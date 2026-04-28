HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.04.2026 11:12 28 Nisan 2026 11:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.04.2026 11:21 28 Nisan 2026 11:21
Okuma Okuma:  3 dakika

UZLAŞI VAR, İMZA YOK

İtalyan Lisesi öğretmenleri: "Müdür işten çıkarmaya yetkili, TİS’e gelince yetkisiz"

Özel İtalyan Lisesi’nde grev 86. gününe girerken öğretmenler, ücretler ve çalışma koşullarında uzlaşı sağlanmasına rağmen resmi tutanağın imzalanmadığını, sürecin hukuki karşılığı olmayan bir metinle sonlandırılmak istendiğini söyledi.

Zeynep Altıok

Zeynep Altıok

Zeynep Altıok

Görseli Büyüt
İtalyan Lisesi öğretmenleri: "Müdür işten çıkarmaya yetkili, TİS’e gelince yetkisiz"

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan Tez-Koop-İş sendikasına bağlı öğretmenlerin özlük hakları ve toplu iş sözleşmesi talebiyle başlattığı grev 86. gününde sürüyor.

18 Mart’ta İtalya’dan gelen, konsolosluk yetkilileri ve okul yönetiminin de yer aldığı bir heyetle konsoloslukta yapılan görüşmelerde ücretler ve çalışma koşullarına ilişkin başlıklarda uzlaşı sağlanmasına rağmen, İtalyan tarafın resmi tutanağı imzalamaması nedeniyle süreç ilerlemedi.

Öğretmenler, üzerinde uzlaşılan sözleşmenin hâlâ imzalanmadığını ve sürecin “hukuki bağlayıcılığı olmayan” bir metin üzerinden sonuçlandırılmak istendiğini ifade ediyor.

Grev sözcüsü öğretmen İlhan Gülek, heyetin, öğretmenlere “iyi niyet mektubu” olarak adlandırılan bir metin ilettiği, metnin başında “hiçbir hukuki bağlayıcılığı yoktur” ifadesinin yer aldığı söyledi:

"İtalya’dan gelen bir heyetle görüşme yaptık. Pek çok konuda anlaştık. Tutanağın imzalanması ve toplu iş sözleşmesine dönüşmesi gerekiyordu. ‘Ertesi gün hazırlayıp imzalayalım’ diyerek masadan kalktık. Ancak ertesi gün bu gerçekleşmedi. Onlar bize bir ‘iyi niyet mektubu’ gönderdiler. Mektubun başında ‘hukuki bağlayıcılığı yoktur’ yazıyordu. Bunu imzalayarak grevi bitirmemizi, İtalya’da bu işlerin böyle yürüdüğünü söylediler.

Belgenin bizim kanunlarımıza göre geçerli olmadığını, grevlerin bu tür mektuplarla sona erdirilemeyeceğini anlattık. Ancak ‘başka bir şey yapamayız’ dediler. Türk hukukuna uymaları gerektiğini, burasının Türkiye olduğunu ifade ettik. 

Ancak bir yanıt alamadık. İtalyan yönetimi hâlâ süreci sürüncemede bırakıyor ve velileri öğretmenler aleyhine yönlendirerek baskıyla grevi bitirmeye çalışıyor."

"İşten çıkarmaya yetkili, TİS’e gelince yetkisiz"

İlhan Gülek, İtalya Milli Eğitim Bakanlığı’nın “yetki okul müdüründe” dediğini, müdürün ise toplu sözleşme söz konusu olduğunda “yetkim yok” yanıtını verdiğini ifade etti.

Gülek, daha önce verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle ciddi bir güven sorunu yaşandığını da vurguladı. Okul yönetiminin geçmişte maaş, ikramiye ve özlük haklarına ilişkin taahhütleri yerine getirmediğini belirterek bu nedenle mevcut sürece temkinli yaklaştıklarını belirtti:

"Bizi işe almaya, işten çıkarmaya, okulun bütün programlarını yapmaya yetkili olan müdür, toplu sözleşme imzalamaya gelince yetkisiz bir müdüre dönüşüyor. Bunu anlamıyoruz. ‘İtalya’da böyle yürüyor’ diyorlar.

