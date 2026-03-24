HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.03.2026 14:13 24 Mart 2026 14:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.03.2026 14:27 24 Mart 2026 14:27
Okuma Okuma:  2 dakika

MEB grev kırıcısı oldu, grevdeki öğretmenlerin yerine atama yaptı

Öğrenci velileri, Özel İtalyan Lisesi'nin grevdeki öğretmenleri için bir araya geldi. "Okul okul ücretine zam yaparken Türkiye, öğretmene zam yaparken İtalya enflasyonunu referans alıyor." diyerek okul yönetimine tepki gösterdi.

Hikmet Adal

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan 14 Türkiyeli öğretmenin ayrımcılık, çalışma koşullarındaki adaletsizlik ve düşük ücret politikasına karşı 2 Şubat’ta başlattığı grev 51. gününde devam ediyor.

Bu sabah, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün grev kırıcı olarak grevdeki öğretmenlerin yerine görevlendirme yaptığı öğrenmenler okulda işbaşı yaptı.

Bunun üzerine okulda eğitim gören öğrencilerin velileri, grevdeki öğretmenlere destek vermek ve toplu sözleşme sürecinin bir an önce sonuçlandırılması için okul önünde eylem düzenledi.

Tez-Koop-İş Sendikası da velilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) protesto etti.

"Öğrenciler şu an gerçek hayatı öğreniyor"

Velilerin eyleminde konuşan Banu Evrim Taşol, grevdeki öğretmenlere teşekkür ederek başladı. “Çocuklarımız öğretimden geri kalmış olabilir ama şu an gerçek eğitimi alıyorlar” dedi.

Grevdeki öğretmenlerin öğrencilere bir hak mücadelesinin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl dik durulması gerektiğini, nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Taşol, okul ücreti hesaplamasında okul yönetiminin Türkiye’nin enflasyonu, öğretmenlere yapılacak zam içinse İtalya'nın enflasyon oranlarını (yüzde 1,22) referans aldığını kaydederek “Bunu doğru bulmuyorum” dedi. Sonrasında ise şunları ekledi:

“Buradaki öğretmenler başka bir okulda daha iyi bir maaşla daha iyi şartlarda çalışabilecekken öğrencilerine, okullarına bağlılıklarından dolayı burada kaldılar. Öğrencilerinin yanlarında olduklarını gösterdiler. 

Okula, okulun kurum kimliğine, okulun geleneğine, okulun saygınlığına, öğrencilerine son derece bağlı olduklarını kanıtladılar. Öğrencilerine sahip çıktılar, okulun geleceğine sahip çıkıyorlar.

Bir veli olacak kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir okulda böyle öğretmenlerle büyüyen çocuklar bekli ileride bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklar. Çocukların hayatlarındaki en büyük şansları bugün öğrendikleri olacak. Bu nedenle öğretmenlerimizi saygıyla alkışlıyorum. Onların yayında olmaya devam edeceğiz.”

"Devlet kendi kanununu uygulamıyor"

Tez-Koop-İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt ise okul yönetiminin ve kamu otoritelerinin grevi çözmek yerine grevi kırmaya yöneldiğini söyledi.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü grev kırıcılığı yapmakla suçlayan Karakurt “Kanunlar herkes içindir ve herkes saygı duymalıdır” diye konuştu. “Geldiğimiz noktada devletin, hükümetin çıkardığı kanunları devlet görevlileri uygulamıyor” dedi. Burada hem hukuk hem de emek mücadelesi verdiklerini anlattı.

Karakurt “Sorunlarımıza kulaklarını tıkadılar, kafalarını kumlara döndüler. Ama mücadelemiz bırakın 51 günü 51 ay da sürse buradan kazanarak çıkacağız. Sözleşme hakkımızı alıp çıkacağız.” diye ekledi.

Konuşmasını Milli Eğitim Bakanlığı’na grev kırıcılığı yapmama çağrısı yaparak sonlandırdı.

Yasa ne diyor?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun “İşçi Alma ve Başka İşe Girme Yasağı” başlıklı 68’inci maddesi uyarınca kanuni grev süresince grevde bulunan işçilerin yerine işçi alınamaz, bu işçilerin işleri başkalarına yaptırılamaz ve grevin etkisini ortadan kaldıracak şekilde organizasyon değişikliğine gidilemez.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Özel İtalyan Lisesi
x.com/HikmetAdal [email protected]
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

