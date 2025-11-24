İtalyan Lisesi'ndeki Türkiyeli öğretmenler eşitlik istiyor

İstanbul Beyoğlu’ndaki Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türkiyeli öğretmenler 24 Kasın Öğretmenler gününde eylemdeydi.

Öğretmenler, örgütlendikleri Tez Koop İş Sendikası’yla birlikte sorunlarına dikkat çekmek, adil ve insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulması için okulun önünde basın açıklaması yaptı. Talepleri dile getirdi.

Eylemde kalabalık bir polis grubu da öğretmenlere karşı barikat kurdu ve güvenlik önlemi aldı.

Buna rağmen öğretmenler İtalyanca ve Türkçe dövizler taşıdı, sloganlar attı. Dövizlerin bazıları şöyleydi:

Sefalet ücreti değil, insan gibi maaş

Ayrımcılık ve eşitsizliğe son

İnsanca yaşamak istiyoruz

Eşit işe eşit ücret

Rispetto! Per gli insegnanti Turchi. (Saygı! Türk öğretmenlere)

L'insegnante tocca l'eternita (Öğretmen sonsuzluğa dokunur)

Un'altra scuola e possibile (Başka bir okul mümkün)

Chi non investe nella scuola non investe nel futuro (Okula yatırım yapmayan, geleceğe yatırım yapmaz)

Öğretmenler adına Tez Koop İş Sendikası İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Selahattin Karakurt basın açıklamasını okudu. 7 Temmuz 2025'te okulda yetki aldıklarının ve 19 Ağustos'ta okul yönetimiyle toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine başladıklarının bilgisini verdi.

"Ücretlerimizi söylemeye utanıyoruz" diyen Karakurt, okul yönetiminin öğretmenlere 2026 için yüzde 12, 2027 içinse 0 zam teklifi yaptığını belirtti. Bunun Türkiye şartlarında kabul edilebilecek bir teklif olmadığını söyledi.

Enflasyon ve döviz kurundaki artışa dikkat çeken Karakurt düşük zammın kabul edilemeyeceğini ifade etti. Ardından da şunları ekledi:

"İtalyan Lisesi`nde çalışan Türk öğretmenler yoksulluk sınırının oldukça altındaki maaşları nedeniyle geçim sıkıntısı içindeler. Bize sunulan teklif hem Türkiye gerçeklerinden hem de beklentilerimizden çok uzak.

Kaldı ki Türk öğretmenler maalesef aynı okulda çalışan İtalyan meslektaşlarından daha ağır ders yüküne, daha kötü çalışma koşullarına sahip. Bu, düpedüz ayrımcılıktır.

Türk öğretmenler bu okulda sadece öğretmen değildir. Türkiye kültürünün ve eğitim sisteminin temsilcileridir. Hepsi de alanında uzman, deneyimli, başarılı, görevlerini dört dörtlük yerine getiren, yüksek niteliklere sahip öğretmenlerdir.

Öğretmenlerimiz, yalnızca kendi özlük hakları için değil, nitelikli eğitimin sürdürülebilmesi için de seslerini duyurmak istiyorlar."

Karakurt hemen ardından öğretmenlerin taleplerini şöyle sıraladı:

-Eșit işe eșit ücret,

-İnsana yakışır ekonomik ve sosyal haklar,

-Okulda çalışan İtalyan öğretmenler kadar değer görmek,

Karakurt sözlerini "Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adil bir yönetim anlayışının benimsenmesi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması hem okulun hem de öğrencilerimizin yararına olacaktır." diyerek bitirdi.

Eylemin ardından bianet, öğretmenlerden de demeç almak istedi. Ancak bireysel konuşmama kararı alan öğretmenler soruları geri çevirdi.

