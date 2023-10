Kürt sinemacılar belgesel sinemayı tartıştı

Bu sene 8.si düzenlenen FilmAmed Belgesel Film Festival’nde film gösterimlerinin yanı sıra iki tane forum başlığı vardı.

Bunlardan ilki Festival’in 3. gününde yani 30 Eylül Cumartesi günü “Belgesel Sinemanın Üretim Problemleri” başlığı ile Amed Şehir Tiyatrosu Salonunda gerçekleşti.

Etkinliğe Kürt belgesel sinema yönetmenleri, yapımcılar ve bu konuya ilgi duyanlar katıldı.

Etkinlikte Kürt belgesel sinemasının önündeki engellere değinen katılımcılar bunları çeşitli başlıklar altında sıraladı.

Katılımcılar arasında yönetmenler Sarkew Mesgari, Xelîl Sehragerd, Nevine Gerits, Dilan Engin, Tariq Tofiq Qadir, Somnur Vardar, Rebwar Mahmudpur, Perwiz Rostemi, Mervan Serhat Sarışın, Metin Ewk, Hebun Polat gibi isimler vardı. Ayrıca bu alanda çalışan Ortadoğu Sinema Derneği’nden isimler de katıldı.

5 gün boyunca filmlerini Diyarbakır’ın 4 ayrı mekanında seyirci ile buluşturma fırsatı bulan yönetmenler ve belgesel sinemacılar, bu etkinlik vesilesiyle bir araya gelme ve sorunları ile birlikte hareket imkanlarını tartıştı.

Kürtler’in yaşadığı her bir yerde sinemacıların ortak sorunları olduğu gibi her bir yerin kendine has sorunlarının olduğuna yönelik tespitte bulunan sinemacılar, sorunlardan birinin dağıtım ile ilgili olduğunu ve filmlerin gösterim yeri bulmakta zorlandığını ifade ettiler.

Kimi katılımcılar büyük ve ünü yaygın diye nitelendirilebilecek film festivallerinin, Kürt sinemacıların filmlerini kabul etmediklerini ifade ederek, bundan dolayıdır ki bu festivallerin de Kürt sinemacıların gündeminde olmadığını belirtti.

Yaşanan sorunların temelinde Kürt sinemasının bir plan ve sistematik bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurgulayan katılımcılar olurken, kimi katılımcılar da sorunların üstesinden gelebilmek için ortak bir platform kurulmasının gerekliliğine işaret etti. Bu alanda bir eksiklik olduğu ve bu eksikliğin giderilmesi için kimi adımların atılması gerektiğini ifade eden sinemacılar, kimi temel başlıklarla çözüm yollarının neler olabileceğini dile getirdiler. Bu konuda öne çıkan görüşler, meclis oluşturmak ve bir akademi açmak şeklindeydi.

Akademinin özellikle sinema ile ilgili eğitimler verecek bir yer olarak dizayn edilmesinden bahseden katılımcılar, yeni sinemacıların yetiştirilmesinin önemini dile getirdi.

Kürt sinema seyircisi ile ilgili kimi değerlendirmeler de toplantıda ele alındı. Katılımcıların bir kısmı sinemaya ilginin az olduğunu belirtirken, bazı katılımcılar ise bunun nedeninin izleyiciyi çekecek içeriklerin üretilmemesi olabileceğini ifade etti.

Kürt sinemasının temel sorunlarından birinin de ekonomik sorunlarla ilgili olduğunu ifade eden katılımcılar, bunun aşılması için kimi fonlardan faydalanılabileceğini söyledi.

Dijital bir platform oluşturularak Kürt sinemacıların yapımları ile ilgili verilerin ve bilgilerin o platformda sergileme imkanının yaratılması ve bu platform aracılığıyla sinema derslerinin verilmesinin önemini dile getiren katılımcılar, etkinliğin sonuna doğru dile getirilenlerin etkinlikle sınırlı kalmamasını istediler. Ayrıca aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeye yönelik adımları atmak için çalışacaklarını belirttiler.

Festival kapsamında yarın da “Onurlu Temsil Hakkı, Belgesel Filmlerde Şiddet ve Travmayı Yeniden Üretmeme” adıyla bir etkinlik düzenlenecek. Amed Şehir Tiyatrosu Salonun’da saat 11.00’da başlayacak olan bu etkinlikte de yine sinemacılar konularını tartışacak. (FD)