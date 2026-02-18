60 Bin TL’ye karşı 350 bin TL: Özel İtalyan Lisesi’nde maaş uçurumu grevi

*Okul içindeki Türk öğretmenlere ve öğrencilere yapılan ayrımcılık son bulsun istiyoruz.

*Hak ettiğimiz saygıyı, emeğimize değer verildiğini görmek istiyoruz.

*İtalyan yöneticimizin mesela sabahları bize selam vermesini istiyoruz. Günaydın demesini istiyoruz.

*Nöbet görevini İtalyan arkadaşlarımızla eşit paylaşmak istiyoruz.

*Ders programları hazırlanırken İtalyan meslektaşlarımıza görülen hassasiyetin, isteklerin bizim için de gösterilmesini istiyoruz.

*İtalyanlar kadar maaş istemediğimizi, yabancı okullardaki Türk öğretmenler kadar maaş istediğimizi bilmenizi istiyoruz.

*Madem İtalyan konsolosluğu önündeyiz, İtalyan konsolosluğunun velilerimize söz verdiği gibi sorunu çözmek için elini çabuk tutmasını en önemlisi de bu işi ciddiye almasını istiyoruz.

*Onlardan bir şey istiyoruz da kendi yetkililerimizden istemiyor muyuz?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlıkları'nın arkamızda dimdik durduğunu görmek istiyorum.

Talepleri tek tek sıralayan kişi, İlhan Gülek. Özel İtalyan Lisesi’nde 17 gündür grev yapan öğretmenlerden biri.

Tez Koop İş, ağustos ayından bu yana öğretmenler ile okul yönetimi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütüyordu. Okul yönetimi öğretmenlere 2026 için yüzde 15, 2027 için ise 0 maaş zammı önermişti. Okul, Türkiyeli öğretmenlere yaklaşık 60 bin, İtalyalı öğretmenlere ise yaklaşık 350 bin TL ücret ödüyor

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde, İtalyan olmayan öğretmenlere yönelik adaletsizlik iddialarına karşı Tez-Koop-İş Sendikası’na bağlı öğretmenlerin başlattığı grev 17. gününü geride bıraktı. Konsolosluk önünde yapılan açıklama sırasında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

"Süreci kilitleyen taraf okul yönetimi"

Basın açıklamasında ilk sözü Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt aldı. Okul yönetiminin grevi “öğrencileri mağdur eden bir eylem” olarak nitelendirmesine tepki gösteren Karakurt, grevin kanuni bir hak ve haysiyet mücadelesi olduğunu vurguladı. Süreci kilitleyen tarafın öğretmenler değil, okul yönetimi olduğunu söyledi.

"Güvencesizlik yaygınlaştı"

Ardından söz alan Kezban Konukçu, ülkede geçim sıkıntısı yaşayan emekçilerin direnişlerinin sonuç alacağına inandığını belirterek öğretmenlerin mücadelesine destek verdi. Kendisi de 20 yıl öğretmenlik yaptığını söyleyen Konukçu, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını ve güvencesizliğin yaygınlaştığını söyledi.

"Öğrenciler ve veliler mağdur olmasın"

Grevdeki öğretmenlerden İlhan Gülek ise “Ne istemiyoruz?” sorusuyla başladığı konuşmasında, İtalyan meslektaşlarının maaşını talep etmediklerini; ancak bağıran, azarlayan bir yönetim anlayışı istemediklerini söyledi. “Beğenmeyen gitsin” diyen bir müdürle çalışmak istemediklerini belirten Gülek, bordrolarla dolaşarak maaş tartışmalarına cevap vermek zorunda kalmak istemediklerini ifade etti.

Okulun İtalyan yönetimine çağrıda bulunarak, 17. günde hâlâ uzlaşmak yerine cezalandırma stratejisi izlenmesini eleştirdi ve eğitimin, öğrencilerin ve velilerin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

Aynı okul, iki farklı dünya: Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türkiyeli öğretmenler greve çıkıyor

İtalyan Lisesi'ndeki Türkiyeli öğretmenler eşitlik istiyor

📢 Özel İtalyan Lisesi grevinde 17. gün



🗣️ "Bugün bu sınıflar boşsa bunun tek sorumlusu süreci ciddiye almayan, öğretmenlerimizi bir değer olarak görmeyen okul yönetimidir."



📹 @kepenekevrimm pic.twitter.com/pixelGI7OM — bianet (@bianet_org) February 18, 2026

Ardından yapılan ortak basın açıklamasında, Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şubesi’nde örgütlü öğretmenlerin 18 Şubat 2026 itibarıyla onur mücadelelerinin 17. gününde olduğu belirtildi. Açıklamada, direnişin yalnızca bir ücret pazarlığı olmadığı; yıllardır biriken adaletsizliklerin ve haysiyet mücadelesinin sonucu olduğu vurgulandı.

İtalyan Konsolosluğu önündeki açıklamaya Kezban Konukçu’nun yanı sıra Türk-İş 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Engin Şevket Şimşek, sendika şube başkanları ve çeşitli sendika temsilcileri katıldı.

Grevdeki öğretmenler, taleplerini duyurmak üzere 20 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00’te İtalya Büyükelçiliği önünde olacaklarını da duyurdu.

(EMK)