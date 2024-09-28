Gazze’de can kaybı 41 bin 586’ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 358 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 4 saldırı düzenlediğini belirten Bakanlık, bu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 118 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 586'ya, yaralı sayısının da 96 bin 210'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)