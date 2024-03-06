Diyarname 29 Reşemî: Bu gazete dört yılda bir yayınlanacak

“Diyarname 29 Reşemî” her dört yılda bir 29 Şubat’ta yayınlanacak olan Kürtçe bir gazete. İlk sayısı bu sene 29 Şubat’ta yayınlandı. Zaten ismini de Şubat’ın Kürtçesi olan Reşemî’den alıyor. Her dört yılda bir 29 Şubat olduğu için, gazete de dört yılda bir çıkacak.

Gazetenin Yayın Yönetmeni Cemil Oğuz, editörleri ise, Dilşêr Bêwar, Welat Dilken ve Zeki Özmen. Dawud Rêbiwar da sayfa tasarımını yapıyor.

Diyarname 29 Reşemî gazetesinin ilk sayısı, "Kürt basın tarihinde yeni bir adım: Dört yılda bir çıkacak olan gazete” manşeti ile yayınlandı. Gazetede haber, söyleşi ve araştırma yazıları ile dosya yazılar yer alıyor.

İlk sayının söyleşilerinden birini Cemil Oğuz tiyatro yönetmeni ve oyunca Berfîn Emektar ile yaptı. Diğer bir söyleşi de Kürtçe çocuk kitapları yayınlayan Weşanên Morî Zarok’tan Mem Bawerî ile yapıldı.

Gazetede özel dosya haberler de yer alıyor. Zeki Özmen’in Almanya’da yaşayan Kürtlerin nüfusu ile ilgili haberi ile Cemil Oğuz’un 1990’lardan günümüze Türkiye ve Kuzey’de yayınlanan Kürtçe kitaplarla ilgili heberi bu kapsamda yayınlandı.

Mem Mîrxan, Welat Dilken, Dilşêr Bêwar, Bedran Dere, Mîrza Ronî, Helîm Yûsiv, Suleyman Çevîk, Çiya Mazî, Xalid Sadinî ve Bawer Yoyler yazı ve değerlendirmeleriyle, Îmam Cîcî de karikatürleriyle gazetenin ilk sayısında yer aldı.

“Bu gazeteyi ‘kendimiz için’ çıkaracağız”

Gazeteyi çıkaran ekipten Dawûd Rêbiwar bianet’e yaptığı açıklamada, 1980 yılından bu yana Fransa’da yayınlanan La Bougie Du Sapeur gazetesinin kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirtti: “29 Şubat’ın takvim yaprakları içerisinde özel ve özgün bir yeri var. 4 yılda bir böyle bir gün var. Hatta bizim yaşımız için de ekstra bir gün.

“Bu kadar özel ve önemli bir gün olmasına rağmen, yeteri kadar kıymetinin bilinmediğini düşünüyorum. Aslında o günün bütün dünyada özel bir gün olarak kabul edilmesi, o gün kimsenin çalışmaması, kimsenin bir şey yapmaması gerekiyor. Herkes o günü dilediği gibi ve kendi istekleri için geçirmeli.

“Dünya’da bu özel günün farkında olan insanlar da var elbet. Gazetecilik açısından baktığımızda, az da olsa bu özel gün için gazeteler çıkarılıyor. Fransa’da yayınlanan La Bougie Du Sapeur bunlardan biri. 1980’li yıllardan bu yana yayınlanıyor bu gazete. Bana göre, bu gazeteyi çıkarmayı düşünen kişi oldukça yaratıcı biri. İyi ve örnek bir iş yapıyor. Biz de ondan ilham aldık.”

“Gazetecilik bizim için biraz da ‘keyif işi’dir”

“Bize bize bu imkanı bize sunan bu özel günde ‘keyfimize göre’ bir şey yapalım. Çünkü gazetecilik bizim için biraz da ‘keyif’ işi. Eğer özel bir sevgi beslemeseydik, yaşadığımız ülkede hiçbir şekilde gazeteciliği yapmamız mümkün değildi.

“Takvim yaprağındaki hiçbir gün bize böyle bir imkan sunulmadı. Ancak 29 Şubat bize bu imkanı sunuyor. Yaşadığımız müddetçe bu özel günde “kendimize gazete” çıkaracağız.

“Çıkardığımız gazeteye yönelik ilgi ve alaka da yukarıda saydıklarımın onaylandığı anlamını çıkarıyoruz. Çok ilgi gördü ve ilginç bir adım olarak değerlendirildi. Bu da başka bir 29 Şubat’ta okurlara daha ciddi ve iyi bir gazete çıkarmamızı sağlayacak.”

(FD)