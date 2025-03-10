Almanya: Muhafazakarlar ve Sosyal Demokratlar koalisyonu kurdu

Almanya’da CDU/CSU ve SPD'nin vardığı koalisyon ön anlaşması, savunma harcamalarının eşi görülmedik ölçüde artırılması, düzensiz göçmenlere kapıların tamamen kapatılması ve temel gıda ve enerji fiyatlarının düşürülmesi üzerine kuruldu.

23 Şubat seçimlerinden önde çıkan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) imzaladıkları 11 sayfalık ön koalisyon anlaşmasının ardından bir kaç hafta içinde hükümeti kurmaları bekleniyor.

En büyük öncelik "düzensiz göç"

CDU/CSU ve SPD hükümeti kurar kurmaz sınır kontrollerinin artırılmasını anlaşmanın başına yerleştirdi. Buna göre düzensiz göçe karşı önlemler kapıların daima kapalı olmasıyla başlayacak.

Göçmenler sınırda durdurulacak. Sığınma hakkı olsa da ülkeye alınmayacaklar. AB üyesi ülkelerden gelenler durdurulduktan sonra geldiği AB ülkesinde geri gönderilecek. İadeler Almanya'yla sınırdaş AB ülkeleri Avusturya, Fransa, Polonya ve İsviçre gibi diğer sınırdaş ülkelerle eşgüdüm halinde yapılacak. Bu ülkeler de geri gönderilen kişiyi ya ülkesinde tutacak ya da köken ülkesine (Türkiye, Suriye, Afganistan vb.) gönderecek.

Uçakla sınırdışı işlemleri artırılacak. Afganistanlılara yönelik kabul programları iptal edilecek. Suriye, Afganistan ve Türkiye’ye uçakla sınır dışı seferleri artırılacak. Sığınma başvuruları, ortak sınırlarda da reddedilebilecek. Düzensiz göç bitirilecek. Bu amaçla işe yeni görevliler alınacak.

Polisin yetkileri iltica başvurusu reddedilenleri yakalama, gözaltına alma yönünde genişletilecek. Polisin, "kaçak" göçmeni gözaltına alması için mahkeme kararı gerekmeyecek.

Almanya’da "ikincil korunma izni" sahiplerinin aile birleşimi hakları son bulacak. İlticacılar, tam haklara sahip olmadan ailelerini yanlarına alamayacaklar. Göç serbestliği yalnızca Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna- Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan ve 25 bin kişi ile sınırlanıyor.

Para yardımları son buluyor. Almanya'dan iltica hakkı alanlara ya da geçici statü tanınanlara nakit yardım ödemesi yapılmayacak. Yardımlar, Almanya çapında ödeme kartına yatırılacak. Önerilen işi kabul etmeyen ya da sürekli işi reddedenlere para yardımları kesilecek.

Genel ekonomik kararlar ve geçim indirimleri

Almanya ordusunun savunma yatırımları için daha fazla borçlanmasının önü açılacak. Anayasa'daki "borç tavanı" yasağı dolambaçlı yollardan aşılarak, demiryolları, hastaneler, ve sivil savunmaya yönelik borçlanma miktaraı 500 milyar avroya çıkarılacak.

Elektrik ve gaz fiyatları düşürülecek. Elektrik vergisinde indirim yapılacak.

Gıdada KDV oranı yüzde 19’dan yüzde 7’ye kalıcı olarak indirilecek.

Çalışanların fazla mesai gelirlerinden hiçbir şekilde vergi alınmayacak.

Emeklilik yaşı yükseltilemeyeck. 67’de sabitlenecek. Halen emekli maaşı almakta olanların aylık 2 bin avroya kadar ek gelirlerinden hiçbir kesinti yapılmayacak.

Çocuklara tasarruf özendirme amacıyla emeklilik parası yatırılmaya başlanacak. Annelerin emekliliğine üç puan daha eklenecek.

Otomotiv sektörü güçlendirilecek ve elektrikli araç alımına destek sağlanacak.

İşe gidiş-gelişlerde ödenen kilometre başına yol parası artırılacak.

(AEK)