Özel İtalyan Lisesi grevinde 37. gün: Sendikadan MEB’e “grev kırıcılığı” tepkisi

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan Türkiyeli öğretmenlerin ayrımcılık, çalışma koşullarındaki adaletsizlik ve düşük ücret politikasına karşı 2 Şubat’ta başlattığı grev 37. gününde devam ediyor.

Tez-Koop-İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, okul yönetiminin sendikayla müzakere yürütmediğini ve görüşme taleplerine yanıt vermediğini söyledi:

“Okulun İtalyan yönetimi ile görüşmek istedik, görüşme taleplerimizi defalarca ilettik ama maalesef okul yönetiminden sorunları çözme yönünde tek bir adım atılmıyor. Okul müdürünün ne öğrenciler umurunda, ne öğretmenler, ne de veliler. Bu grevin bu kadar uzun sürmesi tamamen okul yönetiminin kötü niyetinden kaynaklanıyor.”

Grevin uzamasından okul yönetimini sorumlu tutan Karakurt, derslerin boş geçmesinin sorumluluğunun da işveren tarafında olduğunu ifade etti. Eğitim hizmetinin sürdürülmesi taahhüdünün okul yönetimine ait olduğunu belirtti.

“Müzakere yerine grevi etkisizleştirme adımları atılıyor”

Sendikaya göre okul yönetimi, sorunu masada çözmek yerine grevin etkisini kırmaya dönük girişimlerde bulunuyor. Karakurt, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü ile toplantılar yapıldığını ve Özel İtalyan Lisesi’nde görevlendirilmek üzere öğretmen talep edildiğini öne sürdü. Şunları anlattı:

“İtalyan Lisesi yönetimi sorunu sendika ile masaya oturup çözmek yerine grevi etkisizleştirmek için hamleler yapıyor. Beyoğlu İlçe MEB Müdürü ile toplantılar yapıp öğretmen görevlendirmesi yapılmasını talep ediyorlar.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Beyoğlu’ndaki okul yöneticilerine resmi yazı olmadan bir form gönderiyor. Formda İtalyan Lisesi’nde görevlendirilmek üzere öğretmenlerin başvurusu isteniyor.

Bu, yasada açıkça tanımlandığı gibi ‘grev kırıcılığı’dır. Milli Eğitim Bakanlığı’na düşen grev kırıcılığı yapmak değil öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretmektir. Bununla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi başvurumuzu yaptık ama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hala öğretmen görevlendirmesi yapmak için ısrarını sürdürüyor. Tekrar ediyorum bu bir suçtur ve bu suça ortak olmayın.”

Karakurt, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklı olduğu belirtilen duyurunun derhal geri çekilmesini, grev hakkını dolaylı biçimde sınırlayacak uygulamalara son verilmesini ve ilçe müdürlüklerinin mevzuata uygun davranması için gerekli idari denetimin yapılmasını istedi.

Aksi takdirde sendikal hakların korunması amacıyla idari ve yargısal başvuru yollarına müracaat edeceklerini açıkladı.

Yasa ne diyor? 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun “İşçi Alma ve Başka İşe Girme Yasağı” başlıklı 68’inci maddesi uyarınca kanuni grev süresince grevde bulunan işçilerin yerine işçi alınamaz, bu işçilerin işleri başkalarına yaptırılamaz ve grevin etkisini ortadan kaldıracak şekilde organizasyon değişikliğine gidilemez.

(HA)