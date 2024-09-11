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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 16:26
2 dk Okuma

METİS'TEN YENİ KİTAP

Filistin Laboratuvarı: İsrail işgal teknolojilerini dünyaya nasıl ihraç ediyor?

Gazeteci Antony Loewenstein, İsrail’in dünyanın en acımasız çatışmalarından bazılarını körükleyen casusluk teknolojisi ve savunma donanımını geliştirmede nasıl lider haline geldiğini anlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin Laboratuvarı: İsrail işgal teknolojilerini dünyaya nasıl ihraç ediyor?
*Antony Loewenstein (Fotoğraf: Wolter Peeters/The Sydney Morning Herald)

Gazeteci, yazar ve belgesel yapımcısı Antony Loewenstein’ın kaleme aldığı “Filistin Laboratuvarı: İsrail işgal teknolojilerini dünyaya nasıl ihraç ediyor?” kitabı, Özlem Özarpacı çevirisiyle Metis Yayınları’ndan çıktı. “Filistin Laboratuvarı”, 13 Eylül Cuma günü kitapçılarda olacak.

Kitap, İsrail’in Filistin topraklarını nasıl bir test sahasına dönüştürdüğünü ve geliştirdiği casusluk teknolojilerini dünyaya nasıl ihraç ettiğini anlatıyor.

Antony Loewenstein kimdir?
Antony Loewenstein kimdir?
Bugün 15:00

Arka kapaktan

Kapak fotoğrafı İsrail’in güneyindeki bir askeri üssü gösteriyor. Geride görünen köy gerçek değil. Köy baskını, ev araması ve sokak çatışması koşullarını simüle etmek için inşa edilmiş yapay bir köy. Burada tatbikat yapan İsrail askerleri köye “mini Gazze”diyorlar. Batı Şeria ve Gazze’nin işgali, “düşman” olarak tanımladığı Filistinlileri denetleme ve gözetleme teknolojileri konusunda İsrail devletine paha biçilmez bir deneyim kazandırdı.

İsrail devletinin askeri-endüstriyel kompleksi, işgal altındaki Filistin topraklarını yeni silahlar ve gözetleme teknolojileri için bir test sahası olarak kullanıyor; burada geliştirdiği silahları ve teknolojileri dünyanın dört bir yanındaki despot rejimlere ve demokrasilere satarak Filistin’in işgaline ses çıkarmamalarını sağlıyor, onları suç ortağı haline getiriyor.

Gazeteci Loewenstein belgeler, röportajlar ve sahadan raporlarla sürdürdüğü küresel bir soruşturmayla büyük ölçüde gizli olan bu dünyayı ortaya çıkarıyor, Filistin’in nasıl mükemmel bir laboratuvar haline getirildiğini derinlemesine inceliyor.

Filistin laboratuvarı, Jeff Bezos ve Cemal Kaşıkçı’nın telefonlarını hackleyen Pegasus yazılımından, binlerce Rohingyalıyı katleden Burma ordusuna satılan silahlara ve Avrupa Birliği tarafından Akdeniz’de boğulmaya terk edilen mültecileri izlemek için kullanılan insansız hava araçlarına kadar uzanan bir girişim. İsrail’in dünyanın en acımasız çatışmalarından bazılarını körükleyen casusluk teknolojisi ve savunma donanımını geliştirmede nasıl lider haline geldiğini anlatıyor. Diğerleri de İsrail’den öğreniyor.

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Antony Loewenstein/Filistin Laboratuvarı: İsrail işgal teknolojilerini dünyaya nasıl ihraç ediyor?/Çev. Özlem Özarpacı/Metis Yayınları/Eylül 2024/304 sayfa

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Antony Loewenstein israil ordusu İsrail Filistin Gözetim Kapitalizmi teknoloji Filistin Laboratuvarı
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