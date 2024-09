Loewenstein: Gazze’de yaptıklarına rağmen İsrail’e derin bir hayranlık var

İsrail’in Filistin’e yönelik sistematik yıkım politikası, bu kez de Lübnan’a yönelmiş durumda. Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan patlatılmasıyla tırmanan gerilim, İsrail’in 23 Eylül’den bu yana Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırılarıyla devam ediyor.

“Filistin İçin Teknoloji” serimizde, İsrail’in yıkım politikaları doğrultusunda teknoloji araçlarının nasıl kullanıldığını anlamaya çalışırken, teknoloji emekçilerinin İsrail Apartheid’ına karşı farklı biçimlerde gösterdikleri direnişi de ele alıyoruz.

Serimizde ilk olarak “Filistin İçin Teknoloji” (Tech For Palestine) oluşumundan Paul Biggar ile konuşmuş ve Filistinlilerin mücadelesini desteklemek için geliştirdikleri yazılımları öğrenmiştik. Ardından Yuval Abraham’ın büyük teknoloji şirketlerinin İsrail ile olan suç ortaklığını anlattığı ayrıntılı araştırmasını iki bölüm halinde ( 1. bölüm 2. bölüm ) yayımlamıştık. Serimizin sonraki bölümünde ise, geliştirdikleri teknolojilerin İsrail’in ırk ayrımcı politikaları için kullanılmasını istemeyen “Apartheid İçin Teknolojiye Hayır” (No Tech For Apartheid) kampanyasının emekçilerinden Zelda Montes ile söyleşmiştik