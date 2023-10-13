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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 23:02
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2023 12:27
2 dk Okuma

2023 Filistin-İsrail Savaşı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/2023-filistin-israil-savasi.jpg
Filistinliler, Gazze Şeridi'nde kepçeyle İsrail tel örgülerini kaldırarak sınırı açtı, 7 Ekim 2023 (Fotoğraf: AA)

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları 7 Ekim’de İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu başlattı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

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İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar” operasyonu adıyla Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun hava saldırıları başlattı. Olası kara operasyonu öncesi Gazze sınırına yığınak yaptı.

Gazze’ye yönelik saldırılara tepki olarak Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısı yaparak sokaklara çıktı.

İsrail medyasına göre, Gazze’den düzenlenen saldırılarda en az 1300 İsrailli hayatını kaybederken, 28’inin durumu kritik, 350’sinin durumu ağır olmak üzere 3 bin 436 İsrailli de yaralandı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 2 bin 215 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 174 kişinin yaralandığını açıkladı. Batı Şeria'da ise İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık bin 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne göre, İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 423 bin kişiyi geçti.

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(VC)

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