güvende hissedebilirler."

Scholz'un Sosyal Demokrat Partisinin kıdemli milletvekillerinden Rolf Mützenich, Merz'i çarşamba günkü "itibar kaybı" sonrasında bir kez daha AfD'yle yan yana gelmemesi için uyardı.

"Cehennemin kapısını hala kapatabiliriz... birlikte," dedi. "Yangın duvarını onarmalısın!"

Merz, Merkel ile karşı karşıya geldi

Çarşamba günkü tarihsel oylama göçmen karşıtı AfD tarafından alkışlansa da Merz'i savunmaya itti. CDU'nun eski ve Almanya'nın saygısını kazanmış şansölyesi Angela Merkel yıllardır uzak durduğu gündelik siyasete dahil olarak sessizliğini bozmuş ve Merz'in tutumunu "yanlış" olarak nitelemişti.

Görevdeki Başbakan Scholz, haftalık gazete Die Zeit'e verdiği demeçte Merz'in "taktik manevrası"nın AfD'yi dışlamaya yönelik ortak kararı çiğnediğini "kendisini güvenilmezlik suçlamasına muhatap" ettiğini ileri sürdü.

Scholz, konuşmasında Merz'in seçimleri kazanması halinde bir gün AfD'nin hükümete girmesine de izin vereceği kabusunu da gündeme getirdi. Bu senaryo, hala Nazi rejiminin ve Holokost'un kefaretini ödemeye çalışan ülkedeki ana akım partileri dehşete düşürmeye devam ediyor.

Merz ise, oylarına talip olduğu AfD'yi sert bir şekilde eleştirdi, onlarla asla hükümet kurmayacağına ant içti, ancak göç tartışmasının bu aşırılıkçı partinin hakimiyeti altına girmemesi gerektiğini savundu.

Çarşamba günü AfD desteğiyle geçen karar tasarısı göçü kısıtlama yönünde bağlayıcı bir gücü bulunmama da, cuma günkü genel kurul gündemine getirilip Meclisten geçmesi halinde yasalaşacaktı.

Meclis kararının AfD desteğiyle geçmesinin ardından binlerce kişi perşembe günü Almanya'nın bütün büyük kentlerinde Merz'e karşı sokaklara çıktı ve "Yazıklar olsun sana", "Friedrich Merz demokrasimiz için bir güvenlik riski" ve "Yangın duvarı biziz" pankartlarıyla CDU binaları önünde protesto gösterileri yaptı.

Saldırı dalgası

Almanya'da göç ve kamu güvenliği, şüphelilerinin sığınmacılar olduğu bir dizi ölümcül saldırının ertesinde yeniden siyasal gündemin başına yerleşti.

Geçtiğimiz perşembe güneydeki Aschaffenburg kentinde bir parkta anaokulu öğrencilerine mutfak bıçağıyla saldıran bir erkek iki yaşında bir çocukla çocukları korumaya çalışan bir erkeği öldürmüştü.

Polis, olayla ilgili olarak sınır dışı emrine rağmen Bulgaristan'da kalarak AB'ye giren ve halen bir psikiyatri kurumunda tutulan 28 yaşındaki bir Afgan erkeği tutukladı.

Aralıkta da polis, Almanya'nın doğusundaki Magdeburg'da kalabalık bir Noel pazarına bir SUV ile dalıp beş kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan araba çarpması nedeniyle de bir Suudi Arabistan göçmenini tutukladı.

(AEK)