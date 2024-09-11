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Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 15:21
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Antony Loewenstein kimdir?

Gazeteci, yazar ve belgesel yapımcısı Antony Loewenstein, İsrail ve Filistin konusundaki çalışmalarıyla biliniyor

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antony Loewenstein kimdir?
Fotoğraf: Antony Loewenstein/Instagram

1974 yılında Avustralya’nın Melbourne kentinde Yahudi bir ailede doğdu. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde gazeteci olarak çalışan Loewenstein, aralarında New York Times, Guardian, Washington Post, Al Jazeera English ve New York Review of Books’un da bulunduğu birçok gazete, dergi ve medya kuruluşunda yazılar yazdı.

2006 yılında yayımlanan ilk kitabı My Israel Question’ı (İsrail Meselem), The Blogging Revolution (Blog Devrimi, 2008), Profits of Doom (Kıyametin Kârı, 2013), Disaster Capitalism (Felaket Kapitalizmi, 2015) ve Pills, Powder, and Smoke (İlaçlar, Barut ve Duman, 2019) kitapları takip etti.

Loewenstein ayrıca Disaster Capitalism (Felaket Kapitalizmi, 2018), West Africa’s Opioid Crisis (Batı Afrika’nın Opioid Krizi, 2019) ve Under the Cover of Covid (Covid’in Ardına Gizlenenler, 2021) gibi belgesellere imza attı.

Uluslararası çapta ilgi gören Filistin Laboratuvarı (2023) Avustralya’nın en prestijli gazetecilik ödülü olan Walkley Book Award’a layık görüldü. İsrail ve Filistin konusundaki çalışmalarından ötürü Avustralya’nın önde gelen barış ödüllerinden Kudüs (Al Quds) Barış Ödülü’nü alan Loewenstein, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı çıkan Avustralyalı Yahudiler arasında güçlü bir ses teşkil ediyor.

Loewenstein’ın kaleme aldığı “Filistin Laboratuvarı: İsrail işgal teknolojilerini dünyaya nasıl ihraç ediyor?” (The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World) kitabı, Eylül 2024’te Özlem Özarpacı çevirisiyle Metis Yayınları’ndan çıktı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Antony Loewenstein İsrail Filistin
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