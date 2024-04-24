ABD Senatosu, TikTok'u yasaklayan tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, içinde Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayarak Beyaz Saray'a gönderdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta sonu onaylayarak Senato'ya gönderdiği dış yardım paketi, Senato Genel Kurulu'nda gece geç saatlerde yapılan oylamada 18 hayır oyuna karşılık 78 evet oyu ile kabul edildi.

İçinde 4 ayrı tasarıyı barındıran ve Senato'da birleştirilerek tek bir paket haline getirilen tasarıya, bağımsız Senatör Bernie Sanders gibi isimlerin de olduğu bazı senatörler İsrail'e verilen desteğe, bazı Cumhuriyetçi senatörler de Ukrayna'ya sağlanan desteğe karşı çıkarak hayır oyu verdi.

Senato onayının ardından Beyaz Saray'a gönderilen pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

Tiktok yasağına onay

Senato'da onaylanan pakette yer alan son tasarıda, ABD'de bulunan Rusya'ya ait varlıkların dondurularak Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılabilmesinin ve TikTok'un ABD'de yasaklanmasının da önü açılıyor.

ABD, Tiktok’u yasaklayan tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, sosyal medya platformu TikTok’un ABD’de etkin bir şekilde yasaklanmasını öngören yasa tasarısını, hafta sonu yapılan oylamada, 360-58 oyla kabul etmişti. Yasak, platformun ABD'li bir şirket tarafından satın alınmadığı takdirde uygulanmasını öngörüyor.

Çinli şirket ByteDance’in uygulaması olan TikTok’un ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunuyor. ByteDance, şirketin yüzde 60'ına farklı küresel yatırım firmasının sahip olduğunu söyleyerek “Çinli bir firma” olmadıklarını ifade ediyor.

TikTok’un tasarının kabulünün ardından ABD’li bir şirket tarafından satın alınması için 270 günü bulunuyor. Tasarı, Beyaz Saray'a, başkanın satışta ilerleme kaydedildiğini tespit etmesi halinde bu süreyi 90 gün daha uzatma seçeneği veriyor.

“Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası” başlıklı tasarıya göre, TikTok’un yasaklanmasının sebebi, “ulusal güvenlik tehdidi oluşturması”. Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği, Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Biden'dan açıklama Tasarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, tasarının masasına ulaşmasıyla birlikte imzalayacağını bildirdi. Biden, tasarının yasalaşmasının ardından ABD'nin en hızlı şekilde Ukrayna'ya destek göndereceğini, bununla birlikte "İran tehdidine karşı" İsrail'e askeri destek sağlanacağını ve Gazze dahil çeşitli insani kriz bölgelerine yardım göndereceklerini söyledi.

(AS)