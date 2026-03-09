ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 16:55 9 Mart 2026 16:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 17:10 9 Mart 2026 17:10
Okuma Okuma:  2 dakika

Özel İtalyan Lisesi grevinde 37. gün: Sendikadan MEB’e “grev kırıcılığı” tepkisi

Tez-Koop-İş, okul yönetiminin müzakere çağrılarına yanıt vermediğini, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ise grevdeki öğretmenlerin yerine görevlendirme hazırlığı yaparak hukuka aykırı davrandığını açıkladı.

Özel İtalyan Lisesi grevinde 37. gün: Sendikadan MEB’e “grev kırıcılığı” tepkisi

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan Türkiyeli öğretmenlerin ayrımcılık, çalışma koşullarındaki adaletsizlik ve düşük ücret politikasına karşı 2 Şubat’ta başlattığı grev 37. gününde devam ediyor.

Tez-Koop-İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, okul yönetiminin sendikayla müzakere yürütmediğini ve görüşme taleplerine yanıt vermediğini söyledi:

“Okulun İtalyan yönetimi ile görüşmek istedik, görüşme taleplerimizi defalarca ilettik ama maalesef okul yönetiminden sorunları çözme yönünde tek bir adım atılmıyor. Okul müdürünün ne öğrenciler umurunda, ne öğretmenler, ne de veliler. Bu grevin bu kadar uzun sürmesi tamamen okul yönetiminin kötü niyetinden kaynaklanıyor.”

Grevin uzamasından okul yönetimini sorumlu tutan Karakurt, derslerin boş geçmesinin sorumluluğunun da işveren tarafında olduğunu ifade etti. Eğitim hizmetinin sürdürülmesi taahhüdünün okul yönetimine ait olduğunu belirtti.

“Müzakere yerine grevi etkisizleştirme adımları atılıyor”

Sendikaya göre okul yönetimi, sorunu masada çözmek yerine grevin etkisini kırmaya dönük girişimlerde bulunuyor. Karakurt, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü ile toplantılar yapıldığını ve Özel İtalyan Lisesi’nde görevlendirilmek üzere öğretmen talep edildiğini öne sürdü. Şunları anlattı:

“İtalyan Lisesi yönetimi sorunu sendika ile masaya oturup çözmek yerine grevi etkisizleştirmek için hamleler yapıyor. Beyoğlu İlçe MEB Müdürü ile toplantılar yapıp öğretmen görevlendirmesi yapılmasını talep ediyorlar.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Beyoğlu’ndaki okul yöneticilerine resmi yazı olmadan bir form gönderiyor. Formda İtalyan Lisesi’nde görevlendirilmek üzere öğretmenlerin başvurusu isteniyor.

Bu, yasada açıkça tanımlandığı gibi ‘grev kırıcılığı’dır. Milli Eğitim Bakanlığı’na düşen grev kırıcılığı yapmak değil öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretmektir. Bununla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi başvurumuzu yaptık ama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hala öğretmen görevlendirmesi yapmak için ısrarını sürdürüyor. Tekrar ediyorum bu bir suçtur ve bu suça ortak olmayın.”

Karakurt, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklı olduğu belirtilen duyurunun derhal geri çekilmesini, grev hakkını dolaylı biçimde sınırlayacak uygulamalara son verilmesini ve ilçe müdürlüklerinin mevzuata uygun davranması için gerekli idari denetimin yapılmasını istedi.

Aksi takdirde sendikal hakların korunması amacıyla idari ve yargısal başvuru yollarına müracaat edeceklerini açıkladı.

Yasa ne diyor?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun “İşçi Alma ve Başka İşe Girme Yasağı” başlıklı 68’inci maddesi uyarınca kanuni grev süresince grevde bulunan işçilerin yerine işçi alınamaz, bu işçilerin işleri başkalarına yaptırılamaz ve grevin etkisini ortadan kaldıracak şekilde organizasyon değişikliğine gidilemez.

 (HA)

Hikmet Adal
Hikmet Adal
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

ilgili haberler
60 bin TL’ye karşı 350 bin TL: Özel İtalyan Lisesi’nde maaş uçurumu grevi
18 Şubat 2026
/haber/60-bin-tlye-karsi-350-bin-tl-ozel-italyan-lisesinde-maas-ucurumu-grevi-316859
Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenciler, öğretmenlerini alkışlarla greve uğurladı
2 Şubat 2026
/haber/ozel-italyan-lisesi-nde-ogrenciler-ogretmenlerini-alkislarla-greve-ugurladi-316250
Özel İtalyan Lisesi’nde öğretmenler greve çıkıyor
27 Ocak 2026
/haber/ozel-italyan-lisesinde-ogretmenler-greve-cikiyor-316081
Aynı okul, iki farklı dünya: Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türkiyeli öğretmenler greve çıkıyor
10 Aralık 2025
/haber/ayni-okul-iki-farkli-dunya-ozel-italyan-lisesi-nde-calisan-turkiyeli-ogretmenler-greve-cikiyor-314383
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri eylemde, grev kapıda
4 Aralık 2025
/haber/ozel-italyan-lisesi-ogretmenleri-eylemde-grev-kapida-314192
İtalyan Lisesi'ndeki Türkiyeli öğretmenler eşitlik istiyor
24 Kasım 2025
/haber/italyan-lisesi-ndeki-turkiyeli-ogretmenler-esitlik-istiyor-313832
Bir kalp işaretinin bedeli: Alıkoyma, işkence, cezasızlık
Bugün 16:03
Bir kalp işaretinin bedeli: Alıkoyma, işkence, cezasızlık
Pedro Sánchez: Avrupa siyasetinde aykırı bir ses
6 Mart 2026
Pedro Sánchez: Avrupa siyasetinde aykırı bir ses
Aynı savaş, farklı manşetler: “12 Gün Savaşı” kimin diliyle anlatıldı?
5 Mart 2026
Aynı savaş, farklı manşetler: “12 Gün Savaşı” kimin diliyle anlatıldı?
Geri gönderme merkezinde tutulan İranlı gazeteci üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildi
23 Şubat 2026
Geri gönderme merkezinde tutulan İranlı gazeteci üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildi
AYM: Mahkeme cezaevindeki kötü koşul iddialarına “yeterli inceleme” yapmadı
20 Şubat 2026
AYM: Mahkeme cezaevindeki kötü koşul iddialarına “yeterli inceleme” yapmadı
