Tarık Rauf: Apple'ın soykırımdaki suç ortaklığını anlatıyoruz

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bine yaklaşırken, son bir ayda Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı da yaklaşık 1500 oldu.

Bu kırım koşulları altında Filistin ve Lübnan’da mücadeleye destek amacıyla başladığımız Filistin İçin Teknoloji serimizde, bir yandan İsrail’in teknolojiyi yerleşimci sömürgecilik, yıkım ve kırım amacıyla nasıl kullandığına odaklanırken, diğer yandan teknoloji alanından yükselen karşı seslere kulak veriyoruz.

Serimizde ilk olarak “Filistin İçin Teknoloji” (Tech For Palestine) oluşumundan Paul Biggar ile konuşmuş ve Filistinlilerin mücadelesini desteklemek için geliştirdikleri yazılımları öğrenmiştik. Ardından Yuval Abraham’ın büyük teknoloji şirketlerinin İsrail ile olan suç ortaklığını anlattığı ayrıntılı araştırmasını iki bölüm halinde ( 1. bölüm 2. bölüm ) yayımlamıştık. Serimizin sonraki bölümünde ise, geliştirdikleri teknolojilerin İsrail’in ırk ayrımcı politikaları için kullanılmasını istemeyen “Apartheid İçin Teknolojiye Hayır” (No Tech For Apartheid) kampanyasının emekçilerinden Zelda Montes ile söyleşmiştik . İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının yoğunlaştığı günlerde ise Filistin Laboratuvarı kitabının yazarı Antony Loewenstein ile İsrail’in Filistin’i adeta bir laboratuvar olarak kullanıp geliştirdiği yıkım teknolojilerini dünyaya nasıl pazarladığı üzerine konuşmuştuk