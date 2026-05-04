MEB’in grev kırıcılığı yargıdan döndü

Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan Türkiyeli öğretmenlerin Tez-Koop-İş Sendikası öncülüğünde başlattığı grev 92. gününü geride bırakırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) grevdeki öğretmenlerin yerine yaptığı geçici öğretmen görevlendirmesi yargıdan döndü.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 5 Mart 2026 tarihli işlemiyle Özel İtalyan Lisesi’nde kısmi zamanlı olarak görevlendirilen 26 öğretmene ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

MEB, okulda görev yapan 14 öğretmenin greve katılması nedeniyle haftalık toplam 287 ders saatinin boş geçtiği gerekçesiyle farklı devlet okullarında görev yapan 26 öğretmeni Özel İtalyan Lisesi’nde kısmi zamanlı görevlendirmişti.

Tez-Koop-İş söz konusu işlemi yargıya taşıdı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, bu işlemin anayasal bir hak olan grev hakkının kullanılmasını engelleyici nitelikte olduğuna hükmetti.

Kararda, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na atıfla, grev sırasında iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine sürekli ya da geçici olarak başka işçi alınamayacağını, başka kişilerin çalıştırılamayacağını hatırlattı.

Mahkeme ayrıca, mahallin en büyük mülki amirinin kamu düzeni için gerekli tedbirleri alabileceğini ancak bu tedbirlerin kanuni bir grevin uygulanmasını engelleyici nitelik taşıyamayacağını belirtti.

Mahkeme, MEB’in işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vararak yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

"Sendikal hakların gasp edilmesinin önüne geçildi"

Tez-Koop-İş Sendikası, karara ilişkin açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın grevdeki öğretmenlerin yerine geçici öğretmen görevlendirmesini “açık grev kırıcılığı” olarak nitelendirdi.

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuk dışı müdahalesi yargıdan döndü. Ankara 4. İdare Mahkemesi, geçici öğretmen atamasının yürütmesini durdurarak öğretmenlerin haklılığını ortaya koydu. Bu karar ile hem Özel İtalyan Lisesi yönetiminin hukuk tanımaz tutumu teşhir edilmiş hem de sendikal hakların gasp edilmesinin önüne geçilmiş oldu.” dedi.

Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mahkeme kararına uymasını istedi. Ayrıca “Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin daha fazla mağdur edilmemesi için 26 Mart’ta üzerinde anlaşılan metnin imzalanarak toplu iş sözleşmesinin bir an önce bağıtlanmalıdır.” diyerek okul yönetimine çağrı yaptı.

Sendikaya göre, Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin grevinin temelinde okul yönetiminin sendikalaşma karşıtı tutumu yer alıyor. Okulda görev yapan Türkiyeli öğretmenler, son üç yıldır ücret zammı almadı. Aynı çatı altında görev yaptıkları İtalyalı meslektaşlarına kıyasla çok daha düşük ücretlerle çalışıyor. Türkiyeli öğretmenler İtalyalı meslektaşlarından iki kat daha fazla çalışmalarına rağmen altı kat daha düşük ücret alıyor. Öğretmenler, İtalya’dan gelen bir heyet ve okul yönetimi ile 26 Mart’ta bir görüşme gerçekleştirmiş, prensipte anlaşılmış ancak heyet süreci hukuki karşılığı olmayan bir metinle sonlandırılmak isteyince anlaşma sağlanamamıştı. UZLAŞI VAR, İMZA YOK İtalyan Lisesi öğretmenleri: "Müdür işten çıkarmaya yetkili, TİS’e gelince yetkisiz"