Biz de bunun gerçekten böyle yürüdüğüne dair belgeleri görmek istiyoruz. Ancak henüz bize böyle bir belge sunulmadı. Sürecin grev aşamasına gelmesinde de bu güvensizlik ve daha önce yaşadıklarımız elbette etkili oldu. Yani şu an sürecin hiçbir noktasında değiliz.”

"Söz veren okul, bu sözü tutmalı"

Grev sürecinde eğitim faaliyetlerinin de ciddi şekilde aksadığı ifade eden Gülek, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından görevlendirilen öğretmenlerin büyük bölümünün göreve başlamadığını, görev alanların ise düzensiz şekilde çalıştığını anlattı. Velilere de yanlış bilgiler verildiğini söyledi:

“Biz öğretmeniz. İşimizi severek yaptığımız için buradayız. Ancak velilerin şunu bilmesi gerekiyor: Okulla bir sözleşme imzaladılar. Okul, onlara eğitim verme sözü verdi ve bunun karşılığında ücret alıyor. Bu sorunun doğrudan muhatabı okuldur.

Veliler bizimle anlaşıp ‘Hocam, alın şu parayı da bize bir şey öğretin’ demediler. Bizimle bir kontrat imzalamadılar. Veli, okulun verdiği sözü yerine getirmesi için okul ile sözleşme yaptı. Dolayısıyla sorunu çözmesi gereken de okuldur. Söz veren okul, bu sözü tutmalı; eğitimi sağlamalı ve çocukları mağdur etmemelidir.”

MEB grev kırıcısı oldu, grevdeki öğretmenlerin yerine atama yaptı
24 Mart 2026
MEB grev kırıcısı oldu, grevdeki öğretmenlerin yerine atama yaptı
24 Mart 2026

(ZA/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Özel İtalyan Lisesi
bianet Nisan 2026 stajyeri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi. Asosyoloji Dergi editörü.

ilgili haberler
MEB grev kırıcısı oldu, grevdeki öğretmenlerin yerine atama yaptı
24 Mart 2026
/haber/meb-grev-kiricisi-oldu-grevdeki-ogretmenlerin-yerine-atama-yapti-317985
İtalyan Lisesi öğretmenlerinin grevine EMEP, TİP ve DEM Parti'den destek
11 Mart 2026
/haber/italyan-lisesi-ogretmenlerinin-grevine-emep-tip-ve-dem-parti-den-destek-317618
Özel İtalyan Lisesi grevinde 37. gün: Sendikadan MEB’e “grev kırıcılığı” tepkisi
9 Mart 2026
/haber/ozel-italyan-lisesi-grevinde-37-gun-sendikadan-mebe-grev-kiriciligi-tepkisi-317529
60 bin TL’ye karşı 350 bin TL: Özel İtalyan Lisesi’nde maaş uçurumu grevi
18 Şubat 2026
/haber/60-bin-tlye-karsi-350-bin-tl-ozel-italyan-lisesinde-maas-ucurumu-grevi-316859
Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenciler, öğretmenlerini alkışlarla greve uğurladı
2 Şubat 2026
/haber/ozel-italyan-lisesi-nde-ogrenciler-ogretmenlerini-alkislarla-greve-ugurladi-316250
Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmenler greve çıkıyor
27 Ocak 2026
/haber/ozel-italyan-lisesinde-ogretmenler-greve-cikiyor-316081
Aynı okul, iki farklı dünya: Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türkiyeli öğretmenler greve çıkıyor
10 Aralık 2025
/haber/ayni-okul-iki-farkli-dunya-ozel-italyan-lisesi-nde-calisan-turkiyeli-ogretmenler-greve-cikiyor-314383
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri eylemde, grev kapıda
4 Aralık 2025
/haber/ozel-italyan-lisesi-ogretmenleri-eylemde-grev-kapida-314192
İtalyan Lisesi'ndeki Türkiyeli öğretmenler eşitlik istiyor
24 Kasım 2025
/haber/italyan-lisesi-ndeki-turkiyeli-ogretmenler-esitlik-istiyor-313832
